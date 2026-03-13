Szenttamási bronzérmes, Darabos döntős az U23-as birkózó Eb-n

A női program záró napján, pénteken a felnőtt Eb-ötödik, többszörös utánpótlás-világversenyes érmes Szenttamási Róza (57 kg, Csepel TC-KIMBA) a vigaszágon bizonyíthatott a nagybecskereki U23-as Európa-bajnokságon. Az U20-as Eb-ezüstérmes orosz Jelena Kurovát szoros csatában, 5:4-re megverte, ezzel kiharcolva a bronzmérkőzést, amelyen az U23-as vb- és Eb-harmadik német Amory Andrichhal nézett farkasszemet. Szenttamási nagyot küzdött, 1:4-es hátrányból fordított, végül 7:5-ös sikernek, ezzel együtt a kontinensbajnoki bronzéremnek örülhetett.

Pénteken elkezdődött a kötöttfogású program, a három magyar érdekeltből legtovább az U20-as vb- és Eb-győztes Darabos László jutott (130 kg, BHSE), a bolgár Alan Dzabievet (3:0), a cseh Artur Sarkisjant (4:0) és a lengyel Sebastian Warcholt (6:0) egyaránt legyőzve bejutott a szombat esti döntőbe, amelyben a junior-vb- és Eb-ötödik örmény Aramajisz Haratjunjannal küzdhet meg az aranyéremért.

Domokos Edmond (55 kg, Szigetvári BSE-KIMBA) egy vereséggel búcsúzott, Botos Dominik (77 kg, DVTK-KIMBA) ugyanilyen mérleggel a vigaszágra került.

Szombaton négy magyar kötöttfogású mutatkozik be, az U17-es Eb-harmadik Fige Levente (60 kg, BHSE), a szintén U17-es Eb-harmadik Zsitovoz Petro (67 kg, ESMTK-KIMBA), a junior Eb-ezüstérmes Szinay Szabolcs (82 kg, DVTK-KIMBA) és az U20-as Eb-ötödik Vitai Vendel (97 kg, Egri VSI-KIMBA).