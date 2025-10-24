Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: három mérkőzés az NB I-ben; DVSC–ETO és Koprivnica–FTC a női kézi BL-ben

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.24. 23:26
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Szombaton három mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB I-ben, de egy találkozóra az NB II-ben is sor kerül ezen a napon. Az angol élvonalban pályára lép többek között a Liverpool, a Bundesligában a Bayern München, míg a Serie A-ban Napoli–Internazionale rangadót rendeznek. A női kézilabda Bajnokok Ligájában a DVSC és az ETO egymással csap össze, míg az FTC a horvát Podravka Koprivnica vendége lesz, a honi élvonalban pedig a férfiaknál és a nőknél egyaránt négy mérkőzés szerepel a szombati programban. Lesznek meccsek még a férfi és a női kosárlabda NB I-ben, a férfi és a női vízilabda ob I-ben, valamint utóbbi nemnél a Bajnokok Ligájában is. A Formula–1-es Mexikói Nagydíjon a szabadedzés után az időmérő következik, rajtol a MotoGP-ben a Malajziai Nagydíj, folytatódik a pályakerékpár-világbajnokság és a torna-vb, de szerepel még a sportműsorban darts, műkorcsolya, sznúker, tekvandó, tenisz és úszás is.

 OKTÓBER 25., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
11. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n! 

NB II
11. FORDULÓ
17.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 

NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Fulham (Tv: Match4)
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP
12. FORDULÓ
13.30: Ipswich Town–West Bromwich (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
17.00: Brest–Paris SG
19.00: Monaco–Toulouse
21.05: Lens–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Augsburg–RB Leipzig
15.30: Borussia Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli
15.30: Hamburger SV–Wolfsburg
15.30: Hoffenheim–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
20.30: Hertha–Düsseldorf (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
15.00: Parma–Como
15.00: Udinese–Lecce
18.00: Napoli–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
9. FORDULÓ
21.30: Benfica–Arouca (Tv: Sport1)

ROMÁN LIGA 2
11. FORDULÓ
10.00: Sepsi OSK–Gloria Bistrita
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti
10.00: ASA Marosvásárhely–CSM Slatina

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2) 
16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2) 
18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2) 
21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2) 

SZERB SZUPERLIGA
13. FORDULÓ
15.00: Radnicski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
12. FORDULÓ
15.30: Michalovce (Nagymihály)–DAC – élőben az NSO-n!
15.30: AS Trencín (Trencsén)–Komáromi FC
18.00: FC Kassa–FK Podbrezová (Zólyombrézó)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ALPESI SÍ
Világkupa, női óriás-műlesiklás, Sölden
  9.30: 1. futam (Tv: Eurosport1)
12.45: 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL
Európa-bajnoki mérkőzés
14.00: Magyarország–Svédország, Kincsem Park, Rugby Center 

AUTÓSPORT
Vasárnap, 1.30: NASCAR Xfinity Series, Martinsville (Tv: Match4)

BASEBALL
MLB, World Series, 2. mérkőzés
Vasárnap, 2.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS
PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
13.00 és 19.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)
Nathan Aspinall (angol, 1.)–Danny Noppert (holland, 17.)
Ricardo Pietreczko (német, 25.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)
Luke Littler (angol, 4.)–James Wade (angol, 26.)
Luke Humphries (angol, 5.)–Cameron Menzies (skót, 21.)
Martin Schindler (német, 2.,)–Ryan Joyce (angol, 15.)
Ryan Searle (angol, 26.)–Gian van Veen (holland, 10.)
Chris Dobey (angol, 30.)–Michael van Gerwen (holland, 19.)
Daryl Gurney (északír, 27.)–Ross Smith (angol, 11.)

FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS 
19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF
PGA Tour, Black Desert Championship
23.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–EC Villach (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Pionners Vorarlberg (osztrák) 

KERÉKPÁR
Pályavilágbajnokság, Santiago, Chile
23.00: férfi sprint, férfi omnium (Drijver Bertold), női madison, női 1 kilométer, női egyéni üldözőverseny (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán)
18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect 
18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév 
18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC 
18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK 
NŐI NB I
17.30: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC 
18.00: Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA 
18.00: Váci NKSE–Alba Fehérvár KC 
FÉRFI NÉMET BAJNOKSÁG
20.00: Melsungen–Lemgo (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
15.15: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend (Tv: M4 Sport+)
18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár 
18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC 
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC 
18.00: Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK 
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–TARR KSC Szekszárd 
17.30: ELTE BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd 
18.00: Sopron Basket–Csata TKK 
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia 

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai GP
  2.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
  3.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
  4.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
  4.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
  7.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)
  8.00: Moto2,  edzés (Tv: Match4)
  9.30: MotoGP, edzés (Tv: Match4)

MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Kína
  8.30: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport2)
10.30: női szabad program (Tv: Eurosport2)
12.40: férfi szabad program (Tv: Eurosport2)
14.50: páros rövid program (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER
Északír Open
14.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TEKVANDÓ 
Világbajnokság, Vuhszi
Vasárnap, 3.00: férfi 63 kilogramm (Salim Omar Gergely)

TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bázel
13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 500-as torna, Bécs
12.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Tokió
  5.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
  9.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ellen Perez, Taylor Townsend (ausztrál, amerikai, 1.)
WTA 250-es torna, Chennai
12.30: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Csiucsiang
  5.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Hongkong
  4.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
  7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

TORNA
Világbajnokság, Jakarta
  9.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj) (Tv: M4 Sport)

ÚSZÁS 
Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Toronto
16.00: előfutamok
Szombat, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport, 0.30-tól)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 
4. FORDULÓ
12.00: DVSE-Master Good–One Eger 
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 
16.00: Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK 
17.00: BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes 
18.00: VasasPlaket–PannErgy-Miskolci VLC 
19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE 
19.00: Semmelweis OSC–KSI SE
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE
C-CSOPORT
18.00: FTC-Telekom–Vuliagmeni (görög)
D-CSOPORT
17.00: Sant Andreu (spanyol)–One Eger
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ 
4. FORDULÓ
13.00: KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
  6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
  7.00: Kosárlabda. Elindult az NBA
  7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
  8.40: Lionel Messi 2028-ig hosszabbított Miamiban
  9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
  9.30: A nap hallgatója kiválasztása; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
14.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László 
16.00: Közvetítés a Podravka–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
17.00: Közvetítés a DVTK–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a DVSC–Győri ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
19.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
21.30: Az 1956-os események a sportolók szemszögéből 
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Pénteki sportműsor: torna-vb Jakartában, jégkorong-, kézi- és kosármeccsek hazánkban

Minden más foci
2025.10.23. 23:59

Csütörtöki sportműsor: Salzburg–Ferencváros mérkőzés az Európa-ligában

Birkózás
2025.10.22. 23:57

Szerdai sportműsor: pályán a Liverpool és a Real Madrid is a BL-ben

Minden más foci
2025.10.21. 23:55

Keddi sportműsor: folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza

Minden más foci
2025.10.20. 23:50

Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és elitligák

Minden más foci
2025.10.20. 05:08

Hétfői sportműsor: angol, olasz és spanyol bajnoki, NB II-es meccs

Birkózás
2025.10.19. 23:59

Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester United

Minden más foci
2025.10.18. 23:55

Szombati sportműsor: Paks–DVSC, MTK–Nyíregyháza, ETO FC–DVTK az NB I-ben

Minden más foci
2025.10.17. 23:40
Ezek is érdekelhetik