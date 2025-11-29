Nemzeti Sportrádió

Karate-vb: Kákosy Olívia aranyérmes lett a parakaratésok között

Vágólapra másolva!
2025.11.29. 18:10
null
Fotó: Nemzeti Sport, archív
Címkék
parakarate karate karate-világbajnokság Kákosy Olívia
Kákosy Olívia megvédte címét a parakaratésok között a kairói karate-világbajnokságon.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint a világ- és Európa-bajnok Kákosy a tanulással akadályozottak 13 fős mezőnyében győzött, és 2021 (Dubai) és 2023 (Budapest) után immár harmadszor lett kategóriájában aranyérmes.

Előzőleg a vb-re sikerrel kvalifikált magyar karatésok közül sem Hárspataki Gábor, sem pedig Fleischer Dóra nem jutott tovább a csoportkörből.

 

parakarate karate karate-világbajnokság Kákosy Olívia
Legfrissebb hírek

Gerevich-díj: Módos Viktória nem munkaként tekint az edzői szakmára

Utánpótlássport
9 órája

Fleischer Dórának sem sikerült továbbjutnia csoportjából a karate-vb-n

Egyéb egyéni
23 órája

Hárspataki nem jutott tovább a csoportjából a karate-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.11.27. 20:35

Karate-vb: a szövetségi kapitány szerint Hárspataki érmes lehet

Egyéb egyéni
2025.11.25. 12:57

Hárspataki Gábor a karate-vb előtt: Az éremmel elégedett lennék

Egyéb egyéni
2025.11.21. 11:19

Karate Hungarian Open: huszonhárom ország harcművészei versengtek Budapesten

Egyéb egyéni
2025.11.18. 13:40

Karate: Fleischer Dóra is világbajnoki induló

Egyéb egyéni
2025.10.19. 12:12

Karate: három magyar első hely született a debreceni sinkjokusin Eb-n

Egyéb egyéni
2025.09.29. 12:07
Ezek is érdekelhetik