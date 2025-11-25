Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba kiesett Düsseldorfban

2025.11.25. 14:06
András Csaba (Fotó: WTT)
WTT asztalitenisz András Csaba
Az első forduló egyben a végállomást is jelentette András Csaba számára az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 30 ezer dollár összdíjazású Feeder-versenyén, Düsseldorfban.

A világranglistán 159. játékos – a viadal egyetlen magyar résztvevője – a nemzetközi szövetség rangsorában 267. dél-koreai Jang Szeong Illel csapott össze kedden a főtábla első körében, és a végletekig kiélezett csatát vívott ázsiai riválisával.

Az ellenfél két szoros szettben előnybe került, majd a harmadik játszmában meccslabdája volt, de András végül szépíteni tudott. A negyedik felvonásban a magyar asztaliteniszező újabb mérkőzéslabdát hárított, majd kiegyenlített, s a döntő szettben már neki is volt egy lehetősége arra, hogy lezárja a találkozót, de nem járt sikerrel. Jang Szeong Il aztán a sokadik meccslabdáját már kihasználta, így ő jutott a legjobb 32 közé.

ASZTALITENISZ
WTT, FEEDER-VERSENY (DÜSSELDORF)
Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért):
Jang Szeong Il (dél-koreai)–András Csaba 3:2 (9, 9, –10, –11, 12)

 

