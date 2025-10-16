Darts: két legendás alak is visszavonul az idei világbajnokságon – hivatalos

John McDonald, a PDC ikonikus ceremóniamestere 2007 óta dolgozik főállásban a szervezetnél, miután Phil Jones utódjaként vette át a szerepet. A korábban az ejtőernyős ezred tagjaként, valamint hírügynökségi fotósként tevékenykedő McDonald több mint három évtizede dolgozik a sportvilágban, nemcsak a dartsban, hanem boksz-, snooker- és biliárdeseményeken is.

„Két évtizede dolgozom a PDC-nél, és minden pillanatát imádtam, de eljött az idő, hogy felhagyjak a mikrofonozással” – mondta McDonald. „A világbajnokság döntője tökéletes alkalom lesz a búcsúra, hiszen ezzel zárul a sportág történetének legnagyobb eseménye. Büszke vagyok, hogy részese lehettem a PDC útjának, és nagyon várom az utolsó fellépéseimet.”



A szintén legendás George Noble közel húsz éve bíráskodik a PDC-versenyeken, korábban pedig a BDO fő játékvezetői gárdáját vezette.

„Fantasztikus pályafutásom volt több mint három évtized alatt, és egész életemet a sportnak szenteltem, de eljött az idő, hogy visszavonuljak” – kezdte Noble. „A darts továbbra is az életem része marad, csak már a bíráskodás nélkül. Most több időt szeretnék tölteni a családommal, és hálás vagyok a PDC-nek a lehetőségért, amit 2007-ben kaptam. A sport rengeteg szép emléket és lehetőséget adott nekem.”