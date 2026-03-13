A Győr a második félidőben darálta be a Budai Farkasokat
A férfi kézilabda NB I 19. fordulójában az ETO University HT 27–20-ra legyőzte a Budai Farkasokat.
A győrieknél a horvát Tomislav Kusan nyolc, Hári Levente öt gólt dobott. A kapuban Pásztor Imre remekelt, 38 lövésből 18-at védett, ami 47 százalékos hatékonyságot jelent.
A budaörsiek november vége, immár kilenc forduló óta nyeretlenek az élvonalban, egy döntetlen mellett nyolcadszor kaptak ki ebben a periódusban.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 19. FORDULÓ
ETO University HT–Budai Farkasok 27–20 (12–11)
Jegyzőkönyv hamarosan.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|18
|18
|–
|–
|730–490
|+240
|36
|2. Szeged
|19
|16
|1
|2
|669–523
|+146
|33
|3. Tatabánya
|18
|14
|–
|4
|558–513
|+45
|28
|4. FTC
|18
|11
|1
|6
|595–556
|+39
|23
|5. Győr
|19
|8
|2
|9
|558–562
|–4
|18
|6. Csurgó
|19
|7
|3
|9
|528–517
|+11
|17
|7. Balatonfüred
|18
|8
|1
|9
|477–517
|–40
|17
|8. PLER
|18
|7
|2
|9
|477–522
|–45
|16
|9. NEKA
|18
|6
|3
|9
|486–525
|–39
|15
|10. Szigetszentmiklós
|18
|6
|1
|11
|463–529
|–66
|13
|11. Gyöngyös
|18
|6
|–
|12
|479–543
|–64
|12
|12. Budai Farkasok-Rév
|19
|3
|5
|11
|493–561
|–68
|11
|13. Komló
|18
|3
|3
|12
|476–532
|–56
|9
|14. Budakalász
|18
|3
|2
|13
|481–580
|–99
|8
