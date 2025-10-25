Udvardy Panna mindkét szettben brékelőnyben volt, de kikapott a brazíliai torna negyeddöntőjében

A két fél első mérkőzésén a világranglistán 110. Udvardy Panna brékkel kezdett, de ellenfele a negyedik gémben egyenlített. A magyar játékos 5:5-nél ismét elvette Olekszandra Olijnikova (139.) adogatójátékát, azonban nem tudta kiszerválni a szettet, az ukrán lány a játszmát tie-breakre mentette, amit aztán magabiztosan meg is nyert.

A második felvonásban ismét a kaposvári születésű teniszező került brékelőnybe, ám 2:0 után a 24 éves rivális zsinórban négy gémet nyert meg. Olijnikova aztán a mérkőzésért adogathatott, négy meccslabdája volt, ám Udvardy ezeket hárította, majd kihasználta a második bréklabdáját ebben a gémben. Ezt követően ismét eljutottak a tie-breakig a felek, amely során újfent az ukrán bizonyult jobbnak, összesítésben az ötödik mérkőzéslabdájával már élni tudott, így a magyar játékos 2 óra 39 perc alatt elveszítette a találkozót.

WTA 125, FLORIANÓPOLIS (115 000 dollár, salak)

Egyes, negyeddöntő

Olekszandra Olijnikova (ukrán, 8.)–Udvardy Panna (4.) 7:6 (7–3), 7:6 (7–4)