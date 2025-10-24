Birkózás: három ötödik hely a lányoktól az újvidéki U23-as vb-n

Mint arról beszámoltunk, Szenttamási Rózát csütörtökön a két súlycsoporttal lejjebb olimpiai bajnok, japán Fudzsinami Akari állította meg az 57 kilósok elődöntőjében a szerbiai U23-as birkózó-világbajnokságon, így a Csepel TC-KIMBA fiatalja másnap este a bronzért lépett szőnyegre.

Ugyanakkor nem ő volt az egyetlen, aki éremért küzdhetett, ugyanis az előző napi nyolcaddöntős veresége után a vigaszágon Pók Karolina (68 kg; Vasas) és Elekes Enikő (65 kg; Csepel TC-KIMBA) is kiharcolta a bronzcsatát – előbbi fehéroroszt, utóbbi amerikait vert az éremmeccsért.

A pénteki esti helyosztókon elsőként Szenttamásin volt a sor, aki a harmadik helyért egy mögékerüléssel, illetve levitellel 5–0-ra kikapott a junior Ázsia-bajnok és U23-as vb-ezüstérmes, indiai Neha Sharmától, ezzel Róza ötödik lett.

Szenttamási Róza (kékben) ötödik lett az U23-as vb-n Forrás: UWW/MBSZ

Hasonlóképpen járt az U20-as világ- és Európa-bajnok Elekes is, aki szintén indiaival, a korosztályos vb-győztes Pulkit Pulkittal küzdött a dobogós helyezésért. Enikő ugyan remek levitellel előnybe került, ázsiai riválisa viszont a folytatásban háromszor is levitte, egyszer pedig kiléptette őt a küzdőtérről. Az utolsó másodpercekben Elekes ismét levitte ellenfelét, ez azonban csak a szépítésre volt elég, az indiai 8–4-re nyert.

Az U23-as vb-ötödik és Eb-harmadik Pók Karolinára is indiai várt a junior vb-ezüstérmes és U23-as Ázsia-bajnok Srishti Srishti személyében. Az angyalföldiek reménysége 6–1-es vereséget szenvedett, így

a magyar lányok érem nélkül, három ötödik hellyel zárták szereplésüket.

A nők 62 kilós kategóriájában Soliman Yasmine a nyolcaddöntőben búcsúzott. Pénteken a szabadfogású fiúk is megkezdték szereplésüket, Angyal Krisztián (92 kg) a selejtezőben esett ki.

Öt versenynap után a magyar küldöttség eddig két bronzéremmel áll a vb-n.

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJVIDÉK

Ötödik versenynap, női birkózás

Vigaszági mérkőzések:

65 kg: Elekes Enikő–Isabella Mir (amerikai) 8–0

68 kg: Pók Karolina–Viktorija Radzkova (UWW, fehérorosz) 4–2

Bronzmérkőzések:

57 kg: Neha Sharma (indiai)–Szenttamási Róza 5–0

65 kg: Pulkit Pulkit (indiai)–Elekes Enikő 8–4

68 kg: Srishti Srishti (indiai)–Pók Karolina 6–1



Korábbi mérkőzések:

Selejtezők:

65 kg: Elekes Enikő–Ruzanna Mammadova (azeri) 5–3

Nyolcaddöntők:

57 kg: Szenttamási Róza–Nethmi Poruthotage (Srí Lanka-i) 6–2

65 kg: Jelizaveta Petlijakova (UWW, orosz)–Elekes Enikő 5–2

68 kg: Alina Sevcsenko (UWW, orosz)–Pók Karolina 4–0

Negyeddöntők:

57 kg: Szenttamási Róza–Bertha Rojas Chaves (mexikói) 8–2

Elődöntők:

57 kg: Fudzsinami Akari (japán)–Szenttamási Róza 10–0

(Kiemelt képen: Pók Karolina Forrás: MBSZ/UWW)