A Győr a második félidőben darálta be a Budai Farkasokat

R. P.
2026.03.13. 19:46
Pásztor Imre (Fotó: Nagy Gábor, archív)
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok Győr
A férfi kézilabda NB I 19. fordulójában az ETO University HT 27–20-ra legyőzte a Budai Farkasokat.

 

A győrieknél a horvát Tomislav Kusan nyolc, Hári Levente öt gólt dobott. A kapuban Pásztor Imre remekelt, 38 lövésből 18-at védett, ami 47 százalékos hatékonyságot jelent.

A budaörsiek november vége, immár kilenc forduló óta nyeretlenek az élvonalban, egy döntetlen mellett nyolcadszor kaptak ki ebben a periódusban.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 19. FORDULÓ
ETO University HT–Budai Farkasok 27–20 (12–11)
Jegyzőkönyv hamarosan.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém1818730–490+240 36 
2. Szeged191612669–523+146 33 
3. Tatabánya18144558–513+45 28 
4. FTC181116595–556+39 23 
5. Győr19829558–562–4 18 
6. Csurgó19739528–517+11 17 
7. Balatonfüred18819477–517–40 17 
8. PLER18729477–522–45 16 
9. NEKA18639486–525–39 15 
10. Szigetszentmiklós186111463–529–66 13 
11. Gyöngyös18612479–543–64 12 
12. Budai Farkasok-Rév193511493–561–68 11 
13. Komló183312476–532–56 
14. Budakalász183213481–580–99 

 

 

