Tekauer Gréta bronzérmes Somorján



Tekauer az elmúlt hónapokban többször találkozott a WDF versenyein a rutinos és nagyon kellemetlen stílusú angol Paula Jacklinnel, akit régebben már legyőzött, ám a WDF World Darts Festivalon kétszer is kikapott tőle, majd Bukarestben ismét, és Somorján is ő állította meg a magyart az első napon a legjobb nyolc között. Végül a döntőben kapott csak ki az elmúlt években rendkívül kiegyensúlyozott cseh Jitka Císarovától.

A vasárnapi bronzkategóriás torna negyeddöntőjében azonban érezhetően az ÉRD-EL SE kiválósága volt stabilabb, s ezúttal szoros csatában, fantasztikus kiszállózással felülmúlta Jacklint. A döntő legben az angol meccsnyilat is rontott, majd kellemetlen közelségben ellenfele mögé állt, amikor Tekauer duplára dobott – mindössze egy nyila volt erre a körben. A magyar lány azonban taktikusan kilépett hátra, távolabb tolva magától kétszer is, majd visszaállt a dobóléchez és 104-ről kiszállt. Az elődöntőben aztán a finn Kirsi Viinikainennel mérkőzött meg, aki stabil WDF-világbajnoki résztvevő évek óta, s a PDC női ranglistáján is négy hellyel megelőzi 23 éves dartsosunkat. Érezhetően fáradtabb volt már mindkét játékos, Tekauernek ráadásul alig néhány perce volt csak a két összecsapás között, s végül 4–1-re kikapott Viinikainentől, aki a találkozó után külön gratulált neki Paula Jacklin elleni győzelméhez, kiemelve utolsó kiszállóját.

„Jó hétvége volt, sokkal magabiztosabb vagyok, amióta ismét versenyzek a PDC női sorozatában is. Kifejezetten örülök annak, hogy Jacklin viselkedését ki tudtam zárni a fontosabb pillanatokban, ebből is látszik, hogy a tavaly év végi hullámvölgy után ismét magamra találtam. Kirsi ellen már örömjáték volt az elődöntő, s bár őt már nem tudtam megfogni, így is remek versenyt zártam, nincs hiányérzetem” – fogalmazott a verseny után.

Tekauer Gréta egyébként egy héttel korábban IDF-ranglistaversenyt is nyert, amely az Ázsiában óriási népszerűségnek örvendő, Kelet- és Közép-Európában is közkedvelt műanyag nyilas, elektromos gépi darts nemzetközi versenysorozata. Következő megméretése a wigani PDC Women’s Series forduló lesz március második felében, a jövő hónap végén pedig Spanyolországban vesz részt újabb IDF-ranglistaversenyen.