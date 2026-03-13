Kecskeméten zárta le közel hároméves nyeretlenségét a Dunaújváros a férfi röplabda Extraligában

2026.03.13. 21:11
Fotó: Facebook/DKSE - DSE Röplabda Akadémia
röplabda Kecskemét Dunaújváros
A Dunaújváros közel három év és 81 elvesztett bajnoki után nyert ismét a TippmixPro férfi röplabda Extraligában azzal, hogy az alapszakasz pénteki játéknapján 3:1-re győzött Kecskeméten.

 

Az újvárosiak legutóbb 2023 áprilisában nyertek bajnoki mérkőzést, akkor Dágon kerekedtek felül öt játszmában. Ezúttal az első két szettet vették sikerrel, majd kecskeméti szépítés után a negyedik felvonásban is jobbak voltak. Így sorozatban elvesztett 81 bajnoki – és négy Magyar Kupa-találkozóval együtt összesen 85 elbukott tétmeccs után – ismét ünnepelhetett a DKSE.

A vendégek edzője, Tomanóczy Tibor elégedetten értékelt a klub honlapján.

„Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe, s bár valóban volt egy hullámvölgyünk a harmadik szettben, erre jól tudtunk reagálni és a negyedik játszmában 17:17 után sikerült meglépnünk, majd végül győznünk. Ez egy szépen kiharcolt siker volt, magunknak kellett kiküzdenünk, egyáltalán nem adták ingyen, ezért nagyon értékes. Örülünk, hogy nyertünk és megszakadt a rossz sorozatunk” – fejtette ki a tréner, egyben reményét fejezte ki, hogy további győzelmekkel tudják majd megörvendeztetni szurkolóikat.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga
Alapszakasz
Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE 1:3 (–21, –13, 16, –23)
Vidux-Szegedi RSE–Prestige Fitness PSE 0:3 (–13, –23, –14)
DEAC–Szolnoki RK-SC SI 3:0 (8, 19, 21)

 

Legfrissebb hírek

Idegenben, de mégis hazai pályán nyert a MÁV Előre a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2026.03.11. 20:24

Botrányos meccs adhat új lendületet a KTE-nek

Labdarúgó NB II
2026.03.11. 11:35

Feczkó Tamás bajnokságot befolyásoló játékvezetői hibáról beszélt a Honvéd veresége után

Labdarúgó NB II
2026.03.10. 10:53

Feszült hangulatú meccset nyert meg a Kecskemét a Bozsik Arénában

Labdarúgó NB II
2026.03.09. 21:53

Férfi röplabda: sorozatban 81. vereségét szenvedte el a Dunaújváros

Röplabda
2026.03.08. 20:34

Az UVSE a BVSC-t, az FTC a Dunaújvárost győzte le a női vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2026.03.07. 21:32

Simán döntőbe jutott a Vasas a női röplabda Extraligában

Röplabda
2026.03.07. 21:03

Könnyedén nyert a Falco, vége a körmendi vesszőfutásnak a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.03.06. 20:43
Ezek is érdekelhetik