Gerevich-díj: Módos Viktória nem munkaként tekint az edzői szakmára

Módos Viktória harmincnyolc évvel ezelőtt kezdett el karatézni, és 18 esztendősen már edzőként dolgozott. Huszonnégy éve megalapított saját egyesületét, a Kono Karate Klubot, amelynek elnöke és edzője is egyben. Olyan versenyzők nevelkedtek a keze alatt, mint az Európa-bajnok Tadissi Martial, az U21-es Eb-bronzérmes Fleischer Dóra, valamint Hidasi László.

Annak idején volt civil munkám is, de gyorsan rájöttem, hogy az edzősködés sokkal jobban vonz.

Ezt az is mutatja, hogy utóbbira sosem tekintettem munkaként: nem azt mondtam, hogy dolgozni megyek, hanem megyek edzést tartani. Az edzői pálya kreatív, és pont ez volt az, ami hiányzott a civil munkákból.”

Az edzőnő szerint a legnagyobb kihívást ma az jelenti, hogy fel tudják állítani a gyerekeket a képernyők mellől.

„Olyan izgalmas, érdekes, tartalmas edzést kell csinálnunk a gyerekeknek, hogy szívesen, élvezettel járjanak hozzánk a szabadidejükben. Azt kell elérni, hogy rendszeressé váljon a testmozgás, legyen kitartóak, és elkötelezettek a sport iránt.

A legnehezebb feladat bevonzani őket a digitális térből a való világba.

Viktória elmondta, hogy nagyon sokat kapott a karatétól.

„Évtizedek óta tart ez az edzői pályafutás, ami meghatározza az egész életemet. Ráadásul a férjemet is karate által ismertem meg, sőt a két fiam is karatézik, úgyhogy minden e körül forog. És kiemelném még a tanítványaimat, akik formáltak engem is, általuk lettem az az edző, aki most vagyok.”

Kíváncsiak voltunk, mit szólt, amikor megtudta, hogy nevelőedzői díjat nyert.

„Nagyon nagy elismerés és megtiszteltetés. Amiatt meg pláne nagy dolog, hogy karatéban érdemeltem ki, ami nem kiemelt sportág, nem állandó olimpiai sportág. Azt gondolom, hogy