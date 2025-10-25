Verstappen vette át a vezetést Leclerc előtt, Piastri a top 10-en kívül a második mexikói edzésen

A múlt hétvégén dobogóra álló Charles Leclerc kezdett az élen a Mexikóvárosi Nagydíjon, a ferrarist Andrea Kimi Antonelli és meglepetésre Nico Hülkenberg követte a top 3-ban. A vb-éllovas Oscar Piastri negyedikként érkezett, miközben két bajnoki kihívója, Lando Norris és Max Verstappen a garázsból volt kénytelen követni az eseményeket, miután helyüket egy-egy fiatal pilóta vette át. A McLarennél Pato O'Ward kapott lehetőséget, míg a Red Bullnál Arvid Lindblad vezetett, aki azonnal gyorsabbnak bizonyult Cunoda Jukinál.

További hét csapatnál sem a megszokott páros körözött, a legérdekesebb az Alpine-nál volt a helyzet, hiszen az üléséért küzdő Franco Colapinto mellett Paul Aron foglalt helyet, aki az argentin egyik esetleges utódja lehet Enstone-ban. Colapinto végül közel fél másodperccel előzte meg az észt pilótát.

A brit, holland pároson, valamint Pierre Gaslyn kívül Lewis Hamilton, George Russell, a helyszínen egy évvel ezelőtt győzedelmeskedő Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Lance Stroll és Oliver Bearman számára kezdődött el a munka a második szabadedzésen. A mezőnyt továbbra is kellemes idő fogadta Mexikóvárosban, és a versenyzők azonnal benépesítették a pályát, amit jól mutatott, hogy öt perc elteltével csak Fernando Alonso és Gasly neve mellett nem volt mért kört.

Az élen Leclerc foglalt helyet az első próbálkozásokat követően, a monacóit Alexander Albon és a problémába ütköző Antonelli követte. Bár az utóbbi már az első installációs körén azt jelentette a rádión, hogy hiba van a Mercedesszel, és úgy tűnt, megoldódott a gond magától, rövidesen kénytelen volt visszatérni a bokszutcába. Hamilton és Stroll eközben kisebb pályaelhagyással vonta magára a figyelmet, előbbi nem sokkal később aztán elzárkózott a csapattársára, mint ahogyan a McLaren párosa is. Az első négyes így Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri sorrendben érkezett, s bár utóbbi hármast kevesebb mint egy tized választotta el egymástól, Verstappen és a pályára visszatérő Antonelli így is befért a résbe, és megelőzte a vb-éllovast.

Félidőhöz közeledve egyre több versenyző hajtott pályára lágy keveréken, aminek következtében átrendeződött a sorrend. A vezetést Verstappen vette át Leclerc előtt, harmadikként Antonelli érkezett, majd Norris és Hamilton alkotta az első ötöst, miközben Piastri a tizenkettedeik helyre csúszott hátra, miután a márkatársával ellentétben nem tudott javítani a második próbálkozása alkalmával.

A folytatásban már nem igazán változott a helyzet az élen, hiszen a mezőny hamarosan hozzáfogott a hosszabb etapokhoz, hogy ezzel is készüljön a vasárnapi versenyre. Szembetűnő volt, hogy már a közepesen is több pilóta arra panaszkodott, hogy nincs tapadás, és összevissza csúszkáltak. A leggyorsabbnak így a címvédő Verstappen bizonyult, aki 153 ezreddel utasította maga mögé Leclerc-t. Antonelli további 21 ezred különbséggel érkezett a harmadik pozícióban, majd Norris, Hamilton, Russell, Cunoda, Alonso, Sainz, valamint Stroll egészítette ki a top 10-et.

Piastri már nem mozdult el a tizenkettedik pozícióból, míg a nyitányon előkelő helyen záró Sauber-páros a tizenötödik-tizenhatodik helyen végzett.

Folytatás szombaton 19 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:17.392 átlag: 200.206 km/ó 34 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:17.545 0.153 mp h. 32 3. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:17.566 0.174 27 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:17.643 0.251 31 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:17.692 0.3 30 6. George Russell brit Mercedes 1:17.829 0.437 33 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:17.883 0.491 31 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:17.938 0.546 29 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:17.939 0.547 34 10. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:17.954 0.562 30 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:18.218 0.826 32 12. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:18.232 0.84 31 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:18.266 0.874 31 14. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:18.281 0.889 30 15. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:18.323 0.931 30 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:18.348 0.956 29 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:18.442 1.05 34 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:18.721 1.329 31 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:18.855 1.463 31 20. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:19.194 1.802 30