Márton Luana lett a tekvandó-vb legértékesebb versenyzője

2025.10.30. 17:40
Papírforma: Márton Luana (középen) lett a legértékesebb versenyző (Fotó: worldtaekwondo.org)
tekvandó Márton Luana tekvandó-vb
A 67 kilogrammosok között aranyérmet szerző Márton Luanát választották meg a kínai Vuhsziban rendezett tekvandó-világbajnokság legértékesebb versenyzőjének.

Erről a hazai szövetség honlapja számolt be csütörtök este, hozzátéve, hogy a női mezőnyben a magyar válogatott az előkelő harmadik helyen végzett Márton Luana arany-, ikertestvére, az olimpiai bajnok Viviana ezüstérmének, illetve Salim Kamilah ötödik helyének is köszönhetően.

Márton Luanának ez volt pályafutása második vb-címe, Viviana először állhatott dobogóra vb-n. Salim Kamilah úgy végzett az ötödik helyen, hogy a későbbi győztes állította csak meg, míg testvére, Salim Omar Gergely kilencedikként zárt. Patakfalvy Luca és Bailey Kelen a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen búcsúzott, Józsa Levente pedig a zárónapon visszalépett a 74 kg-osok küzdelmétől, miután kiújult a korábbi sérülése.

 

