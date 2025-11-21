Tíz vb-érem Santa Susannából – a magyar fitneszesek ismét bizonyítottak

A magyar fitneszesek ismét bizonyították, hogy a világ élvonalához tartoznak, ugyanis a spanyolországi Santa Susannában megrendezett világbajnokságon összesen tíz érmet szerzett válogatottunk.

A Magyar Fitnesz és Testépítő Szövetség tájékoztatása szerint a felnőtteknél Bogdán Szófia és Csépány Nikolett is világbajnoki címet ünnepelhetett: előbbi az artistic fitness –163 cm, utóbbi az acrobatic fitness –163 cm kategóriában győzött.

Ezüstérmet nyert Karikó Brigitta (artistic fitness +168 cm), míg bronzérmesként végzett Szabó Csilla (acrobatic fitness –163 cm). Mindannyian érmet szereztek a juniorok között is, sőt Bogdán Szófia duplázott: a 21–23 évesek között elért győzelme mellé hatalmas eredményt elérve megszerezte a junior abszolút világbajnoki címet is.

A juniorok versenyében Csépány Nikolett (acrobatic fitness 15–23 évesek) és Karikó Brigitta (junior artistic fitness 15–20 évesek) ezüstérmes lett, Szabó Csilla pedig itt is bronzérmet hozott (acrobatic fitness 15–23 évesek). A dobogó harmadik fokára állt Tóth Patrícia is (junior bodyfitness 15–20 évesek).

A sikereket Huber István, a Magyar Fitnesz és Testépítő Szövetség elnöke értékelte a szövetség oldalának. Szerinte a világbajnokságokon rendszerint olyan nemzetek ellen kell helytállni, amelyek jóval nagyobb tömegbázissal rendelkeznek, mégis minden alkalommal bizonyítanak a magyar versenyzők. Hangsúlyozta, hogy versenyzőink most is odatették magukat, és a számtalan pontszerző helyezésről sem szabad megfeledkezni. Fontos kiemelni, hogy ezek az eredmények újabb lendületet adnak a sportágnak itthon.

Borítókép: IFBB, Bogdán Szófia