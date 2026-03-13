A Kaposvár lesz a Vasas ellenfele a női röplabda Extraliga döntőjében

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

KHG KAPOSVÁRI NRC–ÚJPESTI TE 3:0 (23, 23, 20)

Kaposvár, 608 néző. V: Horváth M., Kiss Z.

KAPOSVÁR: FEGYIK 12, GIORGI 11, Bagyinka 1, RABELO 14, Horváth L. 8, Da Silva 9. Csere: Szerencsés, Guimaraes (liberók), Kalmár, Szerényi 1. Edző: Vincent Lacombe

UTE: Nacsa-Pekárik 5, Pezelj 7, JORDANOVA 16, Ambrosio 2, Kucharska 4, TKACSENKO 10. Csere: Dömsödi, Morioka (liberók), Fábián, Mutiri 3, Szakály. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 3:6, 8:7, 11:9, 15:12, 16:15, 19:17, 22:19, 24:21. 2. játszma: 1:4, 5:4, 6:8, 9:9, 10:13, 17:16, 20:17, 21:21, 23:23. 3. játszma: 3:1, 6:2, 10:3, 11:10, 14:12, 15:15, 21:16, 24:19

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Háromszor is legyőztünk egy olyan ellenfelet 3:0-ra, amely mindig nagyon közel volt hozzánk, de a fontos pillanatokban ott voltunk fejben, mentálisan jobban bírtuk. Előttünk van a Magyar Kupa négyes döntője és a bajnoki döntő, amelyeket megpróbálunk élvezni.

NŐK, AZ 5–9. HELYÉRT

FATUM NYÍREGYHÁZA–TFSE 3:2 (13, –16, –19, 17, 10)

Nyíregyháza, 152 néző. V: Barabás, Halász E.

FATUM: Del Burgo 3, PETROVICS 6, Földi 5, DAVIDOVIC 26, PAMPUCH 20, ÖHMAN 19. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Rufin-Martínez, Antivero Salinas, Wafek. Edző: Pampuch Csaba

TFSE: Boros 4, Tátrai Zs. 6, Rádosi 8, KIS D. 19, TATÁR 20, Takács V. 3. Csere: Weidemann, Kucsera (liberók), Tarr 9, Olcsváry 1, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:3, 7:4, 10:6, 20:9, 21:13. 2. játszma: 1:0, 4:4, 6:11, 10:12, 13:14, 15:23. 3. játszma: 1:2, 6:3, 7:7, 10:9, 13:13, 15:17, 16:20, 19:21. 4. játszma: 2:1, 7:3, 9:6, 13:9, 15:13, 20:15. 5. játszma: 1:2, 5:4, 5:7, 7:8, 12:10

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: – Dühös vagyok a csapatra, mert egy simán megnyert első szett után nagyon sok volt a ki nem kényszerített hiba. Az ellenfelünk ezt kihasználta, így magunknak tettük nehézzé a találkozót.

Jókay Zoltán: – Szereztünk egy pontot, persze jobb lett volna kettő, de nem vagyok elégedetlen, mert alapvetően jól játszottak a lányok. Az első játszmát sajnálom, mivel nagyon nehezen lendültünk játékba, az ötödik játszmában pedig két kétes ítélet megpecsételte a sorsunkat, abból már nem tudtunk felállni.

VASAS SC–SZENT BENEDEK RA 3:0 (6, 23, 15)

Folyondár u., 75 néző. V: Takács Á., Mezőffy Zs.

VASAS SC: Kiss N. 1, KISS L. 16, Csereklye 4, ZSOMBÓK E. 13, BOTYÁNSZKI 9, Zsombók A. 6. Csere: Stankovics (liberó). Edző: Kőnig Gábor

SZBRA: Kobaidze 5, Hőbe 1, PEROTTO 12, Faki 2, Szabó K. 3, Deak 2. Csere: Fáth (liberó), Kacitadze 6. Edző: Mario Teppert

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 6:1, 9:3, 13:4, 15:6. 2. játszma: 3:0, 4:3, 5:6, 8:10, 15:12, 18:13, 19:18, 20:20, 22:20, 23:23. 3. játszma: 0:1, 7:3, 14:4, 15:8, 19:9, 22:11, 23:15

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Elégedett vagyok, és nem feltétlenül csak a győzelemmel, hanem a mutatott játékkal és az elkötelezettséggel is. Látszott a lányokon, hogy nagyon akarták ezt a sikert, remélem, a további találkozókra is megmarad bennük ez az éhség.