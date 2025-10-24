Szombati sportműsor: három mérkőzés az NB I-ben; DVSC–ETO és Koprivnica–FTC a női kézi BL-ben
OKTÓBER 25., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
11. FORDULÓ
17.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Fulham (Tv: Match4)
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
12. FORDULÓ
13.30: Ipswich Town–West Bromwich (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
17.00: Brest–Paris SG
19.00: Monaco–Toulouse
21.05: Lens–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Augsburg–RB Leipzig
15.30: Borussia Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli
15.30: Hamburger SV–Wolfsburg
15.30: Hoffenheim–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
20.30: Hertha–Düsseldorf (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
15.00: Parma–Como
15.00: Udinese–Lecce
18.00: Napoli–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
9. FORDULÓ
21.30: Benfica–Arouca (Tv: Sport1)
ROMÁN LIGA 2
11. FORDULÓ
10.00: Sepsi OSK–Gloria Bistrita
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti
10.00: ASA Marosvásárhely–CSM Slatina
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
13. FORDULÓ
15.00: Radnicski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
12. FORDULÓ
15.30: Michalovce (Nagymihály)–DAC – élőben az NSO-n!
15.30: AS Trencín (Trencsén)–Komáromi FC
18.00: FC Kassa–FK Podbrezová (Zólyombrézó)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, női óriás-műlesiklás, Sölden
9.30: 1. futam (Tv: Eurosport1)
12.45: 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
Európa-bajnoki mérkőzés
14.00: Magyarország–Svédország, Kincsem Park, Rugby Center
AUTÓSPORT
Vasárnap, 1.30: NASCAR Xfinity Series, Martinsville (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, World Series, 2. mérkőzés
Vasárnap, 2.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
DARTS
PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
13.00 és 19.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)
Nathan Aspinall (angol, 1.)–Danny Noppert (holland, 17.)
Ricardo Pietreczko (német, 25.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)
Luke Littler (angol, 4.)–James Wade (angol, 26.)
Luke Humphries (angol, 5.)–Cameron Menzies (skót, 21.)
Martin Schindler (német, 2.,)–Ryan Joyce (angol, 15.)
Ryan Searle (angol, 26.)–Gian van Veen (holland, 10.)
Chris Dobey (angol, 30.)–Michael van Gerwen (holland, 19.)
Daryl Gurney (északír, 27.)–Ross Smith (angol, 11.)
FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA Tour, Black Desert Championship
23.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–EC Villach (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Pionners Vorarlberg (osztrák)
KERÉKPÁR
Pályavilágbajnokság, Santiago, Chile
23.00: férfi sprint, férfi omnium (Drijver Bertold), női madison, női 1 kilométer, női egyéni üldözőverseny (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán)
18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect
18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév
18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC
18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK
NŐI NB I
17.30: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC
18.00: Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Váci NKSE–Alba Fehérvár KC
FÉRFI NÉMET BAJNOKSÁG
20.00: Melsungen–Lemgo (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
15.15: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend (Tv: M4 Sport+)
18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár
18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC
18.00: Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–TARR KSC Szekszárd
17.30: ELTE BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd
18.00: Sopron Basket–Csata TKK
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai GP
2.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
3.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
4.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
4.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
7.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)
8.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)
9.30: MotoGP, edzés (Tv: Match4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Kína
8.30: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport2)
10.30: női szabad program (Tv: Eurosport2)
12.40: férfi szabad program (Tv: Eurosport2)
14.50: páros rövid program (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
Északír Open
14.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TEKVANDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Vasárnap, 3.00: férfi 63 kilogramm (Salim Omar Gergely)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bázel
13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 500-as torna, Bécs
12.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Tokió
5.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
9.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ellen Perez, Taylor Townsend (ausztrál, amerikai, 1.)
WTA 250-es torna, Chennai
12.30: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Csiucsiang
5.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Hongkong
4.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
9.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj) (Tv: M4 Sport)
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Toronto
16.00: előfutamok
Szombat, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport, 0.30-tól)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
12.00: DVSE-Master Good–One Eger
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE
16.00: Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK
17.00: BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes
18.00: VasasPlaket–PannErgy-Miskolci VLC
19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE
19.00: Semmelweis OSC–KSI SE
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE
C-CSOPORT
18.00: FTC-Telekom–Vuliagmeni (görög)
D-CSOPORT
17.00: Sant Andreu (spanyol)–One Eger
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
13.00: KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda. Elindult az NBA
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Lionel Messi 2028-ig hosszabbított Miamiban
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója kiválasztása; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
14.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László
16.00: Közvetítés a Podravka–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
17.00: Közvetítés a DVTK–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a DVSC–Győri ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
19.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
21.30: Az 1956-os események a sportolók szemszögéből
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával