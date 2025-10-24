Leclerc a leggyorsabb; Lindblad azonnal Cunoda előtt a mexikói nyitányon

A Formula–1 mezőnye Austin után Mexikóvárosba utazott, ahol az első pénteki edzéssel vette kezdetét az ötödik Mexikóvárosi Nagydíj. Az év huszadik versenyhétvégéjére Oscar Piastri érkezett meg vb-éllovasként, de előnye egyre fogy, és a fő kérdést az jelenti, hogy az ausztrál véget tud-e vetni a rossz sorozatának. Lando Norris magabiztos formát mutat, és már csak 14 pont a lemaradása, miközben a legutóbbi öt futamból négyen győzedelmeskedő Max Verstappen 40 pontra csökkentette a hátrányát.
Nemcsak az egyéni összetettben, hanem a konstruktőri bajnokságban is zárul az olló, igaz, a csata ott a második helyért folyik a címét már megvédő McLaren mögött. A Mercedest, az előző hétvégén a dobogóra visszatérő Ferrarit, valamint az erősorrend élére álló Red Bullt mindössze tíz pont választotta el egymástól a Mexikóvárosi GP kezdetén.
A nyitányon sok új arc bukkant fel, hiszen összesen kilenc alakulat döntött úgy, hogy esélyt ad fiatal versenyzőnek. Míg a vb-éllovas ott volt az első hatvan perc során, bajnoki riválisai, Norris és Verstappen csak a garázsból figyelhette az eseményeket. A brit pilóta helyét Pato O’Ward, míg a hollandét a nagy valószínűség szerint jövő évi csapattársa, Arvid Lindblad foglalhatta el.
A Mercedesnél Frederik Vesti, a Ferrarinál Antonio Fauco, az Aston Martinnál Jak Crawford, a Racing Bullsnál Ivasza Ajumu, a Haasnál Hirakava Rjo, a Williamsnél Luke Browning, míg az Alpine-nál Paul Aron kapott lehetőséget, aki Franco Colapinto ülésére áhítozik. Az istálló számára így remek lehetőséget biztosított a tréning, hogy összemérje a két pilóta tudását élesben.
A nyitányon Isack Hadjar kezdett a legjobban, a francia nevével kezdődött az időlista az első próbálkozásokat követően. A Racing Bulls-pilótát Esteban Ocon követte, míg az első ötöst Andrea Kimi Antonelli, Cunoda Juki és Nico Hülkenberg tette teljessé A mezőny nagy része a kemény abroncson kezdett, csak az élen álló kettős, valamint Hülkenberg indított a közepesen, a két gumi között két keverék különbség van ezeken a hétvégén.
Félidőben már Antonelli vezetett, aki mögött kissé meglepetésre Hülkenbeg következett, majd Piastri, Cunoda és Ocon alkotta az első ötöst. Ekkor már többeknél előkerült a lágy gumi, de sokan még adósak voltak a gyorsabb körökkel. A beugrók közül ekkor Vesti állt a legjobban, ő a 11. helyet foglalta el.
A folytatásban Lindblad hívta fel magára a figyelmet, feljött a hatodik helyre, és 93 ezreddel megelőzte Cunodát. Az élre eközben Leclerc állt, s a monacóit Antonelli követte, miközben mindkét Sauber-pilóta befért az első ötösbe. Hülkenberget és Gabriel Bortoletót Piastri választotta szét egymástól, aztán Lindblad, Ocon, Cunoda, Colapinto, valamint Alexander Albon zárta a top 10-et.
Folytatás éjfélkor a második szabadedzéssel.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:18.380
|átlag: 197.683 km/ó
|29 kör
|2.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:18.487
0.107 mp h.
|35
|3.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:18.760
0.38
|27
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:18.784
0.404
|31
|5.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:18.916
0.536
|28
|6.
|Arvid Lindblad
|svéd, brit
|Red Bull-Honda
|1:18.997
0.617
|26
|7.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:19.038
0.658
|29
|8.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:19.090
0.71
|29
|9.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:19.331
0.951
|28
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:19.384
1.004
|33
|11.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:19.409
1.029
|32
|12.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:19.472
1.092
|26
|13.
|Pato O'Ward
|ír
|McLaren-Mercedes
|1:19.680
1.3
|30
|14.
|Frederik Vesti
|dán
|Mercedes
|1:19.689
1.309
|32
|15.
|Paul Aron
|észt
|Alpine-Renault
|1:19.862
1.482
|29
|16.
|Hirakava Rjo
|japán
|Haas-Ferrari
|1:20.073
1.693
|27
|17.
|Ivasza Ajumu
|japán
|Racing Bulls-Honda
|1:20.153
1.773
|29
|18.
|Luke Browning
|brit
|Williams-Mercedes
|1:20.310
1.93
|31
|19.
|Jak Crawford
|amerikai
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.371
1.991
|29
|20.
|Antonio Fuoco
|olasz
|Ferrari
|1:20.854
2.474
|29
|5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.380
|2. szabadedzés
|00.00–01.00
|OKTÓBER 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 26., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00