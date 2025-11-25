Para-asztalitenisz Eb: ezüstérmes a Szvitacs, Arlóy duó

A Szvitacs Alexa, Arlóy Zsófia duó ezüstérmet szerzett az WD20-as kategóriában a svédországi Helsingborgban zajló para-asztalitenisz Európa-bajnokságon.
A viadal honlapja alapján a magyar kettős a lengyel Natalia Partyka, Karolina Pek párossal csapott össze a keddi döntőben és három szettben maradt alul.
Szvitacs vasárnap megnyerte egyesben a 9-es sérültségi kategóriát, és a magyar küldöttségnek van már egy bronzérme is Major Endre (1-es kategória) révén.
A kontinensviadalon 37 ország mintegy 270 versenyzője indul az egyéni versenyszámokban.
