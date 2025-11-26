„Remélhetőleg mostantól én is egyre többet versenyezhetek ebben a közegben” – Kovács Patrik a PDC-vb-ről
Tizenhét év után, Bezzeg Nándor 2008. decemberi szereplése után ismét lesz magyar dartsos az Alexandra Palace-ban! – ez vált biztossá a Professional Darts Corporation júniusi döntése nyomán, ekkor döntötték el hivatalosan, hogy a világbajnoki mezőnyt 128 tagúra bővítik. Ezzel együtt a selejtezős rendszer is megváltozott, nekünk kedvezően, ugyanis a PDC egy magyar kvótának is helyt hagyott: az idén második alkalommal kiírt Hungarian Darts Super League győztese nyerhette el az indulási jogot. A torna októberi nyolcas döntőjét Kovács Patrik nyerte meg, így a korábban két WDF-világbajnokságra kijutó, Magyarországot négy alkalommal a PDC-csapatvilágbajnokságon (World Cup of Darts) is képviselő 29 éves játékos a PDC-vb-n is bemutatkozhat.
Az ózdi születésű dartsos részvételével tartottak sajtótájékoztatót a budapesti Récsei Centerben található Remiz Event rendezvényteremben. „Nagyjából fél távnál járunk a selejtező és a világbajnokság között, körülbelül egy hónap már eltelt a selejtező óta, de még mindig van két hét a vébé kezdetéig – mondta Kovács Patrik. – Voltak olyan kötelezettségeim a selejtezőt követően, amiknek eleget kellett tegyek, de a felkészülés érdemi részét teljes egészében három hete már el tudtam kezdeni. A fennmaradó időben van még feladatom, szükségem is lesz erre az időre, ami még előttem van, és minden energiámat bele is teszem annak érdekében, hogy ez a világbajnoki szereplés pozitívan alakuljon.”
Ami a hétfői sorsolást illeti, Kovács a világranglista 43. helyezettjét, az angol Callan Rydzet kapta ellenfélül, aki korábban kétszer – legutóbb éppen az előző vb-n – a negyeddöntőig jutott. „Meglehetősen izgalmasan alakult, hiszen a százhuszonnyolc névből az enyémet mondták ki utoljára a sorsoláson. Voltak a fejemben olyan kellemetlen ellenfelek, akikkel nem szerettem volna összekerülni, persze ez esetben tudtam volna ezzel azonosulni, muszáj is lett volna. Callan Rydzzel ismerjük egymást, játszottunk már egy mezőnyben több alkalommal, bár konkrétan egymás ellen még nem ütköztünk, nincsenek allűrjei. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy ő régebb óta versenyez abban a közegben, amibe én hébe-hóba belekóstolhatok, de remélhetőleg mostantól én is egyre többet versenyezhetek ebben a közegben. Ebből kifolyólag, a talajon maradva, tisztában vagyok vele, hogy a találkozónak nem én vagyok az esélyese, de ez a teher nyomja őt, ne pedig engem. Mindent megteszek a felkészülésemben, hogy aztán minden begyakorolt dolgot, minden képességemet kiaknázzam, ez esetben pedig – lehet, hogy közhelyként hangzik, de – bármi megtörténhet” – tette hozzá.
Kovács azt is elárulta, a tervei szerint két nappal a találkozója előtt kiutazna Londonba, mert az elképzelései alapján „lenne egy teljes nap, amit a helyszínen töltök, ott ébredek fel és teszem le a fejem a mérkőzés előtt. Kimondottan fontosnak tartom, hogy felkészüljek az időeltolódásra, még ha az egy óra nem is tűnik olyan soknak, ehhez pedig szükséges lesz két nappal előtte megérkeznem.” Jelenleg egyébként még nem ismert, Kovács melyik napon játszaná első fordulós meccsét Rydz ellen.
A sajtótájékoztató végeztével Kovács Patrik köszönetet mondott a selejtező szervezőinek, a támogatóinak, és mindenekelőtt a családjának, barátainak.
A 2026-os PDC-világbajnokságot december 11. és január 3. között rendezik meg a londoni Alexandra Palace-ban.
Callan Rydz lesz Kovács Patrik ellenfele a darts-vb első fordulójában
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁRGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)
Ian White (angol)–Mervyn King (angol)
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK