Tóth Rajmond öt gólt lőtt a spanyol bajnokságban – kézilabdakörkép

2025.10.24. 23:06
Tóth Rajmond ötször talált a kapuba (Fotó: Rebi Balonmano Cuenca/Facebook)
kézilabdakörkép spanyol kézilabda Tóth Rajmond
Tóth Rajmond öt góllal járult hozzá a Rebi BM Cuenca 31–23-as győzelméhez a Recoletas Atlético Valladolid ellen a spanyol férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

Ónodi-Jánoskúti Máté két találata ellenére az USAM Nimes Gard házigazdaként 29–25-re kikapott a Chartres Métropole HB-től a francia élvonalban.

Már csak Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő és listavezető Dunaszerdahely százszázalékos a szlovák-cseh női bajnokságban, a Mol Extraligában, mivel az alapszakasz pénteki játéknapján 31–26-ra nyert a HK Slovan Duslo Sala otthonában. Bánfai Kíra öt, Élő Beatrix két, Pénzes Mónika egy találattal vette ki a részét a sikerből.

Fazekas Virág egy gólt szerzett a Sönderjyskében, amely hazai pályán 26–25-re nyert a Köbenhavn HB ellen a dán női pontvadászatban.

Planéta Szimonetta kétszer volt eredményes a PGE MKS Lublinban, amely odahaza 28–22-re győzött az ukrán Galicsanka Lviv ellen a lengyel élvonalban.

 

