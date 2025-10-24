Szombati sportműsor: három mérkőzés az NB I-ben; DVSC–ETO és Koprivnica–FTC a női kézi BL-ben

OKTÓBER 25., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

11. FORDULÓ

17.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Fulham (Tv: Match4)

18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

12. FORDULÓ

13.30: Ipswich Town–West Bromwich (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

17.00: Brest–Paris SG

19.00: Monaco–Toulouse

21.05: Lens–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Augsburg–RB Leipzig

15.30: Borussia Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli

15.30: Hamburger SV–Wolfsburg

15.30: Hoffenheim–Heidenheim

18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

20.30: Hertha–Düsseldorf (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

15.00: Parma–Como

15.00: Udinese–Lecce

18.00: Napoli–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

9. FORDULÓ

21.30: Benfica–Arouca (Tv: Sport1)

ROMÁN LIGA 2

11. FORDULÓ

10.00: Sepsi OSK–Gloria Bistrita

10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti

10.00: ASA Marosvásárhely–CSM Slatina

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

13. FORDULÓ

15.00: Radnicski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

12. FORDULÓ

15.30: Michalovce (Nagymihály)–DAC – élőben az NSO-n!

15.30: AS Trencín (Trencsén)–Komáromi FC

18.00: FC Kassa–FK Podbrezová (Zólyombrézó)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, női óriás-műlesiklás, Sölden

9.30: 1. futam (Tv: Eurosport1)

12.45: 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

Európa-bajnoki mérkőzés

14.00: Magyarország–Svédország, Kincsem Park, Rugby Center

AUTÓSPORT

Vasárnap, 1.30: NASCAR Xfinity Series, Martinsville (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, World Series, 2. mérkőzés

Vasárnap, 2.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS

PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

13.00 és 19.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)

Nathan Aspinall (angol, 1.)–Danny Noppert (holland, 17.)

Ricardo Pietreczko (német, 25.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)

Luke Littler (angol, 4.)–James Wade (angol, 26.)

Luke Humphries (angol, 5.)–Cameron Menzies (skót, 21.)

Martin Schindler (német, 2.,)–Ryan Joyce (angol, 15.)

Ryan Searle (angol, 26.)–Gian van Veen (holland, 10.)

Chris Dobey (angol, 30.)–Michael van Gerwen (holland, 19.)

Daryl Gurney (északír, 27.)–Ross Smith (angol, 11.)

FORMULA–1

MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour, Black Desert Championship

23.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–EC Villach (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Pionners Vorarlberg (osztrák)

KERÉKPÁR

Pályavilágbajnokság, Santiago, Chile

23.00: férfi sprint, férfi omnium (Drijver Bertold), női madison, női 1 kilométer, női egyéni üldözőverseny (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán)

18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)

18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect

18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév

18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC

18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

17.30: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport+)

18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC

18.00: Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Váci NKSE–Alba Fehérvár KC

FÉRFI NÉMET BAJNOKSÁG

20.00: Melsungen–Lemgo (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

15.15: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend (Tv: M4 Sport+)

18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár

18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC

18.00: Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–TARR KSC Szekszárd

17.30: ELTE BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd

18.00: Sopron Basket–Csata TKK

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai GP

2.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

3.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

4.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

4.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

7.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)

8.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)

9.30: MotoGP, edzés (Tv: Match4)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Kína

8.30: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport2)

10.30: női szabad program (Tv: Eurosport2)

12.40: férfi szabad program (Tv: Eurosport2)

14.50: páros rövid program (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

Északír Open

14.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TEKVANDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Vasárnap, 3.00: férfi 63 kilogramm (Salim Omar Gergely)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 500-as torna, Bázel

13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 500-as torna, Bécs

12.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-as torna, Tokió

5.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

9.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ellen Perez, Taylor Townsend (ausztrál, amerikai, 1.)

WTA 250-es torna, Chennai

12.30: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Csiucsiang

5.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Hongkong

4.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kanton

7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

9.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj) (Tv: M4 Sport)

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Toronto

16.00: előfutamok

Szombat, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport, 0.30-tól)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

12.00: DVSE-Master Good–One Eger

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE

16.00: Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK

17.00: BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes

18.00: VasasPlaket–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE

19.00: Semmelweis OSC–KSI SE

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE

C-CSOPORT

18.00: FTC-Telekom–Vuliagmeni (görög)

D-CSOPORT

17.00: Sant Andreu (spanyol)–One Eger

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

13.00: KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda. Elindult az NBA

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Lionel Messi 2028-ig hosszabbított Miamiban

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója kiválasztása; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

14.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László

16.00: Közvetítés a Podravka–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

17.00: Közvetítés a DVTK–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a DVSC–Győri ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

19.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

21.30: Az 1956-os események a sportolók szemszögéből

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával