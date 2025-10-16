Nemzeti Sportrádió

Darts: két legendás alak is visszavonul az idei világbajnokságon – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.16. 10:43
null
Furcsa lesz a darts John McDonald és George Noble nélkül (Fotók: Getty Images)
Címkék
George Noble John McDonald darts visszavonulás PDC
A PDC bejelentette, hogy két legendás alakja, John McDonald és George Noble a következő darts-világbajnokság után visszavonul.

John McDonald, a PDC ikonikus ceremóniamestere 2007 óta dolgozik főállásban a szervezetnél, miután Phil Jones utódjaként vette át a szerepet. A korábban az ejtőernyős ezred tagjaként, valamint hírügynökségi fotósként tevékenykedő McDonald több mint három évtizede dolgozik a sportvilágban, nemcsak a dartsban, hanem boksz-, snooker- és biliárdeseményeken is.

„Két évtizede dolgozom a PDC-nél, és minden pillanatát imádtam, de eljött az idő, hogy felhagyjak a mikrofonozással”mondta McDonald. „A világbajnokság döntője tökéletes alkalom lesz a búcsúra, hiszen ezzel zárul a sportág történetének legnagyobb eseménye. Büszke vagyok, hogy részese lehettem a PDC útjának, és nagyon várom az utolsó fellépéseimet.”


A szintén legendás George Noble közel húsz éve bíráskodik a PDC-versenyeken, korábban pedig a BDO fő játékvezetői gárdáját vezette.

„Fantasztikus pályafutásom volt több mint három évtized alatt, és egész életemet a sportnak szenteltem, de eljött az idő, hogy visszavonuljak” – kezdte Noble. „A darts továbbra is az életem része marad, csak már a bíráskodás nélkül. Most több időt szeretnék tölteni a családommal, és hálás vagyok a PDC-nek a lehetőségért, amit 2007-ben kaptam. A sport rengeteg szép emléket és lehetőséget adott nekem.”

 

George Noble John McDonald darts visszavonulás PDC
Legfrissebb hírek

Huszonöt évesen visszavonul a négyszeres olimpiai bajnok úszó

Úszás
2 órája

A világ legjobb női dartsosa legyőzte Littlert az ifi-vb elődöntőjében

Egyéb egyéni
2025.10.13. 20:40

Luke Littler megnyerte az angol házidöntőt, az első sikerét aratta a darts World Grand Prix-n

Egyéb egyéni
2025.10.12. 23:32

Bejelentette visszavonulását a portugálok Európa-bajnoka

Minden más foci
2025.10.12. 10:53

Álomdöntő a darts World Grand Prix-n

Egyéb egyéni
2025.10.11. 23:50

Littler óriási meccsen nyert Price ellen a darts World Grand Prix-n

Egyéb egyéni
2025.10.10. 23:22

Littler és Price is könnyedén jutott a negyeddöntőbe a darts World Grand Prix-n

Egyéb egyéni
2025.10.09. 23:46

Humphries és Anderson is bejutott a negyeddöntőbe a darts World Grand Prix-n

Egyéb egyéni
2025.10.09. 00:17
Ezek is érdekelhetik