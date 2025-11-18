Népsport: az asztalnál rekordokat döntött az ’50-es évek celebje

Ha eljátszunk a gondolattal, hogy a XX. századi magyar történelem egyik legsötétebb időszakában, az 1950-es évek közepén, második felében létezik a közösségi média, kétség sem férhet hozzá, hogy a kor álompárja – urambocsá, celebpárja – Lantos Mihály és Farkas Gizi lett volna. Az előbbi ugyebár az aranycsapat legendás futballistája, az utóbbi tízszeres világbajnok asztaliteniszező volt akkoriban, ráadásul a két sztársportoló megismerkedésének története olyan különleges, hogy azért manapság egy valamirevaló bulvárszerkesztő mind a tíz ujját megnyalná. De mivel a TikToknak és társainak még nyoma sem volt, a széles nyilvánosság nem értesülhetett a nagy találkozásról, amelyre 1953. november 25-én került sor.

Igen, „azon” a napon.

Talán kevéssé közismert, hogy akkor szerdán két angol–magyar válogatott összecsapásra került sor Londonban: délután a Wembley Stadionban a labdarúgók, este a Wembley Poolban az asztaliteniszezők meccseltek. A Népsport másnapi száma elsősorban a futballválogatott londoni 6:3-as győzelmével volt elfoglalva, a mérkőzésről szóló részletes beszámoló mellett szinte eltörpül az írás arról, hogy asztaliteniszezőink szerdán, tehát a futballmeccs után este álltak asztalhoz az angolok ellen. Az utóbbiról – a késői kezdés miatt – csak a következő, november 27-i lapszámban olvasható Várkonyi László tudósítása: „Jó szurkolónak bizonyultunk, de az asztaliteniszezés már nem ment olyan jól. Ezt mondhatom röviden arról, ami szerdán délután a Wembley-stadionban, aztán este a Wembley-Poolban történt a magyar asztaliteniszezőkkel. Alaposan kikiabáltuk magunkat délután a nagyszerű labdarúgó-győzelem alkalmával, s aztán fellelkesülve mentünk át a Wembley-Poolba, hogy versenyzőink megvívják az Anglia–Magyarország asztalitenisz-mérkőzést. Estére már olyan sűrű volt a köd, hogy alig lehetett közlekedni, s így „csak” 12 ezer nézője volt a találkozónak”.

A pingpongasztalnál az 5:4-re nyerő angolok voltak a jobbak, ami Farkas Gizit illeti, a női párost Kóczián Éva oldalán elveszítette, egyesben és vegyes párosban Sidó Ferenccel győzött, ráadásként pedig nyert még valakit: Lantos Mihályt, akivel ott és akkor ismerkedett meg. A kapcsolatnak esküvő lett a vége, Fekete László és Gervai Andor – vele a 6:3 idején még házasságban élt – után Lantos volt a Miskolcról indulva hosszú utat bejáró, s nem mellesleg rendkívül csinos Farkas Gizi harmadik férje.

„Farkas József miskolci nyomdászinas és 14 éves húga megnyerték Németország ping-pong bajnokságát” – olvasható a Magyar Élet című miskolci politikai napilap tizenhárom évvel korábban, 1940. április 4-én megjelenő száma hetedik oldalának főcímében, majd az írás ekképp folytatódik: „Tegnap óta nagy eseménye van a miskolci sportnak. Farkas Gizi, a polgári iskola harmadik osztályos növendéke megnyerte a német női egyes asztalitenisz-bajnokságot, miután pompás küzdelemben legyőzte Pritzi Trude világbajnoknőt.” Az írás érdekessége, hogy Farkas Gizi az adott kornak és persze életkorának megfelelő udvariassággal magázza az újságírót („Nagyon örülök, hogy tetszett jönni, mert megmutathatom azt a sok kedves emléket, amit Bádenben kaptunk”), és lelkesedik az általa megvert sztárért („Ezzel a labdával győztem le nagynevű ellenfelemet, s Pritzi Trude ráírta a nevét, hogy így vegyem át tőle a legszebb bádeni emléket”).

