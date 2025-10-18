Kovács Patrik az első magyar induló 17 év után a PDC dartsvilágbajnokságán

A Hungarian Darts Super League döntő tornáján az alapszakasz legjobb nyolc játékosa indulhatott. A negyeddöntős meccsek két nyert szettre mentek, minden szettben három leget kellett nyerni. Az elődöntő és a döntő is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel, hogy a döntő szettben 2–2 után kétleges különbségig küzdöttek, de 5–5 után döntő leg jött.

Bár a nagy esélyes az utóbbi időszakban rendre kiváló átlagokat elérő Borbély András volt, az elődöntőben kiesett. Az a Kovács Patrik győzte le, aki később a döntőben Kelemen Pétert legyőzte megnyerte a tornát.

Az utolsó pillanatok és az ünneplés:

Így Kovács Patrik 17 év után első magyar játékosként állhat tábla elé a sportág legnagyobb eseményén, a PDC-világbajnokságon, amely december 11-én kezdődik a londoni Alexandra Palace-ban. Legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, akkor az első fordulóban vereséget szenvedett a holland Vincent van der Voorttól.

DARTS

MAGYAR DARTS SZUPERLIGA, DÖNTŐ

Negyeddöntő

Székely Pál (69.49)–Vida Mihály (67.88) 2:0 (3–1, 3–1)

Prés Nándor (72.08)–Kelemen Péter (75.74) 0:2 (2–3, 2–3)

Kovács Patrik (84.90)–Jehirszki György (83.49) 2:1 (3–1, 2–3, 3–2)

Borbély András (89.76)–Jagicza Gábor (83.22) 2:0 (3–2, 3–0)

Elődöntő

Székely Pál (84.78)–Kelemen Péter (82.04) 1:2 (3–1, 2–3, 2–4)

Kovács Patrik (81.07)–Borbély András (83.85) 2:1 (0–3, 3–1, 3–1)

Döntő

Kelemen Péter (78.28)–Kovács Patrik (82.10) 0:2 (2–3, 1–3)