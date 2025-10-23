Pénteki sportműsor: torna-vb Jakartában, jégkorong-, kézi- és kosármeccsek hazánkban
OKTÓBER 24., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
21.00: Leeds United–West Ham United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
20.45: Paris FC–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Union Berlin (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
18.30: Schalke–Darmstadt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
20.45: Milan–Pisa
ROMÁN SUPERLIGA
14. FORDULÓ
16.30: Csíkszereda–Petrolul – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
6. FORDULÓ
20.00: Al-Ittihad–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Luxemburg, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
11.00: a jövő évi férfi Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása, Kaunas
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Szombat, 0.00: NASCAR Truck Series, Martinsville (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, World Series
Szombat, 1.30: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
DARTS
PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
Niko Springer (német, 9.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)
Gary Anderson (skót, 12.)–Cameron Menzies (skót, 21.)
James Wade (angol, 26.)–Mike De Decker (belga, 20.)
Josh Rock (északír, 8.)–Ricardo Pietreczko (német, 25.)
Luke Humphries (angol, 5.)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 28.)
Luke Littler (angol, 4.)–Raymond van Barneveld (holland, 29.)
Nathan Aspinall (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 32.)
Dirk van Duijvenbode (holland, 16.)–Danny Noppert (holland, 17.)
FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
20.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 0.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA Tour
23.00: Black Desert Championship (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19
17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
18.00: SC Csíkszereda (romániai)–Újpesti TE
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC
OSZTRÁK LIGA
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
19.15: HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Bolzano (olasz)
19.45: HC Pustertal (olasz)–EC Villach (osztrák)
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago de Chile
22.00: női omnium, férfi pontverseny (Drijver Bertold), férfi 1 kilométer, férfi egyéni üldözőverseny, női sprint (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–HE-DO B.Braun Gyöngyös
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
19.30: Anadolu Efes (török)–Fenerbahce (török)
20.00: Virtus Bologna (olasz)–Panathinaikosz (görög)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Paris Basketball (francia)
20.45: Bayern München (német)–Olympiakosz (görög)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 130. Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai GP
Szombat, 2.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
Szombat, 3.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
Szombat, 4.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
Szombat, 4.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
Szombat, 7.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)
Szombat, 8.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)
Szombat, 9.30: MotoGP, edzés (Tv: Match4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Kína
8.45: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport2)
10.25: női rövid program (Tv: Eurosport2)
13.00: férfi rövid program (Tv: Eurosport2)
14.50: páros rövid program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa, selejtező
20.45: Beach Aréna Boys–MAFC-Kármán
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda
SZNÚKER
Északír Open
13.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
20.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TEKVANDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Szombat, 3.00: női 57 kilogramm (Patakfalvy Luca)
TENISZ
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 500-as torna, Bécs
13.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
5.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Gabriela Dabrowski, Sofia Kenin (kanadai, amerikai)
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 125-ös torna, Florianópolis
15.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
21.00 után: Udvardy Panna (4.)–Olekszandra Olijnikova (ukrán, 8.)
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
9.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj – Mészáros Krisztofer, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, korlát – Székely Zója?) (Tv: M4 Sport)
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Toronto
16.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)
Szombat, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport, 1 órától)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: NOB kontra Indonézia téma lesz. Nem engedték az izraeli sportolókat a torna-vb-re. Hogy lehet ez?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a Ferencváros El-mérkőzéséről
9.00: A vonalban Kemény Dénes. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1964-ben ezen a napon ért véget a tokiói olimpia
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Kasza Róbert öttusázó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is – Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül birkózómagazin
14.35: Hárompontos kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Labdarúgás, mi történt a Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzésen? Élőben Salzburgból a Nemzeti Sportrádió kommentátora, Tóth Béla
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, Kovács Erika, Szöllősi György
17.00: Tízpróba Pálinger Katalinnal
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Csajok ligája női labdarúgó-magazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Regős László Pál
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Röplabda, beszámoló a Kaposvár–Vasas Óbuda női Extraliga-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András. Labdarúgás, Elbert András, az Újpest FC kapusedzője beszél korábbi játékosáról, Tóth Balázsról
18.30: Labdarúgás, vasárnap el Clásico a spanyol bajnokságban, rangadók az olasz első osztályban
19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
19.30: Labdarúgás, visszatekintő a csütörtöki Salzburg–FTC El-mérkőzésre. Jégkorong, Szongoth Domán felkerült az NHL előzetes draftlistájára
22.00: Karfiolfül birkózómagazin-műsor – vendég: Kiss Balázs
22.30: Sportvilág