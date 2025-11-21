Nemzeti Sportrádió

Hárspataki Gábor a karate-vb előtt: Az éremmel elégedett lennék

2025.11.21. 11:19
Hasonló pillanatot szeretne ismét átélni Hárspataki Gábor (Fotó: Getty Images)
Hárspataki Gábor szeretne érmet szerezni és legyőzni a hazai közönség előtt szereplő Abdalla Abdelazizt a karatésok csütörtökön rajtoló kairói világbajnokságán, ahol kategóriánként 32 versenyző indul.

„Az éremmel nagyon boldog lennék. Az, hogy milyen, az teljesen mindegy. Most az elsődleges célom az, hogy továbbjussak a csoportból. Az új rendszerben nyolc négyes csoport lesz az előmérkőzések során, innen lehet majd továbbjutni az egyeneses kiesés rendszerbe, de ott már bármi lehetséges, és szeretnék a végén egy gyönyörű szép éremmel hazajönni. Az az álmom, hogy a döntőben legyőzzem Abdalla Abdelazizt” – mondta az M4 Sportnak a 75 kilogrammosok között induló, olimpiai bronzérmes karatéka.

Az egyiptomi sportoló a két évvel ezelőtti budapesti vb-n hosszú videózás után nyert a döntőben Hárspataki ellen, ezért is motiválja nagyon a visszavágás a 29 éves versenyzőt.

„A Világjátékokon ugyanaz történt, mint 2022-ben Birminghamben, az utolsó másodpercben sajnos az elődöntő megint elcsúszott” – emlékezett a csengtui kiesésére Hárspataki.

Az MTK versenyzője úgy érzi, hogy edzőjével, Fischer Mihállyal levonták a tanulságokat a Világjátékokból és megfelelően felkészültek a közelgő egyiptomi vb-re, és minden esélyes versenyzőt kielemeztek.

 

