Birkózás: Szenttamási Róza bronzérmes az U23-as Európa-bajnokságon

A vigaszágra került, majd bronzérmes lett Szenttamási Róza a vajdasági Nagybecskerekben zajló U23-as birkózó Európa-bajnokságon. A magyar versenyző a selejtezőben kikapott ukrán riválisától, viszont a vigaszágon legyőzte orosz ellenfelét, így a bronzért küzdhetett, és az éremmeccsen 4–1-ről fordítva 7–5-re felülmúlta a német birkózót.

A 130 kilós kötöttfogásúak között Darabos László előbb cseh, majd lengyel ellenfelén jutott túl, így bekerült a szombati döntőbe, amelyben örmény birkózóval találkozik. A 77 kg-os Botos Dominik a vigaszágon folytathatja a versenyt.

(Kiemelt képünk forrása: UWW/MBSZ)