Verstappen vette át a vezetést Leclerc előtt, Piastri a top 10-en kívül a második mexikói edzésen

2025.10.25. 01:01
Verstappen volt a leggyorsabb a mexikói pénteken (Fotó: AFP)
szabadedzés F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Max Verstappen (Red Bull) zárt az élen a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzésén. A címvédő mögött Charles Leclerc (Ferrari) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) érkezett, míg az első ötös sorát Lando Norris (McLaren) és Lewis Hamilton (Ferrari) zárta.

A múlt hétvégén dobogóra álló Charles Leclerc kezdett az élen a Mexikóvárosi Nagydíjon, a ferrarist Andrea Kimi Antonelli és meglepetésre Nico Hülkenberg követte a top 3-ban. A vb-éllovas Oscar Piastri negyedikként érkezett, miközben két bajnoki kihívója, Lando Norris és Max Verstappen a garázsból volt kénytelen követni az eseményeket, miután helyüket egy-egy fiatal pilóta vette át. A McLarennél Pato O'Ward kapott lehetőséget, míg a Red Bullnál Arvid Lindblad vezetett, aki azonnal gyorsabbnak bizonyult Cunoda Jukinál. 

További hét csapatnál sem a megszokott páros körözött, a legérdekesebb az Alpine-nál volt a helyzet, hiszen az üléséért küzdő Franco Colapinto mellett Paul Aron foglalt helyet, aki az argentin egyik esetleges utódja lehet Enstone-ban. Colapinto végül közel fél másodperccel előzte meg az észt pilótát. 

A brit, holland pároson, valamint Pierre Gaslyn kívül Lewis Hamilton, George Russell, a helyszínen egy évvel ezelőtt győzedelmeskedő  Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Lance Stroll és Oliver Bearman számára kezdődött el a munka a második szabadedzésen. A mezőnyt továbbra is kellemes idő fogadta Mexikóvárosban, és a versenyzők azonnal benépesítették a pályát, amit jól mutatott, hogy öt perc elteltével csak Fernando Alonso és Gasly neve mellett nem volt mért kört.

Az élen Leclerc foglalt helyet az első próbálkozásokat követően, a monacóit Alexander Albon és a problémába ütköző Antonelli követte. Bár az utóbbi már az első installációs körén azt jelentette a rádión, hogy hiba van a Mercedesszel, és úgy tűnt, megoldódott a gond magától, rövidesen kénytelen volt visszatérni a bokszutcába. Hamilton és Stroll eközben kisebb pályaelhagyással vonta magára a figyelmet, előbbi nem sokkal később aztán elzárkózott a csapattársára, mint ahogyan a McLaren párosa is. Az első négyes így Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri sorrendben érkezett, s bár utóbbi hármast kevesebb mint egy tized választotta el egymástól, Verstappen és a pályára visszatérő Antonelli így is befért a résbe, és megelőzte a vb-éllovast.

Félidőhöz közeledve egyre több versenyző hajtott pályára lágy keveréken, aminek következtében átrendeződött a sorrend. A vezetést Verstappen vette át Leclerc előtt, harmadikként Antonelli érkezett, majd Norris és Hamilton alkotta az első ötöst, miközben Piastri a tizenkettedeik helyre csúszott hátra, miután a márkatársával ellentétben nem tudott javítani a második próbálkozása alkalmával. 

A folytatásban már nem igazán változott a helyzet az élen, hiszen a mezőny hamarosan hozzáfogott a hosszabb etapokhoz, hogy ezzel is készüljön a vasárnapi versenyre. Szembetűnő volt, hogy már a közepesen is több pilóta arra panaszkodott, hogy nincs tapadás, és összevissza csúszkáltak. A leggyorsabbnak így a címvédő Verstappen bizonyult, aki 153 ezreddel utasította maga mögé Leclerc-t. Antonelli további 21 ezred különbséggel érkezett a harmadik pozícióban, majd Norris, Hamilton, Russell, Cunoda, Alonso, Sainz, valamint Stroll egészítette ki a top 10-et.

Piastri már nem mozdult el a tizenkettedik pozícióból, míg a nyitányon előkelő helyen záró Sauber-páros a tizenötödik-tizenhatodik helyen végzett.

Folytatás szombaton 19 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:17.392átlag: 200.206 km/ó34 kör
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:17.545

0.153 mp h.

32
3.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:17.566

0.174

27
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:17.643

0.251

31
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:17.692

0.3

30
6.George RussellbritMercedes1:17.829

0.437

33
7.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:17.883

0.491

31
8.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:17.938

0.546

29
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:17.939

0.547

34
10.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:17.954

0.562

30
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:18.218

0.826

32
12.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:18.232

0.84

31
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:18.266

0.874

31
14.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:18.281

0.889

30
15.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:18.323

0.931

30
16.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:18.348

0.956

29
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:18.442

1.05

34
18.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:18.721

1.329

31
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:18.855

1.463

31
20.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:19.194

1.802

30

 

5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.380
2. szabadedzés1. Verstappen 1:17.392
OKTÓBER 25., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00

 

 

