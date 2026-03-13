Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ETO FC–MTK 0–0

VÉGE

NB I: DVTK–Kazincbarcika 0–4

Szenttamási bronzérmes, Darabos döntős az U23-as birkózó Eb-n

V. B.V. B.
2026.03.13. 19:31
Szenttamási Róza bronzérmet szerzett (Fotó: UWW)
Címkék
Darabos László U23-as birkózó Eb birkózás Szenttamási Róza
Női 57 kilogrammban Szenttamási Róza bronzérmet szerzett a nagybecskereki U23-as birkózó Európa-bajnokságon, míg Darabos László a kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában bejutott a szombati döntőbe – írta hírlevelében a magyar szövetség.

A női program záró napján, pénteken a felnőtt Eb-ötödik, többszörös utánpótlás-világversenyes érmes Szenttamási Róza (57 kg, Csepel TC-KIMBA) a vigaszágon bizonyíthatott a nagybecskereki U23-as Európa-bajnokságon. Az U20-as Eb-ezüstérmes orosz Jelena Kurovát szoros csatában, 5:4-re megverte, ezzel kiharcolva a bronzmérkőzést, amelyen az U23-as vb- és Eb-harmadik német Amory Andrichhal nézett farkasszemet. Szenttamási nagyot küzdött, 1:4-es hátrányból fordított, végül 7:5-ös sikernek, ezzel együtt a kontinensbajnoki bronzéremnek örülhetett.

Pénteken elkezdődött a kötöttfogású program, a három magyar érdekeltből legtovább az U20-as vb- és Eb-győztes Darabos László jutott (130 kg, BHSE), a bolgár Alan Dzabievet (3:0), a cseh Artur Sarkisjant (4:0) és a lengyel Sebastian Warcholt (6:0) egyaránt legyőzve bejutott a szombat esti döntőbe, amelyben a junior-vb- és Eb-ötödik örmény Aramajisz Haratjunjannal küzdhet meg az aranyéremért.

U23 European Championships
Darabos László aranyéremért birkózhat (Fotó: UWW)

Domokos Edmond (55 kg, Szigetvári BSE-KIMBA) egy vereséggel búcsúzott, Botos Dominik (77 kg, DVTK-KIMBA) ugyanilyen mérleggel a vigaszágra került. 

Szombaton négy magyar kötöttfogású mutatkozik be, az U17-es Eb-harmadik Fige Levente (60 kg, BHSE), a szintén U17-es Eb-harmadik Zsitovoz Petro (67 kg, ESMTK-KIMBA), a junior Eb-ezüstérmes Szinay Szabolcs (82 kg, DVTK-KIMBA) és az U20-as Eb-ötödik Vitai Vendel (97 kg, Egri VSI-KIMBA).

 

Darabos László U23-as birkózó Eb birkózás Szenttamási Róza
Legfrissebb hírek

Birkózás: Szenttamási Róza bronzérmes az U23-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
1 órája

Birkózás: magyar arany- és bronzérem az U23-as Eb-n

Birkózás
Tegnap, 20:06

Takács István: Éremmel szeretnék hazatérni Albániából

Birkózás
2026.03.11. 10:18

Sike András: Igazából mindig is futballista akartam lenni, de eltanácsoltak, B-opciónak jött a birkózás

Birkózás
2026.03.08. 12:27

U23-as birkózó Eb: tizenöt magyar indul Nagybecskereken

Birkózás
2026.03.07. 11:57

Tizenhét birkózó képviseli a magyar színeket a tiranai Európa-bajnokságon

Birkózás
2026.03.06. 13:37

Birkózás: sportolóink negyede dobogóra állhatott Tiranában

Birkózás
2026.03.04. 18:58

Szőke Alex bronzérmes a tiranai UWW-rangsorversenyen

Birkózás
2026.03.01. 19:22
Ezek is érdekelhetik