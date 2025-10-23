Pénteki sportműsor: torna-vb Jakartában, jégkorong-, kézi- és kosármeccsek hazánkban

OKTÓBER 24., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

21.00: Leeds United–West Ham United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

20.45: Paris FC–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

20.30: Werder Bremen–Union Berlin (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

18.30: Schalke–Darmstadt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

20.45: Milan–Pisa

ROMÁN SUPERLIGA

14. FORDULÓ

16.30: Csíkszereda–Petrolul – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

6. FORDULÓ

20.00: Al-Ittihad–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Luxemburg, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

11.00: a jövő évi férfi Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása, Kaunas

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Szombat, 0.00: NASCAR Truck Series, Martinsville (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, World Series

Szombat, 1.30: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS

PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

Niko Springer (német, 9.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)

Gary Anderson (skót, 12.)–Cameron Menzies (skót, 21.)

James Wade (angol, 26.)–Mike De Decker (belga, 20.)

Josh Rock (északír, 8.)–Ricardo Pietreczko (német, 25.)

Luke Humphries (angol, 5.)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 28.)

Luke Littler (angol, 4.)–Raymond van Barneveld (holland, 29.)

Nathan Aspinall (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 32.)

Dirk van Duijvenbode (holland, 16.)–Danny Noppert (holland, 17.)

FORMULA–1

MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

20.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 0.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour

23.00: Black Desert Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19

17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

18.00: SC Csíkszereda (romániai)–Újpesti TE

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC

OSZTRÁK LIGA

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

19.15: HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Bolzano (olasz)

19.45: HC Pustertal (olasz)–EC Villach (osztrák)

KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago de Chile

22.00: női omnium, férfi pontverseny (Drijver Bertold), férfi 1 kilométer, férfi egyéni üldözőverseny, női sprint (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

19.30: Anadolu Efes (török)–Fenerbahce (török)

20.00: Virtus Bologna (olasz)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Paris Basketball (francia)

20.45: Bayern München (német)–Olympiakosz (görög)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 130. Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai GP

Szombat, 2.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

Szombat, 3.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

Szombat, 4.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

Szombat, 4.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

Szombat, 7.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)

Szombat, 8.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)

Szombat, 9.30: MotoGP, edzés (Tv: Match4)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Kína

8.45: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport2)

10.25: női rövid program (Tv: Eurosport2)

13.00: férfi rövid program (Tv: Eurosport2)

14.50: páros rövid program (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, selejtező

20.45: Beach Aréna Boys–MAFC-Kármán

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda

SZNÚKER

Északír Open

13.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

20.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TEKVANDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Szombat, 3.00: női 57 kilogramm (Patakfalvy Luca)

TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 500-as torna, Bécs

13.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 500-as torna, Tokió

3.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

5.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Gabriela Dabrowski, Sofia Kenin (kanadai, amerikai)

WTA 250-es torna, Kanton

5.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 125-ös torna, Florianópolis

15.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

21.00 után: Udvardy Panna (4.)–Olekszandra Olijnikova (ukrán, 8.)

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

9.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj – Mészáros Krisztofer, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, korlát – Székely Zója?) (Tv: M4 Sport)

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Toronto

16.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)

Szombat, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport, 1 órától)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NOB kontra Indonézia téma lesz. Nem engedték az izraeli sportolókat a torna-vb-re. Hogy lehet ez?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a Ferencváros El-mérkőzéséről

9.00: A vonalban Kemény Dénes. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1964-ben ezen a napon ért véget a tokiói olimpia

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Kasza Róbert öttusázó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is – Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül birkózómagazin

14.35: Hárompontos kosárlabda-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Labdarúgás, mi történt a Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzésen? Élőben Salzburgból a Nemzeti Sportrádió kommentátora, Tóth Béla

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, Kovács Erika, Szöllősi György

17.00: Tízpróba Pálinger Katalinnal

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Csajok ligája női labdarúgó-magazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Regős László Pál

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Röplabda, beszámoló a Kaposvár–Vasas Óbuda női Extraliga-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András. Labdarúgás, Elbert András, az Újpest FC kapusedzője beszél korábbi játékosáról, Tóth Balázsról

18.30: Labdarúgás, vasárnap el Clásico a spanyol bajnokságban, rangadók az olasz első osztályban

19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf

19.30: Labdarúgás, visszatekintő a csütörtöki Salzburg–FTC El-mérkőzésre. Jégkorong, Szongoth Domán felkerült az NHL előzetes draftlistájára

22.00: Karfiolfül birkózómagazin-műsor – vendég: Kiss Balázs

22.30: Sportvilág