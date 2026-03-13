A Honvéd 15 góllal legyőzte az Egert a férfi vízilabda ob I-ben
A Honvéd érvényesítette a papírformát, magabiztosan, 21–6-ra legyőzte vendégét, az Egert a férfi vízilabda ob I középszakaszának 3. fordulójából péntekre előrehozott mérkőzésen.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
3. FORDULÓ
EPS-Honvéd–One Eger 21–6 (9–2, 4–1, 3–1, 5–2)
Jegyzőkönyv később…
A forduló többi mérkőzése március 21-én lesz.
|CSAPAT
LM
GY
GY. H.
V. H.
V
GK
P
|1. FTC
2
2
–
–
–
328–119
45
|2. Honvéd
3
2
–
–
1
248–188
41
|3. BVSC
2
1
–
–
1
237–162
37
|4. Szolnok
2
2
–
–
–
201–177
30
|5. Vasas
1
–
–
–
1
192–161
27
|6. OSC
2
1
–
–
1
180–187
24
|7. Szeged
1
–
–
–
1
188–196
23
|8. Eger
3
–
–
–
3
179–243
17
