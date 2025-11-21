Nemzeti Sportrádió

Női asztalitenisz Ek: ellenfeleket kapott a Budaörs a második csoportkörre

2025.11.21. 17:16
Fotó: FB/Budaörsi SC Asztalitenisz
A Budaörsi SC cseh, olasz, spanyol és francia ellenfelet kapott a női asztalitenisz Európa-kupa második csoportkörére.

A nyolcszoros magyar bajnok a Bajnokok Ligájából került át a második számú kontinentális kupasorozat mezőnyébe, amelyet a luxembourgi sorsoláson két ötös csoportra osztottak. Az A jelűben a budaörsieken kívül az előző idényben döntős cseh SKST Plus Hodonín, az olasz ASD Tennistavolo Sassari, a spanyol Son Cladera TTC-Mallorca és a francia CP Lyssois Lille Métropole kapott helyet. A tornának – a magyar klubtól kapott tájékoztatás szerint – utóbbi egyesület ad majd otthont december 19–21-én. A körmérkőzések után a legjobb két csapat jut tovább a negyeddöntőbe, amelyben már ott lesz a BL-ből kieső újabb négy együttes.

Az alaposan megfiatalított budaörsi gárda – amely tavaly megnyerte az Ek-t, idén pedig bronzérmes lett – sorozatban 23. alkalommal szerepel az európai porondon.

 

