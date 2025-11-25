Nemzeti Sportrádió

Para-asztalitenisz Eb: ezüstérmes a Szvitacs, Arlóy duó

2025.11.25. 13:54
Arlóy Zsófia (balra) és Szvitacs Alexa (Fotó: ITTF)
Szvitacs Alexa Arlóy Zsófia asztalitenisz
A Szvitacs Alexa, Arlóy Zsófia duó ezüstérmet szerzett az WD20-as kategóriában a svédországi Helsingborgban zajló para-asztalitenisz Európa-bajnokságon.

A viadal honlapja alapján a magyar kettős a lengyel Natalia Partyka, Karolina Pek párossal csapott össze a keddi döntőben és három szettben maradt alul.

Szvitacs vasárnap megnyerte egyesben a 9-es sérültségi kategóriát, és a magyar küldöttségnek van már egy bronzérme is Major Endre (1-es kategória) révén.

A kontinensviadalon 37 ország mintegy 270 versenyzője indul az egyéni versenyszámokban.

