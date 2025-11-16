Nemzeti Sportrádió

Testvére után Márton Viviana is aranyérmet szerzett a női tekvandó-vb-n!

2025.11.16. 18:31
Márton Viviana (Fotó: Facebook)
tekvandó tekvandó-vb Márton Viviana
Márton Viviana aranyérmet szerzett a női tekvandó-világbajnokság 62 kilogrammos kategóriájában, az egyenlítői-guineai Malabóban.

A tavaly Párizsban a 67 kilogrammosok mezőnyében olimpiai bajnoki címet szerző Viviana, aki két és fél hete a kínai „normál” világbajnokságon ezüstérmesként végzett, a malabói vb-n kiemeltként indult, és három mérkőzést nyerve állhatott a dobogó tetejére.

A női világbajnokságon indult magyar csapat harmadik tagja, a Kínában vb-ötödik hellyel a felnőtt mezőnybe berobbanó 17 éves Salim Kamilah ezúttal is ötödikként végzett a 46 kilogrammosok között – írta honlapján a hazai szövetség.

Mint ismert: pénteken Vivana testvére, Luana is aranyérmet szerzett a világbajnokságon – ő a 67 kilogrammosok között bizonyult a legjobbnak. 

 

