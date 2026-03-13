NB I: DVTK–Kazincbarcika 0–4

Nyert az MTK, és minimum szombatig a női NB I tabellájának élére állt

VARGA BALÁZS
2026.03.13. 19:41
Magabiztos győzelmet aratott az MTK (Fotó: mtkhungaria.hu)
női labdarúgás női NB I női labdarúgó NB I
A női labdarúgó NB I 14. fordulójában az MTK 3–0-a nyert Pécsen, míg a DVTK 1–0-a kikapott Szegeden.

 

NŐI NB I
14. FORDULÓ
PMFC–MTK Budapest 0–3
St. Mihály-Szeged–DVTK 1–0
Szombaton játsszák
14.00: Viktória FC–Szekszárdi WFC
14.00: Ferencváros–ETO FC
14.00: Puskás Akadémia–Bp. Honvéd
18.30: Budaörs–Újpest FC

Az állás
  1. MTK 35 pont (14 mérkőzés)
  2. Ferencváros 34 pont (13)
  3. Puskás Akadémia 32 pont (13)
  4. ETO 28 pont (13)
  5. St. Mihály-Szeged 19 pont (14, 25–25)
  6. Újpest 19 pont (13, 21–24)
  7. PMFC 16 pont (13, 5 győzelem)
  8. Bp. Honvéd 16 pont (13, 4 győzelem)
  9. DVTK 15 pont (14)
10. Viktória FC 8 pont (13)
11. Budaörs 4 pont (13)
12. Szekszárd 2 pont (12)

 

