Darts: potyogtak a világbajnokok az Eb első napján

A nap első meccsén Ryan Joyce könnyedén túllépett Luke Woodhouse-on, ahogy Ross Smith számára sem jelentett gondot a korábbi világbajnok Peter Wright legyőzése. Az első nem angol továbbjutó a holland Gian van Veen lett, ő az ausztrál Damon Hetát nyomta le a hat nyert legig menő meccsen – a nap addigi legjobb átlagával. A negyedik találkozón búcsúzott egy másik korábbi világbajnok, a walesi Gerwyn Price az északír Daryl Gurneytól kapott ki 6:3-ra.

A második kiemelt Martin Schindler és Dave Chisnall összecsapása hozta az addigi legizgalmasabb csatát, végül a német döntő legben diadalmaskodott 6:5-re, s elsőként hozott százas fölötti átlagot. A folytatásban aztán a tornát 2014 és 2017 között sorozatban négyszer megnyerő, háromszoros világbajnok holland, Michael van Gerwen is közel került a búcsúhoz. Honfitársa, Wessel Nijman már 4:2-re is vezetett, de MvG visszajött a mérkőzésbe, igaz, 5:5-nél Nijman többször is meccsnyílig jutott, ám se 72-ről, se 24-ről nem tudott kiszállni, miközben Van Gerwen 70-ről végül megoldotta, így ő készülhet a következő körben a Stephen Buntingot a nap slágereredményének számító 6:3-mal legyőző Chris Dobey ellen. Kettejük csatája a nap legszínvonalasabb mérkőzése lett – mindketten 105 -ös átlag fölé jutottak, Bunting 109.20-es átlaggal búcsúzott.

A torna pénteken folytatódik az 1. fordulóval, szombaton következik a másik kör, majd vasárnap rendezik a nyolcaddöntőktől a végjátékot.

DARTS

PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Ryan Joyce (angol, 15., 96.93)–Luke Woodhouse (angol, 18., 90.47) 6:3

Ross Smith (angol, 11., 94.95)–Peter Wright (skót, 22., 93.61) 6:2

Gian van Veen (holland, 10., 98.73)–Damon Heta (ausztrál, 23., 93.97) 6:3

Gerwyn Price (walesi, 6., 91.49)–Daryl Gurney (északír, 27., 90.51) 3:6

Jonny Clayton (walesi, 7., 91.90)–Ryan Searle (angol, 26., 92.56) 3:6

Martin Schindler (német, 2., 104.05)–Dave Chisnall (angol, 31., 92.45) 6:5

Wessel Nijman (holland, 14., 96.57)–Michael van Gerwen (holland, 19., 97.83) 5:6

Stephen Bunting (angol, 3., 109.20)–Chris Dobey (angol, 30., 105.76) 3:6