Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ETO FC–MTK 0–0

VÉGE

NB I: DVTK–Kazincbarcika 0–4

A Kaposvár kétgólos győzelemmel növelte előnyét az élen az NB III Délnyugati csoportjában

R. P.R. P.
2026.03.13. 20:13
A Kaposvár nyert 3–1-re
Címkék
A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának 20. fordulójában az éllovas Kaposvár 3–1-es győzelmet aratott Siófokon.

 

A Kaposvár már negyedóra után két góllal vezetett – Mayer Milán és Rácz Balázs volt eredményes. Bár Mervó Bence szépített a 28. percben, a második félidőben Mayer ismét betalált, így a vendégek 3–1-re győztek.

NB III
Délnyugati csoport
20. forduló
Siófok–Kaposvár 1–3

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Kaposvár20143343–22+21 45 
2. Nagykanizsa19133335–21+14 42 
3. Pécsi MFC19125247–16+31 41 
4. Majosi SE19122551–26+25 38 
5. Dunaújváros19107246–23+23 37 
6. FTC II19112639–24+15 35 
7. MTK II19102747–26+21 32 
8. Érd1976627–25+2 27 
9. Iváncsa1973931–34–3 24 
10. Szekszárd1973928–44–16 24 
11. Siófok20621220–42–22 20 
12. Paks II19611224–39–15 19 
13. Balatonlelle19451017–34–17 17 
14. PTE-PEAC19441125–35–10 16 
15. Pénzügyőr19251219–40–21 11 
16. Dombóvár1931615–63–48 

 

 

