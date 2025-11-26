„Remélhetőleg mostantól én is egyre többet versenyezhetek ebben a közegben” – Kovács Patrik a PDC-vb-ről

Tizenhét év után, Bezzeg Nándor 2008. decemberi szereplése után ismét lesz magyar dartsos az Alexandra Palace-ban! – ez vált biztossá a Professional Darts Corporation júniusi döntése nyomán, ekkor döntötték el hivatalosan, hogy a világbajnoki mezőnyt 128 tagúra bővítik. Ezzel együtt a selejtezős rendszer is megváltozott, nekünk kedvezően, ugyanis a PDC egy magyar kvótának is helyt hagyott: az idén második alkalommal kiírt Hungarian Darts Super League győztese nyerhette el az indulási jogot. A torna októberi nyolcas döntőjét Kovács Patrik nyerte meg, így a korábban két WDF-világbajnokságra kijutó, Magyarországot négy alkalommal a PDC-csapatvilágbajnokságon (World Cup of Darts) is képviselő 29 éves játékos a PDC-vb-n is bemutatkozhat.

Az ózdi születésű dartsos részvételével tartottak sajtótájékoztatót a budapesti Récsei Centerben található Remiz Event rendezvényteremben. „Nagyjából fél távnál járunk a selejtező és a világbajnokság között, körülbelül egy hónap már eltelt a selejtező óta, de még mindig van két hét a vébé kezdetéig – mondta Kovács Patrik. – Voltak olyan kötelezettségeim a selejtezőt követően, amiknek eleget kellett tegyek, de a felkészülés érdemi részét teljes egészében három hete már el tudtam kezdeni. A fennmaradó időben van még feladatom, szükségem is lesz erre az időre, ami még előttem van, és minden energiámat bele is teszem annak érdekében, hogy ez a világbajnoki szereplés pozitívan alakuljon.”

Ami a hétfői sorsolást illeti, Kovács a világranglista 43. helyezettjét, az angol Callan Rydzet kapta ellenfélül, aki korábban kétszer – legutóbb éppen az előző vb-n – a negyeddöntőig jutott. „Meglehetősen izgalmasan alakult, hiszen a százhuszonnyolc névből az enyémet mondták ki utoljára a sorsoláson. Voltak a fejemben olyan kellemetlen ellenfelek, akikkel nem szerettem volna összekerülni, persze ez esetben tudtam volna ezzel azonosulni, muszáj is lett volna. Callan Rydzzel ismerjük egymást, játszottunk már egy mezőnyben több alkalommal, bár konkrétan egymás ellen még nem ütköztünk, nincsenek allűrjei. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy ő régebb óta versenyez abban a közegben, amibe én hébe-hóba belekóstolhatok, de remélhetőleg mostantól én is egyre többet versenyezhetek ebben a közegben. Ebből kifolyólag, a talajon maradva, tisztában vagyok vele, hogy a találkozónak nem én vagyok az esélyese, de ez a teher nyomja őt, ne pedig engem. Mindent megteszek a felkészülésemben, hogy aztán minden begyakorolt dolgot, minden képességemet kiaknázzam, ez esetben pedig – lehet, hogy közhelyként hangzik, de – bármi megtörténhet” – tette hozzá.

Kovács azt is elárulta, a tervei szerint két nappal a találkozója előtt kiutazna Londonba, mert az elképzelései alapján „lenne egy teljes nap, amit a helyszínen töltök, ott ébredek fel és teszem le a fejem a mérkőzés előtt. Kimondottan fontosnak tartom, hogy felkészüljek az időeltolódásra, még ha az egy óra nem is tűnik olyan soknak, ehhez pedig szükséges lesz két nappal előtte megérkeznem.” Jelenleg egyébként még nem ismert, Kovács melyik napon játszaná első fordulós meccsét Rydz ellen.

A sajtótájékoztató végeztével Kovács Patrik köszönetet mondott a selejtező szervezőinek, a támogatóinak, és mindenekelőtt a családjának, barátainak.

A 2026-os PDC-világbajnokságot december 11. és január 3. között rendezik meg a londoni Alexandra Palace-ban.