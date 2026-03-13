Kecskeméten zárta le közel hároméves nyeretlenségét a Dunaújváros a férfi röplabda Extraligában

Az újvárosiak legutóbb 2023 áprilisában nyertek bajnoki mérkőzést, akkor Dágon kerekedtek felül öt játszmában. Ezúttal az első két szettet vették sikerrel, majd kecskeméti szépítés után a negyedik felvonásban is jobbak voltak. Így sorozatban elvesztett 81 bajnoki – és négy Magyar Kupa-találkozóval együtt összesen 85 elbukott tétmeccs után – ismét ünnepelhetett a DKSE.

A vendégek edzője, Tomanóczy Tibor elégedetten értékelt a klub honlapján.

„Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe, s bár valóban volt egy hullámvölgyünk a harmadik szettben, erre jól tudtunk reagálni és a negyedik játszmában 17:17 után sikerült meglépnünk, majd végül győznünk. Ez egy szépen kiharcolt siker volt, magunknak kellett kiküzdenünk, egyáltalán nem adták ingyen, ezért nagyon értékes. Örülünk, hogy nyertünk és megszakadt a rossz sorozatunk” – fejtette ki a tréner, egyben reményét fejezte ki, hogy további győzelmekkel tudják majd megörvendeztetni szurkolóikat.

RÖPLABDA

Férfi Extraliga

Alapszakasz

Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE 1:3 (–21, –13, 16, –23)

Vidux-Szegedi RSE–Prestige Fitness PSE 0:3 (–13, –23, –14)

DEAC–Szolnoki RK-SC SI 3:0 (8, 19, 21)