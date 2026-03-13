A Kaposvár kétgólos győzelemmel növelte előnyét az élen az NB III Délnyugati csoportjában
A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának 20. fordulójában az éllovas Kaposvár 3–1-es győzelmet aratott Siófokon.
A Kaposvár már negyedóra után két góllal vezetett – Mayer Milán és Rácz Balázs volt eredményes. Bár Mervó Bence szépített a 28. percben, a második félidőben Mayer ismét betalált, így a vendégek 3–1-re győztek.
NB III
Délnyugati csoport
20. forduló
Siófok–Kaposvár 1–3
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kaposvár
|20
|14
|3
|3
|43–22
|+21
|45
|2. Nagykanizsa
|19
|13
|3
|3
|35–21
|+14
|42
|3. Pécsi MFC
|19
|12
|5
|2
|47–16
|+31
|41
|4. Majosi SE
|19
|12
|2
|5
|51–26
|+25
|38
|5. Dunaújváros
|19
|10
|7
|2
|46–23
|+23
|37
|6. FTC II
|19
|11
|2
|6
|39–24
|+15
|35
|7. MTK II
|19
|10
|2
|7
|47–26
|+21
|32
|8. Érd
|19
|7
|6
|6
|27–25
|+2
|27
|9. Iváncsa
|19
|7
|3
|9
|31–34
|–3
|24
|10. Szekszárd
|19
|7
|3
|9
|28–44
|–16
|24
|11. Siófok
|20
|6
|2
|12
|20–42
|–22
|20
|12. Paks II
|19
|6
|1
|12
|24–39
|–15
|19
|13. Balatonlelle
|19
|4
|5
|10
|17–34
|–17
|17
|14. PTE-PEAC
|19
|4
|4
|11
|25–35
|–10
|16
|15. Pénzügyőr
|19
|2
|5
|12
|19–40
|–21
|11
|16. Dombóvár
|19
|–
|3
|16
|15–63
|–48
|3
