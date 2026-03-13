A Kaposvár kétgólos győzelemmel növelte előnyét az élen az NB III Délnyugati csoportjában

A Kaposvár már negyedóra után két góllal vezetett – Mayer Milán és Rácz Balázs volt eredményes. Bár Mervó Bence szépített a 28. percben, a második félidőben Mayer ismét betalált, így a vendégek 3–1-re győztek.

NB III

Délnyugati csoport

20. forduló

Siófok–Kaposvár 1–3