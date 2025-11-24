Callan Rydz lesz Kovács Patrik ellenfele a darts-vb első fordulójában

A hétfői sorsoláson a magyar dartsos nevét húzta ki utolsóként Wayne Mardle korábbi klasszis, a Sky Sports szakkommentátora. Előtte a világranglistán jelenleg 43. helyen álló Callan Rydz sorszáma került elő az urnából Mardle kollégája, Mark Webster jóvoltából.

Az angol Rydz a 2022-es és a 2025-ös vb-n is negyeddöntős volt, a nyolc között járt a World Matchplayen 2021-ben.

„Volt azért egy-két ellenfél, akikkel úgy voltam, nem bánnám, ha nem velük kerülnék össze – utalt a kiemeltekre Kovács Patrik a Sport Tv-vel folytatott telefonbeszélgetés során. – Illetve vannak az allűrök szempontjából kellemetlen riválisok, de Callan Rydz szerencsére nem ilyen, csak a dobásainkon fog múlni a mérkőzés. Ezek a játékosok többnyire jegyzettebbek, mint én, de ha végrehajtom a tervemet, képes lehetek meglepni az ellenfelemet.”

A sorsoláson a teljes első fordulót kisorsolták, a mérkőzések sorrendjéről is hamarosan döntenek, s kiderül, mikor lép az Alexandra Palace színpadára a Hungarian Super League-et megnyerő Kovács. A mérkőzésük győztese az első kör egyik legnagyobb rangadója, a Daryl Gurney–Beau Greaves összecsapás továbbjutója ellen folytatja vb-szereplését.

A világbajnokság főszponzora idén is folytatja a hagyományt, és minden egyes 180-as kör után ezer fontot utal a brit prosztatarák-ellenes alapítvány számlájára. A kilencnyilasért is jár a 180 ezer font, 60 ezer az alapítványnak, 60 ezer a játékosnak és 60 ezer az egyik nézőnek a helyszínen. Idén újdonság, hogy akik a vb alatt a prosztatarákellenes alapítványnak adományt küldenek a dartsofdestiny.com oldalon, azok közül az eygik szerencsés a vb-döntő előtt a színpadon 9 nyílból mepgróbálhat dobni egy 180-as kört, és ha sikerül, 180 ezer fonttal gazdagodik. Utóbbihoz kisfilmet is gyártott a PDC.

It's... The Even Bigger 180!



One person who donates to @ProstateUK at https://t.co/Ho7os8nBUE will throw on stage at Ally Pally to win £180,000!



While through the Worlds we're donating £1,000 for every 180 - and again putting up a £180,000 nine darter bonus.@OfficialPDC | 18+ pic.twitter.com/DNEBjRaZui — Paddy Power (@paddypower) November 24, 2025 Idén is sok örömet szerez a kilencnyilas

Az utolsó öt vb-hely hétfőn, nem sokkal a sorsolás előtt, a Pro Tour-kártyások selejtezőjén talált gazdára, az utolsó szalmaszálba kapaszkodva került fel a 128-as főtáblára többek között a korábbi Grand Slam of Darts-győztes José de Sousa is (a portugál esetében tényleg csodával határos a vb-szereplés, hiszen a skót Andy Boulton ellen a selejtező döntő legjében 347–40-re állt, és ellenfele öt meccsnyilat rontott el).

A világranglista első 32 helyezettje automatikusan bekerült az ágrajzba, hozzájuk sorsolták ki a többieket. Annyi szabályozás volt még a sorsoláson, hogy a 32 kiemelt nem találkozhat a 33–64. helyen rangsoroltakkal az első fordulóban, így Kovács Patrik magyar selejtezősként az első 64-ből kapott ellenfelet, nem kerülhetett szembe például női dartsossal.

Mivel már 128-as a főtábla, mindenki játszik az első körben is, amely az egyik fél harmadik szettgyőzelméig tart, és december 11-től 19-ig, azaz a vb első kilenc napján kerül rá sor.

A második fordulóban (december 20–23.) is három játszmát kell nyerni a győzelemhez, de itt a döntő szettet nem lehet 3–2-es legkülönbséggel megnyerni, ha nem alakul ki kétpontos különbség, 5–5 után kerül sor döntő legre. Ez az első fordulón kívül mindegyikre igaz lesz. A harmadik fordulóban (december 27–29.) és a nyolcaddöntőben (december 29–30.) négy, a negyeddöntőben (január 1.) öt, az elődöntőben (január 2.) hat, a január 3-ai döntőben hét szettet kell megnyerni a győzelemhez.

Az összdíjazás az előző évhez képest megduplázódott, ötmillió fontra emelkedett, ebből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, ez minden eddiginél nagyobb pénzjutalom. A döntős is kap 400 ezer fontot (170 millió forintot), ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (hat és félmillió forinttal) vigasztalódnak.

