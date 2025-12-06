Asztalitenisz: ketten maradtak veretlenek a Top 10-bajnokság első napján

Különösebb felhajtás nélkül kezdődött meg az Ormai László-csarnokban az asztaliteniszezők Top 10-bajnoksága, amely az országos bajnokság után hagyományosan a második legrangosabb hazai versenynek számít. Az elmúlt években a honi élmezőnyhöz tartozó jól is mert játékosok közül ezúttal csak kevesen álltak asztalhoz, így a feltörekvő fiatalok több lehetőséghez jutottak. A körmérkőzéses rendszerben zajló torna első napján a férfiaknál és a nőknél is öt fordulóra került sor, s a nap végére ketten őrizték meg hibátlan mérlegüket. A férfiaknál Varga Botond maradt veretlen – érdekesség, hogy a High Life SE versenyzője azon játékosok egyike, aki azért nem tagja a válogatottnak, mert a játékos és a szövetség vezetősége a kerettagsághoz kötött kötelezettségekben és jogokban nem tudott megállapodni. Varga természetesen még nem érezheti páholyban magát, hiszen közvetlenül ott van mögötte az egyaránt négy győzelemmel álló, nyáron ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid (Szarvasi Körös ASE), valamint Kishegyi Ákos (Városi SE Dunakeszi).

A nőknél a felnőtt válogatottban az október Európa-bajnokságon bemutatkozó Nagy Rebeka (PTE-PEAC) lehetett igazán elégedett, mind az öt meccsét megnyerte úgy, hogy mindössze három játszmát veszített. Mögötte a férfiakhoz hasonlóan itt is ketten állnak négy nyertes meccsel, Dari Helga (PTE-PEAC) és Bender Borostyán (Városi SE Dunakeszi), utóbbi egyébként négy héttel ezelőtt az U19-esek Top 10-bajnokságán veretlenül végzett az élen.