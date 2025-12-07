Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: új nevek a Top 10-bajnokság győzteseinek listáján

2025.12.07. 16:32
A férfiaknál Szántosi Dávid sikerével zárult a Top 10-bajnokság (Fotó: Földi Imre)
Szántosi Dávid és Nagy Rebeka sikerével zárult az asztaliteniszezők Top 10-bajnoksága.

 

Amint arra a mezőny ismeretében számítani lehetett, a férfiaknál és a nőknél is új névvel bővült a Top 10-bajnokság győzteseinek listája. A férfiaknál a nyáron ifjúsági Eb-aranyat szerző Szántosi Dávid, valamint Varga Botond nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt, kettejük között az döntött, hogy bár Szántosi öt játszmában kikapott Kovács Gábortól, legyőzte Vargát, így az egymás elleni eredménynek köszönhetően Szántosié lett az első hely, a dobogó harmadik fokára pedig Gergely Márk állhatott fel.

A nőknél valamivel egyértelműbben alakult a verseny, a már a felnőtt válogatottban is szerepet kapó pécsi Nagy Rebeka ugyan 3:1-es vereséget szenvedett Dohóczki Nórától, de mivel utóbbi két vereséget is összeszedett, ezért a csak egyszer hibázó Nagy Rebekáé lett az arany megelőzve Dohóczkit, valamit az ugyancsak hét győzelmet jegyző Bender Borostyánt.

ASZTALITENISZ
TOP 10-BAJNOKSÁG, ORMAI LÁSZLÓ ASZTALITENISZ-CSARNOK
FÉRFIAK
  1. Szántosi Dávid (Szarvasi Körös ASE) 8 győzelem
  2. Varga Botond (High Life SE) 8 győzelem
  3. Gergely Márk (Szombathelyi AK) 7 győzelem
  4. Kishegyi Ákos (Városi SE Dunakeszi) 5 győzelem
  5. Poór Balázs (Szombathelyi AK) 4 győzelem
  6. Katus Krisztián (ChrysTeam Kft.) 4 győzelem
  7. Kovács Gábor (Félegyházi ASI) 4 győzelem
  8. Szabó Lénárd (Honvéd Szondi SE) 3 győzelem
  9. Kizakisz Georgiosz (Yorgos ASE) 2 győzelem
10. Huzsvár Erik (Honvéd Szondi SE) – visszalépett

NŐK
  1. Nagy Rebeka (PEAC) 8 győzelem
  2. Dohóczki Nóra (Budaörsi SC) 7 győzelem
  3. Bender Borostyán (Városi SE Dunakeszi) 7 győzelem
  4. Pétery Johanna (PEAC) 6 győzelem
  5. Dari Helga (PEAC) 5 győzelem
  6. Barcsai Sophie (Budapesti Erdért SE) 4 győzelem
  7. Tanács Nóra (Kiskunmajsai AC) 3 győzelem
  8. Szögi Szonja (ASK Szeged) 2 győzelem
  9. Nagy Judit (PEAC) 2 győzelem
10. Somogyi Heidi (Mohácsi TE 1888) 1 győzelem

 

