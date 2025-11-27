Nemzeti Sportrádió

Hárspataki nem jutott tovább a csoportjából a karate-világbajnokságon

Vágólapra másolva!
2025.11.27. 20:35
null
Fotó: Nemzeti Sport, archív
Címkék
karate karate-vb Hárspataki Gábor
Hárspataki Gábor nem jutott tovább a csoportjából a kairói karate-világbajnokságon.

Az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes magyar versenyző a 75 kilogrammosok között háromból két ellenfelét legyőzte ugyan, de körbeverés alakult ki, és mivel török és szaúdi riválisa is több pontot szerzett a mérkőzések során, Hárspataki csak harmadik lett – a hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint. A nyolc csoportból az első két-két helyezett került a nyolcaddöntőbe.

A magyar karatés – aki 2023-ban, hazai környezetben ezüstérmes volt – 1–0-ra verte a török Yürürt, 4–3-ra a chilei Rodríguezt, és 3–0-ra kapott ki a szaúdi Al-Zahranitól.

A legutóbbi, rekordlétszámot hozó budapesti vb-vel ellentétben az egyiptomi viadalra már kvalifikációs rendszerben jutott ki kategóriánként 32 karatés.

Hárspataki az éremszerzés reményében utazott el az egyiptomi világbajnokságra. Mellette magyar részről még Fleischer Dóra szerepel, ő a plusz 68 kilós kategóriában pénteken kezd.

 

karate karate-vb Hárspataki Gábor
Legfrissebb hírek

Karate-vb: a szövetségi kapitány szerint Hárspataki érmes lehet

Egyéb egyéni
2025.11.25. 12:57

Hárspataki Gábor a karate-vb előtt: Az éremmel elégedett lennék

Egyéb egyéni
2025.11.21. 11:19

Karate Hungarian Open: huszonhárom ország harcművészei versengtek Budapesten

Egyéb egyéni
2025.11.18. 13:40

Karate: Fleischer Dóra is világbajnoki induló

Egyéb egyéni
2025.10.19. 12:12

Karate: három magyar első hely született a debreceni sinkjokusin Eb-n

Egyéb egyéni
2025.09.29. 12:07

Hárspataki Gábor ott lesz a karate vb-n, hatan indulnak a selejtező tornán

Egyéb egyéni
2025.09.25. 10:39

Magyar karatés érmek Orlandóból

Egyéb egyéni
2025.09.22. 11:47

Bejelentette visszavonulását Tadissi Martial

Egyéb egyéni
2025.09.14. 11:28
Ezek is érdekelhetik