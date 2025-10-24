Leclerc a leggyorsabb; Lindblad azonnal Cunoda előtt a mexikói nyitányon

A Formula–1 mezőnye Austin után Mexikóvárosba utazott, ahol az első pénteki edzéssel vette kezdetét az ötödik Mexikóvárosi Nagydíj. Az év huszadik versenyhétvégéjére Oscar Piastri érkezett meg vb-éllovasként, de előnye egyre fogy, és a fő kérdést az jelenti, hogy az ausztrál véget tud-e vetni a rossz sorozatának. Lando Norris magabiztos formát mutat, és már csak 14 pont a lemaradása, miközben a legutóbbi öt futamból négyen győzedelmeskedő Max Verstappen 40 pontra csökkentette a hátrányát.

Nemcsak az egyéni összetettben, hanem a konstruktőri bajnokságban is zárul az olló, igaz, a csata ott a második helyért folyik a címét már megvédő McLaren mögött. A Mercedest, az előző hétvégén a dobogóra visszatérő Ferrarit, valamint az erősorrend élére álló Red Bullt mindössze tíz pont választotta el egymástól a Mexikóvárosi GP kezdetén.

A nyitányon sok új arc bukkant fel, hiszen összesen kilenc alakulat döntött úgy, hogy esélyt ad fiatal versenyzőnek. Míg a vb-éllovas ott volt az első hatvan perc során, bajnoki riválisai, Norris és Verstappen csak a garázsból figyelhette az eseményeket. A brit pilóta helyét Pato O’Ward, míg a hollandét a nagy valószínűség szerint jövő évi csapattársa, Arvid Lindblad foglalhatta el.

A Mercedesnél Frederik Vesti, a Ferrarinál Antonio Fauco, az Aston Martinnál Jak Crawford, a Racing Bullsnál Ivasza Ajumu, a Haasnál Hirakava Rjo, a Williamsnél Luke Browning, míg az Alpine-nál Paul Aron kapott lehetőséget, aki Franco Colapinto ülésére áhítozik. Az istálló számára így remek lehetőséget biztosított a tréning, hogy összemérje a két pilóta tudását élesben.

A nyitányon Isack Hadjar kezdett a legjobban, a francia nevével kezdődött az időlista az első próbálkozásokat követően. A Racing Bulls-pilótát Esteban Ocon követte, míg az első ötöst Andrea Kimi Antonelli, Cunoda Juki és Nico Hülkenberg tette teljessé A mezőny nagy része a kemény abroncson kezdett, csak az élen álló kettős, valamint Hülkenberg indított a közepesen, a két gumi között két keverék különbség van ezeken a hétvégén.

Félidőben már Antonelli vezetett, aki mögött kissé meglepetésre Hülkenbeg következett, majd Piastri, Cunoda és Ocon alkotta az első ötöst. Ekkor már többeknél előkerült a lágy gumi, de sokan még adósak voltak a gyorsabb körökkel. A beugrók közül ekkor Vesti állt a legjobban, ő a 11. helyet foglalta el.

A folytatásban Lindblad hívta fel magára a figyelmet, feljött a hatodik helyre, és 93 ezreddel megelőzte Cunodát. Az élre eközben Leclerc állt, s a monacóit Antonelli követte, miközben mindkét Sauber-pilóta befért az első ötösbe. Hülkenberget és Gabriel Bortoletót Piastri választotta szét egymástól, aztán Lindblad, Ocon, Cunoda, Colapinto, valamint Alexander Albon zárta a top 10-et.

Folytatás éjfélkor a második szabadedzéssel.

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:18.380 átlag: 197.683 km/ó 29 kör 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:18.487 0.107 mp h. 35 3. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:18.760 0.38 27 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:18.784 0.404 31 5. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:18.916 0.536 28 6. Arvid Lindblad svéd, brit Red Bull-Honda 1:18.997 0.617 26 7. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:19.038 0.658 29 8. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:19.090 0.71 29 9. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:19.331 0.951 28 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:19.384 1.004 33 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:19.409 1.029 32 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:19.472 1.092 26 13. Pato O'Ward ír McLaren-Mercedes 1:19.680 1.3 30 14. Frederik Vesti dán Mercedes 1:19.689 1.309 32 15. Paul Aron észt Alpine-Renault 1:19.862 1.482 29 16. Hirakava Rjo japán Haas-Ferrari 1:20.073 1.693 27 17. Ivasza Ajumu japán Racing Bulls-Honda 1:20.153 1.773 29 18. Luke Browning brit Williams-Mercedes 1:20.310 1.93 31 19. Jak Crawford amerikai Aston Martin-Mercedes 1:20.371 1.991 29 20. Antonio Fuoco olasz Ferrari 1:20.854 2.474 29