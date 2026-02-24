Ismét lesz magyar a darts-vb-n, Afrika két helyet is kap a főtáblán

Tavaly Kovács Patrik nyerte meg a selejtezőt, így ő képviselhette Magyarországot az Alexandra Palace-ban megrendezett versenyen.

Az idei selejtező rendszer alig változik a tavalyihoz képest, ismét 128-as főtábla lesz, 40-en a világranglistáról, 40-en a Pro Tour-rangsorból automatikusan kvalifikálnak. A fennmaradó 48 helyet világszerte megrendezendő sorozatok és selejtezők legjobbjai kapják meg, a legnagyobb változás, hogy az idén két afrikai játékos is bejut a kontinentális selejtezőből. A kenyai David Munyua legutóbbi remeklésén (az első fordulóban legyőzte a belga Mike De Deckert) felbuzdulva a PDC vezetői úgy döntöttek, az Afrika északi felén élők és a déli államok képviselői külön selejtezőn indulhatnak.

A selejtezős rendszernél is jelentősebb változás, hogy az idén az Alexandra Palace jól bevált 3200 fős terme helyett az 5000 néző befogadására alkalmas nagyteremben lesz az esemény, így többen szurkolhatnak a helyszínen.

A 2026–2027-ES PDC-VILÁGBAJNOKSÁG KVALIFIKÁCIÓJA

PDC-világranglista: 40

PDC Pro Tour-ranglista: 40

PDC Ifjúsági világbajnok: 1

PDC Development Tour-ranglista: 3

PDC Challenge Tour-ranglista: 3

Női World Matchplay-győztes: 1

Női PDC-ranglista: 3

Japán sorozat: 1

Kínai sorozat: 1

Indiai selejtező: 1

PDC Ázsia-bajnokság: 2

PDC ázsiai ranglista: 5

Holland–belga selejtező: 1

Német–osztrák–svájci selejtező: 1

Mediterrán selejtező: 1

Délkelet-európai selejtező: 1

Cseh selejtező: 1

Lengyel selejtező: 1

Hungarian Darts Super League: 1

Brit és ír selejtező: 1

Észak-európai (Nordic&Baltic) bajnok: 1

Észak-európai ranglista: 2

Észak-amerikai kontinentális kupa: 1

Észak-amerikai Cross-Border Challenge: 1

Észak-amerikai bajnokság: 1

Észak-amerikai ranglista, legjobb amerikai: 1

Észak-amerikai ranglista, legjobb kanadai: 1

Latin-amerikai selejtező: 1

Ausztrál ADA-sorozat: 1

Ausztrál Pro Tour: 1

Új-zélandi Pro Tour: 1

Afrikai selejtező: 2

Ausztrál/új-zélandi selejtező: 1

PDC Pro Tour-selejtező: 2

Később lesz meghatározva: 2