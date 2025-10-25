Verstappen vette át a vezetést Leclerc előtt, Piastri a top 10-en kívül a második mexikói edzésen
A múlt hétvégén dobogóra álló Charles Leclerc kezdett az élen a Mexikóvárosi Nagydíjon, a ferrarist Andrea Kimi Antonelli és meglepetésre Nico Hülkenberg követte a top 3-ban. A vb-éllovas Oscar Piastri negyedikként érkezett, miközben két bajnoki kihívója, Lando Norris és Max Verstappen a garázsból volt kénytelen követni az eseményeket, miután helyüket egy-egy fiatal pilóta vette át. A McLarennél Pato O'Ward kapott lehetőséget, míg a Red Bullnál Arvid Lindblad vezetett, aki azonnal gyorsabbnak bizonyult Cunoda Jukinál.
További hét csapatnál sem a megszokott páros körözött, a legérdekesebb az Alpine-nál volt a helyzet, hiszen az üléséért küzdő Franco Colapinto mellett Paul Aron foglalt helyet, aki az argentin egyik esetleges utódja lehet Enstone-ban. Colapinto végül közel fél másodperccel előzte meg az észt pilótát.
A brit, holland pároson, valamint Pierre Gaslyn kívül Lewis Hamilton, George Russell, a helyszínen egy évvel ezelőtt győzedelmeskedő Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Lance Stroll és Oliver Bearman számára kezdődött el a munka a második szabadedzésen. A mezőnyt továbbra is kellemes idő fogadta Mexikóvárosban, és a versenyzők azonnal benépesítették a pályát, amit jól mutatott, hogy öt perc elteltével csak Fernando Alonso és Gasly neve mellett nem volt mért kört.
Az élen Leclerc foglalt helyet az első próbálkozásokat követően, a monacóit Alexander Albon és a problémába ütköző Antonelli követte. Bár az utóbbi már az első installációs körén azt jelentette a rádión, hogy hiba van a Mercedesszel, és úgy tűnt, megoldódott a gond magától, rövidesen kénytelen volt visszatérni a bokszutcába. Hamilton és Stroll eközben kisebb pályaelhagyással vonta magára a figyelmet, előbbi nem sokkal később aztán elzárkózott a csapattársára, mint ahogyan a McLaren párosa is. Az első négyes így Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri sorrendben érkezett, s bár utóbbi hármast kevesebb mint egy tized választotta el egymástól, Verstappen és a pályára visszatérő Antonelli így is befért a résbe, és megelőzte a vb-éllovast.
Félidőhöz közeledve egyre több versenyző hajtott pályára lágy keveréken, aminek következtében átrendeződött a sorrend. A vezetést Verstappen vette át Leclerc előtt, harmadikként Antonelli érkezett, majd Norris és Hamilton alkotta az első ötöst, miközben Piastri a tizenkettedeik helyre csúszott hátra, miután a márkatársával ellentétben nem tudott javítani a második próbálkozása alkalmával.
A folytatásban már nem igazán változott a helyzet az élen, hiszen a mezőny hamarosan hozzáfogott a hosszabb etapokhoz, hogy ezzel is készüljön a vasárnapi versenyre. Szembetűnő volt, hogy már a közepesen is több pilóta arra panaszkodott, hogy nincs tapadás, és összevissza csúszkáltak. A leggyorsabbnak így a címvédő Verstappen bizonyult, aki 153 ezreddel utasította maga mögé Leclerc-t. Antonelli további 21 ezred különbséggel érkezett a harmadik pozícióban, majd Norris, Hamilton, Russell, Cunoda, Alonso, Sainz, valamint Stroll egészítette ki a top 10-et.
Piastri már nem mozdult el a tizenkettedik pozícióból, míg a nyitányon előkelő helyen záró Sauber-páros a tizenötödik-tizenhatodik helyen végzett.
Folytatás szombaton 19 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:17.392
|átlag: 200.206 km/ó
|34 kör
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:17.545
0.153 mp h.
|32
|3.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:17.566
0.174
|27
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:17.643
0.251
|31
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:17.692
0.3
|30
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:17.829
0.437
|33
|7.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:17.883
0.491
|31
|8.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:17.938
0.546
|29
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:17.939
0.547
|34
|10.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:17.954
0.562
|30
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:18.218
0.826
|32
|12.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:18.232
0.84
|31
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:18.266
0.874
|31
|14.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:18.281
0.889
|30
|15.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:18.323
0.931
|30
|16.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:18.348
0.956
|29
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:18.442
1.05
|34
|18.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:18.721
1.329
|31
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:18.855
1.463
|31
|20.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:19.194
1.802
|30
|5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.380
|2. szabadedzés
|1. Verstappen 1:17.392
|OKTÓBER 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 26., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00