Karate-vb: a szövetségi kapitány szerint Hárspataki érmes lehet

2025.11.25. 12:57
A szövetségi kapitány szerint Hárspataki Gábor (jobbra) bármire képes lehet a világbajnokságon (Fotó: Magyar Karate-szakszövetség)
karate világbajnokság Hárspataki Gábor
Büchler Zsolt szövetségi kapitány szerint Hárspataki Gábornak összejöhet az éremszerzés a csütörtökön kezdődő kairói karate-világbajnokságon.

Derűlátó Hárspataki Péter világbajnoki esélyeit illetően a magyar karateválogatott szövetségi kapitánya, Büchler Zsolt – ez derül ki a hazai szövetség közleményéből.

„Hárspataki Gábor most is világklasszis, és ha olyan lábbal kel fel, bárkit képes legyőzni. Az olimpián megverte az egyiptomi Abdelazizt, aztán pedig tőle kapott ki a budapesti fináléban. Most revansot szeretne venni. Neki az álommérkőzése egy döntő Kairóban, ahol legyőzi Abdelazizt a saját hazai közönsége előtt, tehát pont fordítva, mint történt itthon” – jelentette ki a szakember.

A kapitány hozzátette, hogy nagyon sűrű a mezőny, és nehéz továbbjutni már a csoportból is.

A legutóbbi, rekordlétszámot hozó budapesti vb-vel ellentétben az egyiptomi viadalra már kvalifikációs rendszerben jutott ki kategóriánként 32 karatés. Ők előbb körmérkőzéses rendszerben versenyeznek, majd egyenes kieséssel dől el az érmek sorsa. A tokiói olimpiai bronzérmes Hárspataki mellett magyar részről Fleischer Dóra jutott ki Kairóba. Büchler Zsolt kiemelte, a válogatottnál generációváltás zajlik, ennek figyelembevételével a két versenyző indulása a realitás.

„Tanultunk az új rendszerből, és a következő ciklusnak már úgy vágunk neki, úgy versenyeztetjük a sportolóinkat, hogy mire eljutunk a selejtezőtornához, a ranglistáról ketten-hárman már eleve kinn legyenek a következő vb-n” – fogalmazott a kapitány.

A világbajnokság parakarate versenyszámaiban 32 nemzet 116 sportolója indul, köztük Kákosy Olívia, aki világ- és Európa-bajnoki címvédőként szerepel. Rajta kívül volt már világversenyen érmes Csatári János, Szőke Zina és Dobos Réka is. Magyar Adrian, a parakaratésok vezetőedzője két érem megszerzésében bízik.

A KARATE-VILÁGBAJNOKSÁG MAGYAR INDULÓI
KARATE
Küzdelem
Férfiak
Hárspataki Gábor (75 kg)
Nők
Fleischer Dóra (+68 kg)
PARAKARATE
Tanulásban akadályozottak
Férfiak
Csatári János
Nők
Kákosy Olívia
Down-szindrómások
Férfiak
Miklósics Péter, Páfi Krisztián, Sándor Máté
Nők
Haas Rebeka, Szőke Zina
Kerekesszékesek
Férfiak
Molnár Csaba
Nők
Dobos Réka

 

