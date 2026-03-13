NB I: ETO FC–MTK Budapest

ETO FC–MTK Budapest

2026.03.13. 19:48
null
Vitális Milán eltiltása után újra az ETO kezdőjében kapott helyet (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 26. fordulójában az ETO hazai pályán fogadja az MTK-t. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

Győr, ETO Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bogár

♦ 1937 óta 137 lejátszott élvonalbeli összecsapásuk volt, és bár a közelmúltban a Rába-partiak az eredményesebbek, összességében a fővárosiak még így is  hússzal több győzelemmel állnak: az örökmérleg 42 ETO-siker, 33 döntetlen, 62 MTK-diadal. A gólkülönbség 257–199 a kék-fehérek javára, így ha a győriek pénteken betalálnak, a következő lesz a jubileumi, 200. góljuk ebben a párosításban. (1951 decemberében elmaradt a találkozójuk, a 2 pontot 0:0-val a házigazda Győri Vasas kapta meg – ezt a meccset nem számítottuk bele a statisztikába).

♦ A legutóbbi 3 meccsük ETO-diadalt hozott, áprilisban Győrben 2–1-re nyertek Borbély Balázs tanítványai, és ezzel véget vetettek a kék-fehérekkel szembeni 11 éves élvonalbeli nyeretlenségüknek (1 iksz, 3 vereség). Ebben a bajnokságban mind a kétszer úgy arattak fölényes győzelmet a győriek, hogy a meccset emberelőnyben fejezték be: az augusztusi budapesti 7–2 alkalmával Vitályos Viktor a 65., a november győri 3–0 során Németh Hunor a 43. percben kapott piros lapot. A 7–2 a zöld-fehérek legnagyobb idegenbeli diadala a közel kilenc évtizedes élvonalbeli párviadaluk során, ráadásul ebben a kiírásban az ETO-n kívül más csapat még nem jutott egy mérkőzésen 7 gólig. 

♦ A győriek házigazdaként az MTK ellen lejátszott 67 NB I-es találkozójuk mintegy felét, 34-et nyertek meg, 16-szor ikszeltek, 17-szer a vendég kék-fehérek bizonyultak jobbnak. A Rába partján legutóbb 2010-ben játszottak döntetlent, azóta 4-szer győztek a hazaiak, 2-szer a vendégek.

♦ Miközben a bajnoki címért is versenyben lévő, 2. helyen álló ETO egálban a legkevesebb gólt kapta (27), addig a bennmaradásért harcoló MTK kétszer annyit (54), ami viszont a legtöbb a mezőnyben.

♦ A győri együttes legutóbb ugyan már a 3. percben vezetést szerzett Zalaegerszegen, végül 2–1-re alulmaradt. Ezzel megszakadt a 11 mérkőzésen át tartó élvonalbeli veretlensége (9 győzelem, 2 iksz), ami egyébként nemcsak a zöld-fehérek, hanem a teljes mezőny leghosszabb veretlenségi sorozata volt ebben a bajnokságban.

♦ Az MTK viszont már 6 forduló óta nem tud győzni (3 iksz, 3 vereség), ami a Pakséval holtversenyben a legrégebben tartó nyeretlenségi széria jelenleg az NB I-ben. A kék-fehérek javára szól viszont, hogy közben mindhárom döntetlenjüket hátrányból érték el, sőt, kétszer 0–2-ről kapaszkodtak vissza.

♦ Az ETO a 7–3–2-es mérlegével vezeti a hazai táblázatot, és mindössze 9 gólt kapott, ami magasan a legjobb teljesítmény most az NB I-ben. Az előző 6 ellenfele közül egyedül a DVSC tudott ponttal távozni Győrből (2–2).

♦ A fővárosi kék-fehérek 2–3–7-es mérleggel csak a Barcikát előzik meg a vendégtabellán, holtversenyben a legrosszabb a gólkülönbségük (–15) és augusztus óta egyedül január végén, Kisvárdán tudtak nyerni (3–2).  

  1. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  2. ETO FC Győr

25

14

7

4

50–27

+23 

49 

  3. Debreceni VSC

25

12

7

6

39–30

+9 

43 

  4. Kisvárda

25

11

5

9

31–37

–6 

38 

  5. Zalaegerszegi TE

25

10

8

7

38–31

+7 

38 

  6. Paksi FC

25

10

7

8

46–37

+9 

37 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

25

8

6

11

33–41

–8 

30 

  9. Nyíregyháza Spartacus

25

7

7

11

34–43

–9 

28 

10. MTK Budapest

25

7

6

12

45–54

–9 

27 

11. Diósgyőri VTK

26

5

10

11

33–44

–11 

25 

12. Kazincbarcika

26

5

2

19

25–52

–27 

17 

 

 

Legfrissebb hírek

A Győr a második félidőben darálta be a Budai Farkasokat

Kézilabda
41 perce

Meglepetés a borsodi derbin, a Barcika négygólos győzelmet aratott a DVTK otthonában!

Labdarúgó NB I
48 perce

Az Újpest sorozatban négy vereség után javítana a Kisvárda ellen

Labdarúgó NB I
7 órája

Wayne Rooney: Robbie Keane helyében nem hagynám el a Ferencvárost a Tottenhamért

Labdarúgó NB I
8 órája

Szomorú évfordulón találkozik az ETO és az MTK

Labdarúgó NB I
11 órája

Pető Milán abban bízik, hogy most összejön a győzelem

Labdarúgó NB I
11 órája

Böde Dániel már teljes értékű munkát végzett, készen áll arra, hogy pályára lépjen

Labdarúgó NB I
2026.03.11. 16:23

Kata Mihály: Jó lenne, ha nem mindig mi kerülnénk hátrányba

Labdarúgó NB I
2026.03.11. 11:21
Ezek is érdekelhetik