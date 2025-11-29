Karate-vb: Kákosy Olívia aranyérmes lett a parakaratésok között

Kákosy Olívia megvédte címét a parakaratésok között a kairói karate-világbajnokságon.
A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint a világ- és Európa-bajnok Kákosy a tanulással akadályozottak 13 fős mezőnyében győzött, és 2021 (Dubai) és 2023 (Budapest) után immár harmadszor lett kategóriájában aranyérmes.
Előzőleg a vb-re sikerrel kvalifikált magyar karatésok közül sem Hárspataki Gábor, sem pedig Fleischer Dóra nem jutott tovább a csoportkörből.
