Hárspataki nem jutott tovább a csoportjából a karate-világbajnokságon

Az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes magyar versenyző a 75 kilogrammosok között háromból két ellenfelét legyőzte ugyan, de körbeverés alakult ki, és mivel török és szaúdi riválisa is több pontot szerzett a mérkőzések során, Hárspataki csak harmadik lett – a hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint. A nyolc csoportból az első két-két helyezett került a nyolcaddöntőbe.

A magyar karatés – aki 2023-ban, hazai környezetben ezüstérmes volt – 1–0-ra verte a török Yürürt, 4–3-ra a chilei Rodríguezt, és 3–0-ra kapott ki a szaúdi Al-Zahranitól.

A legutóbbi, rekordlétszámot hozó budapesti vb-vel ellentétben az egyiptomi viadalra már kvalifikációs rendszerben jutott ki kategóriánként 32 karatés.

Hárspataki az éremszerzés reményében utazott el az egyiptomi világbajnokságra. Mellette magyar részről még Fleischer Dóra szerepel, ő a plusz 68 kilós kategóriában pénteken kezd.