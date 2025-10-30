Márton Luana lett a tekvandó-vb legértékesebb versenyzője

Erről a hazai szövetség honlapja számolt be csütörtök este, hozzátéve, hogy a női mezőnyben a magyar válogatott az előkelő harmadik helyen végzett Márton Luana arany-, ikertestvére, az olimpiai bajnok Viviana ezüstérmének, illetve Salim Kamilah ötödik helyének is köszönhetően.

Márton Luanának ez volt pályafutása második vb-címe, Viviana először állhatott dobogóra vb-n. Salim Kamilah úgy végzett az ötödik helyen, hogy a későbbi győztes állította csak meg, míg testvére, Salim Omar Gergely kilencedikként zárt. Patakfalvy Luca és Bailey Kelen a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen búcsúzott, Józsa Levente pedig a zárónapon visszalépett a 74 kg-osok küzdelmétől, miután kiújult a korábbi sérülése.