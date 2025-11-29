Nemzeti Sportrádió

Gerevich-díj: Módos Viktória nem munkaként tekint az edzői szakmára

2025.11.29. 09:03
null
Múlt héten a Groupama Arénában adták át a legendás kardvívó mesteredzőről, Gerevich Györgyről elnevezett nevelőedzői díjakat. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Edzők Társasága által létrehozott elismerést tizenkét sportszakember vehette át. A kitüntetettek közül ezúttal Módos Viktóriát, a Kono Karate Klub elnökét, edzőjét mutatjuk be.

Módos Viktória harmincnyolc évvel ezelőtt kezdett el karatézni, és 18 esztendősen már edzőként dolgozott. Huszonnégy éve megalapított saját egyesületét, a Kono Karate Klubot, amelynek elnöke és edzője is egyben. Olyan versenyzők nevelkedtek a keze alatt, mint az Európa-bajnok Tadissi Martial, az U21-es Eb-bronzérmes Fleischer Dóra, valamint Hidasi László.

Ezt az is mutatja, hogy utóbbira sosem tekintettem munkaként: nem azt mondtam, hogy dolgozni megyek, hanem megyek edzést tartani. Az edzői pálya kreatív, és pont ez volt az, ami hiányzott a civil munkákból.”

Az edzőnő szerint a legnagyobb kihívást ma az jelenti, hogy fel tudják állítani a gyerekeket a képernyők mellől.

„Olyan izgalmas, érdekes, tartalmas edzést kell csinálnunk a gyerekeknek, hogy szívesen, élvezettel járjanak hozzánk a szabadidejükben. Azt kell elérni, hogy rendszeressé váljon a testmozgás, legyen kitartóak, és elkötelezettek a sport iránt.

Viktória elmondta, hogy nagyon sokat kapott a karatétól.

„Évtizedek óta tart ez az edzői pályafutás, ami meghatározza az egész életemet. Ráadásul a férjemet is karate által ismertem meg, sőt a két fiam is karatézik, úgyhogy minden e körül forog. És kiemelném még a tanítványaimat, akik formáltak engem is, általuk lettem az az edző, aki most vagyok.”

Kíváncsiak voltunk, mit szólt, amikor megtudta, hogy nevelőedzői díjat nyert.

„Nagyon nagy elismerés és megtiszteltetés. Amiatt meg pláne nagy dolog, hogy karatéban érdemeltem ki, ami nem kiemelt sportág, nem állandó olimpiai sportág. Azt gondolom, hogy

