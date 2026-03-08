Darts, UK Open: megismétlődött a tavalyi döntő, ismét Littler nyert

Az idei UK Openen először az a James Wade jutott be a döntőbe, aki háromszor már megnyerte ezt a tornát (először még 2008-ban, majd 2011-ben és 2021-ben), és tavaly is döntőt játszott, de akkor nagyon simán, 11–2-re kikapott a világbajnok Luke Littlertől.

Most Wade a negyeddöntőben egy nem túl magas átlagú, de nagyon izgalmas meccsen 10–9-re megverte Rob Crost, így jöhetett a Jonny Clayton elleni walesi rangadót hasonlóan izgalmas küzdelemben, 10–8-ra megnyerő Gerwyn Price elleni elődöntő.

A UK Openen korábban kétszer döntőbe jutott (de mindkétszer vereséget szenvedő) Price kezdett jobban, övé volt az első brék, így 2–0-ra, majd 3–1-re is vezetett. Ezután azonban Wade egyenlített, és volt nyila a 4–3-hoz, amivel viszont nem tudott élni, és Price lépett meg 5–3-ra. Az újabb fordulatot az jelentette, amikor Wade 136-os kiszállóval 5–5-nél egyenlített, ami után már ő lépett meg két leggel – először a meccsen, sőt ezután egy 167-es kiszállónak köszönhetően 8–5-re is vezetett. Wade ugyan csak 35 százalékkal kiszállózott a meccsen ezen szakaszához érve, de ezt 106 körüli átlaggal ellensúlyozni tudta, ami a folytatásban is csak minimálisan csökkent (105.53-ra), így 11–8-as győzelemmel jutott be a döntőbe az angol, pedig Price is száz fölötti átlagot tudott produkálni. (101.39).

A másik ágon Josh Rock a Krzysztof Ratajski elleni 10–7-es, Luke Littler pedig – Danny Noppert ellen – a negyeddöntő legnagyobb különbségű, 10–6-os győzelmével jutott be az elődöntőbe.

A négy között Rock meglepően jól kezdett a világbajnok ellen, ugyanis a második brékje után 5–1-re is vezetett. Igaz, inkább Littler nagyon gyenge kiszállózása volt a meglepő, ugyanis a 18 kiszállójából csak kettő volt sikeres a meccs elején, a másodikkal módosította 5–2-re az állást. Ezután pedig bele is lendült a játékba, és pillanatok alatt be is érte az ellenfelét 5–5-nél. Ezután felváltva nyerték a legeket. Rock 8–7-es vezetésénél Littler ismét elrontott egy kiszállót, így 9–7-es hátrányba került. Ezután azonban rögtön visszabrékelt, és, bár volt egy kihagyott kiszállója, Rock is rontott, amit utána Littler már kihasznált, és 11–9-cel bejutott a döntőbe.

Littler a rangsorló versenyeken a legutóbbi nyolc döntőjét megnyerte (közte két világbajnoki finálét), bár volt már két elveszített fináléja címvédőként, sőt a pályafutása során kétszer már Wade-től is kikapott, most úgy indult a meccs, hogy – akárcsak tavaly – meglehetősen simán nyer a világbajnok.

Wade ugyanis nagyon gyenge átlagokkal kezdett, a harmadik legben 76 környékén járt, amikor a harmadik leget is behúzta Littler. Ezek után meglepetésre Wade tudott egymás után három leget megnyerni, tehát visszabrékelt, de a következő két leg megint Littleré volt.

A világranglistán a mostani menetelésével a 6. helyre előrelépő Wade átlaga ekkor 90 fölé javult, Littler viszont már 109 fölött járt. Ezzel együtt a címvédő elrontott kiszállója után Wade ismét brékelt, majd megint egyenlített. Aztán 7–7-nél egy bull-lal újabb bréklehetősége volt Wade-nek, amivel viszont nem tudott élni, nem úgy a következtő legben Littler, aki 9–7-re, majd aztán 10–7-re is vezetett, ami után az első meccsnyilait még elrontotta, de a második lehetőségnél már nem hibázott, 11–7-re győzött.

Wade három győzelem mellet a második döntőjét veszítette el, Littler pedig egymás után a másodikat nyerte meg ezen a tornán, a győzelmével 120 ezer fontot is nyert.

AZ UTOLSÓ LEG

LITTLER GOES BACK-TO-BACK! ☢️🏆



Luke Littler retains the Ladbrokes UK Open title!



The world number one defeats James Wade for a second straight year to triumph in Minehead!



Live Scores & Streaming 📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU#UKOpenDarts | Final pic.twitter.com/xEqJzHpMjQ — PDC Darts (@OfficialPDC) March 8, 2026

DARTS, UK OPEN

NEGYEDDÖNTŐ

James Wade (angol, 91.03)–Rob Cross (angol, 89.59) 10–9

Jonny Clayton (walesi, 96.62)–Gerwyn Price (walesi, 98.26) 8–10

Krzysztof Ratajski (lengyel, 97.29)–Josh Rock (angol, 99.06) 7–10

Luke Littler (angol, 104.47)–Danny Noppert (holland, 98.66) 10–6

ELŐDÖNTŐ

Wade (105.53)–Price (101.39) 11–8

Littler (100.36)–Rock (94) 11–9

DÖNTŐ

Littler (99.58)–Wade (89.49) 11–7