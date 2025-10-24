Hengerelt a világelső, és a kihívója is simán továbbjutott a darts Európa-bajnokságon

Az angol Luke Humphries ötször dobott 180-at, 109.98-as átlagot produkált, és egy leget sem engedélyezett a lengyel Krzysztof Ratajskinak. A világelső ellenfele a második fordulóban a skót Cameron Menzies lesz. Luke Littler szintén könnyed győzelmet aratott, kiesett viszont a kétszeres Eb-győztes Rob Cross, akit honfitársa, Nathan Aspinall búcsúztatott.

DARTS PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Niko Springer (német, 9., 94.91)–Jermaine Wattimena (holland, 24., 106.87) 3:6

Gary Anderson (skót, 12., 94.63)–Cameron Menzies (skót, 21., 96.83) 3:6

James Wade (angol, 26., 97.67)–Mike De Decker (belga, 20., 85.57) 6:1

Josh Rock (északír, 8., 91.90)–Ricardo Pietreczko (német, 25., 93.96) 4:6

Luke Humphries (angol, 5., 109.98)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 28., 92.28) 6:0

Luke Littler (angol, 4., 98.97)–Raymond van Barneveld (holland, 29., 87.86) 6:1

Nathan Aspinall (angol, 1., 100.53)–Rob Cross (angol, 32., 93.25) 6:1

Dirk van Duijvenbode (holland, 16., 97.30)–Danny Noppert (holland, 17., 104.88) 3:6

Csütörtökön játszották

Ryan Joyce (angol, 15., 96.93)–Luke Woodhouse (angol, 18., 90.47) 6:3

Ross Smith (angol, 11., 94.95)–Peter Wright (skót, 22., 93.61) 6:2

Gian van Veen (holland, 10., 98.73)–Damon Heta (ausztrál, 23., 93.97) 6:3

Gerwyn Price (walesi, 6., 91.49)–Daryl Gurney (északír, 27., 90.51) 3:6

Jonny Clayton (walesi, 7., 91.90)–Ryan Searle (angol, 26., 92.56) 3:6

Martin Schindler (német, 2., 104.05)–Dave Chisnall (angol, 31., 92.45) 6:5

Wessel Nijman (holland, 14., 96.57)–Michael van Gerwen (holland, 19., 97.83) 5:6

Stephen Bunting (angol, 3., 109.20)–Chris Dobey (angol, 30., 105.76) 3:6

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Nathan Aspinall (angol, 1.)–Danny Noppert (holland, 17.)

Ricardo Pietreczko (német, 25.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)

Luke Littler (angol, 4.)–James Wade (angol, 26.)

Luke Humphries (angol, 5.)–Cameron Menzies (skót, 21.)

Martin Schindler (német, 2.,)–Ryan Joyce (angol, 15.)

Ryan Searle (angol, 26.)–Gian van Veen (holland, 10.)

Chris Dobey (angol, 30.)–Michael van Gerwen (holland, 19.)

Daryl Gurney (északír, 27.)–Ross Smith (angol, 11.)