Ennél látványosabban aligha indulhatott volna a száz évvel ezelőtt, 1925. november 18-án született Farkas Gizi karrierje. A jómódúnak korántsem mondható család feje, a miskolci vízvezeték-szerelő Farkas Sándor és felesége a Népkerttől nem messze lévő otthonukban nevelték gyermekeiket – Gizinek tizenegy testvére volt, ám közülük hármat korán elveszítettek. Gizi alig múlt tíz, amikor a városban az akkori idők két ismert asztaliteniszezője, Házi Tibor és Szabados Miklós tartott bemutatót, erre a teljes Farkas család kíváncsi volt. A gyerekeket valósággal elvarázsolta a fővárosból érkező világbajnokok produkciója, s már a hazafelé tartó úton kikönyörögtek a szülőktől egy pingpongasztalt, ami 1936 karácsonyán be is került a fa alá. Ettől kezdve a gyerekek, ha csak tehették, pingpongoztak, próbálták utánozni, amit a sztároktól láttak. Többen is tehetségesnek bizonyultak, de Gizi kimagaslott közülük, s már 1939-ben „rárúgta” az ajtót a kor legjobbjaira: a Wesselényi utcai iskola tornatermében megrendezett Budapest-bajnokság elődöntőjében Mednyánszky Máriát, a döntőben Sipos Annát legyőzve végzett az élen, az előbbi akkor már 18-szoros, az utóbbi pedig 11-szeres világbajnok volt.

Farkas Gizi egy évvel később, 1940 májusában – ekkor még nem volt 15 éves – egyesben, párosban Sipos Annával és vegyes párosban a testvérével, Józseffel magyar bajnoki címet szerzett, s ez csak az első lépés volt. Pályafutása során máig utolérhetetlen rekordként sorozatban 13-szor lett egyesben magyar bajnok (1945-ben nem rendezték meg a versenyt), azaz 1953-ig letaszíthatatlan volt a trónról, minden számot figyelembe véve pedig 42 magyar bajnoki címet szerzett. Nemcsak a hazai, a nemzetközi mezőnyt is uralta, 1947 és 1949 között egymás után háromszor lett egyesben világbajnok, összességében tíz vb-aranyat gyűjtött. A negyvenes évekből maradt fenn, a világhálón is elérhető alig másfél percnyi korabeli filmhíradórészlet, amely a világklasszis sportolók megbecsültségét sugallja. A fekete-fehér felvételen a második világháború utáni időszak első magyar világbajnokait, Farkas Gizit, Sidó Ferencet és Soós Ferencet látja vendégül a Magyar Kommunista Párt székházában Rákosi Mátyás főtitkár, aki „meleg szavak kíséretében átnyújtja a párt ajándék cigarettatárcáit”, igaz, mint kiderül, egyikük sem dohányzik.

Farkas Gizi pályafutása talán legfájóbb pillanata volt, amikor 1950-ben éppen Budapesten szakadt meg a nagy sorozat, a Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett vb döntőjében kikapott a román Angelica Rozeanutól.

„Ez a verseny jó lecke volt a jövőre nézve. Komolyabban, sokkal alaposabban kell ezután készülnöm. Az edzésen a jövőben csak férfi játékosokkal játszom majd. Így csinálta Rozeanu is, ezért kemény, férfias a játéka” – mondta önkritikusan az elbukott döntő után. A visszaemlékezések szerint a vereséget követően Farkas Gizi teljesen összetört, némán fogott kezet az őt legyőző románnal, majd az öltözőben sírógörcsöt kapott. A Farkas család számára ettől függetlenül emlékezetes volt a budapesti vb, hiszen hat Farkas testvér – Gizi, József, László, Zoltán, Anci és Teri – is asztalhoz állt, ami a sportágon túlmutató különleges rekordnak számít.

Fantasztikus eredményei ismeretében nem meglepő, hogy Farkas Gizi saját jogon, azaz már a Lantos Mihállyal kötött házassága előtt is sztárnak számított idehaza, a játéka az akkori megfogalmazások alapján könnyed, muzikális, elegáns, energikus és látványos volt, erről a későbbiekben így nyilatkozott: „Sokszor kérdezték tőlem, hogyan értem el az eredményeimet. Ilyenkor mindig zavarba hoztak, hiszen én mindig olyan könnyűnek éreztem a játékot. Az ellenfeleket nagyon tiszteltem, mindig arra gondoltam, hogy mások is tudnak úgy, mint én. Amikor bizonyos lettem ebben, abbahagytam.”

Nemcsak a pályafutása, idővel a Lantos Mihállyal kötött házassága is véget ért: az asztalitenisztől 1962-ben vonult vissza, Lantostól 1963-ban vált el. Egy ideig az Oktatási Minisztérium köztisztségviselőjeként saját presszóját működtette, majd Ausztriában, Bécsben telepedett le, ahol negyedszer is férjhez ment – egy romániai disszidenshez kötötte az életét –, s éttermi felszolgálóként dolgozott. Az 1990-es évek közepén elhatalmasodó betegsége idején második férje, az akkor már Los Angelesben élő Gervai Andor felajánlotta neki, menjen ki hozzá Amerikába, ahol a gyógyulására több esélye lehet, ám ő nem élt a lehetőséggel. Minden idők egyik legeredményesebb női asztaliteniszezője 1996-ban Bécsben hunyt el.