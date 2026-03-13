Birkózás: Szenttamási Róza bronzérmes az U23-as Európa-bajnokságon

2026.03.13. 18:58
utánpótlás bírkózás utánpótlássport Szenttamási Róza
Az 57 kilogrammos Szenttamási Róza megnyerte a bronzmeccset a vajdasági Nagybecskerekben zajló U23-as birkózó Európa-bajnokságon.

A vigaszágra került, majd bronzérmes lett Szenttamási Róza a vajdasági Nagybecskerekben zajló U23-as birkózó Európa-bajnokságon. A magyar versenyző a selejtezőben kikapott ukrán riválisától, viszont a vigaszágon legyőzte orosz ellenfelét, így a bronzért küzdhetett, és az éremmeccsen 4–1-ről fordítva 7–5-re felülmúlta a német birkózót.

A 130 kilós kötöttfogásúak között Darabos László előbb cseh, majd lengyel ellenfelén jutott túl, így bekerült a szombati döntőbe, amelyben örmény birkózóval találkozik. A 77 kg-os Botos Dominik a vigaszágon folytathatja a versenyt. 

(Kiemelt képünk forrása: UWW/MBSZ)

 