A világbajnokságot Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁRGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

Ian White (angol)–Mervyn King (angol)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

A 2025–2026-OS PDC-VILÁGBAJNOKSÁG KVALIFIKÁCIÓJA

PDC-világranglista: 40 fő – Luke Littler (angol), Luke Humphries (angol), Michael van Gerwen (holland), Stephen Bunting (angol), Jonny Clayton (walesi), James Wade (angol), Gian van Veen (holland), Chris Dobey (angol), Danny Noppert (holland), Josh Rock (északír), Gerwyn Price (walesi), Ross Smith (angol), Martin Schindler (német), Gary Anderson (skót), Damon Heta (ausztrál), Rob Cross (angol), Mike De Decker (belga), Dave Chisnall (angol), Ryan Searle (angol), Nathan Aspinall (angol), Jermaine Wattimena (holland), Daryl Gurney (északír), Dimitri Van den Bergh (belga), Ryan Joyce (angol), Luke Woodhouse (angol), Cameron Menzies (skót), Ritchie Edhouse (angol), Michael Smith (angol), Dirk van Duijvenbode (holland), Peter Wright (skót), Wessel Nijman (holland), Joe Cullen (angol), Ricardo Pietreczko (német), Andrew Gilding (angol), Raymond van Barneveld (holland), Scott Williams (angol), Krzysztof Ratajski (lengyel), Martin Lukeman (angol), Brendan Dolan (északír), Ricky Evans (angol)

PDC Pro Tour-ranglista: 40 fő – Niko Springer (német), William O’Connor (ír), Niels Zonneveld (holland), Kevin Doets (holland), Karel Sedlácek (cseh), Bradley Brooks (angol), Jeffrey de Graaf (svéd), Mickey Mansell (északír), Mario Vandenbogaerde (belga), Callan Rydz (angol), Cam Crabtree (angol), Ian White (angol), Sebastian Bialecki (lengyel), Dom Taylor (angol), Richard Veenstra (holland), Madars Razma (lett), Alan Soutar (skót), Lukas Wenig (német), Kim Huybrechts (belga), Mensur Suljovic (osztrák), Gabriel Clemens (német), Thibault Tricole (francia), Matthew Dennant (angol), Darren Beveridge (skót), Justin Hood (angol), Wesley Plaisier (holland), Steve Lennon (ír), Max Hopp (német), Ryan Meikle (angol), James Hurrell (angol), Nick Kenny (walesi), Matt Campbell (kanadai), Keane Barry (ír), Adam Lipscombe (angol), Darius Labanauskas (litván), Dominik Grüllich (német), Chris Landman (holland), Owen Bates (angol), Cor Dekker (norvég), Connor Scutt (angol)

PDC Development Tour-ranglista: 4 fő – Beau Greaves (angol), Charlie Manby (angol), Jamai van den Herik (holland), Jurjen van der Velde (holland)

PDC Challenge Tour-ranglista: 3 fő – Stefan Bellmont (svájci), Ted Evetts (angol), Mervyn King (angol)

Női World Matchplay-győztes: 1 fő – Lisa Ashton (angol)

Női PDC-ranglista: 3 fő – Fallon Sherrock (angol), Noa-Lynn van Leuven (holland), Gemma Hayter (angol)

Japán sorozat: 1 fő – Tacunami Micuhiko (japán)

Kínai sorozat: 1 fő – Cung Hsziao-csen (kínai)

Indiai selejtező: 1 fő – Nitin Kumar (indiai)

PDC Ázsia-bajnokság: 2 fő – Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

PDC ázsiai ranglista: 5 fő – Szakai Motomu (japán), Azemoto Rjuszei (japán), Paul Lim (szingapúri), Man Lok Leung (hongkongi), Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Holland–belga selejtező: 1 fő – Andy Baetens (belga)

Német–osztrák–svájci selejtező: 1 fő – Arno Merk (német)

Mediterrán selejtező: 1 fő – Cristo Reyes (spanyol)

Délkelet-európai selejtező: 1 fő – Boris Krcmar (horvát)

Cseh selejtező: 1 fő – Adam Gawlas (cseh)

Lengyel selejtező: 1 fő – Krzysztof Kciuk (lengyel)

Hungarian Darts Super League: 1 fő – KOVÁCS PATRIK

Brit és ír selejtező: 1 fő – David Davies (walesi)

Észak-európai (Nordic&Baltic) bajnok: 1 fő – Teemu Harju (finn)

Észak-európai ranglista: 2 fő – Andreas Harrysson (svéd), Oskar Lukasiak (svéd)

Észak-amerikai kontinentális kupa: 1 fő – Alex Spellman (amerikai)

Észak-amerikai Cross-Border Challenge: 1 fő – Leonard Gates (amerikai)

Észak-amerikai sorozat: 3 fő – David Cameron (kanadai), Adam Sevada (amerikai), Stowe Buntz (amerikai)

Latin-amerikai selejtező: 1 fő – Jesús Salate (argentin)

Ausztrál ADA-sorozat: 1 fő – Tim Pusey (ausztrál)

Ausztrál Pro Tour: 1 fő – Joe Comito (ausztrál)

Új-zélandi Pro Tour: 1 fő – Jonny Tata (új-zélandi)

Afrikai selejtező: 1 fő – David Munyua (kenyai)

Ausztrál–új-zélandi Premier League-győztes: 1 fő – Simon Whitlock (ausztrál)

PDC Pro Tour-selejtező: 5 fő – Tavis Dudeney (angol), Adam Hunt (angol), Stephen Burton (angol), Haupai Puha (új-zélandi), José de Sousa (portugál)