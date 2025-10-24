Kristoffer Zachariassen: Szeretném bebizonyítani, hogy a csapat hasznára vagyok; Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Kristoffer Zachariassen: Szeretném bebizonyítani, hogy a csapat hasznára vagyok. Az utóbbi időszakban kevés lehetőséget kapó Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros norvég légiósa volt a Salzburg ellen 3–2-re megnyert Európa-liga-mérkőzés hőse. Az FTC nyolc perc leforgása alatt három gólt szerzett a Red Bull Arénában, s még Dibusz Dénes sem emlékszik ilyen bravúros teljesítményre a múltból. Judi Ádám összeállítása

Kata Mihály: Fő a kiegyensúlyozottság! Kata Mihály, az MTK Budapest középpályása beszélt a hullámzó eredményekről, a felcsútiak elleni szombati mérkőzésről, és hogy vissza akarja verekedni magát a válogatott keretébe. A futballistával Cserháti András beszélgetett

Cody Gakpo játéka hátráltatja Kerkez Milos kibontakozását. Noha Kerkez Milos sem élete formájában futballozik a Liverpoolban, Arne Slot menedzser szerint már jelezték Cody Gakpónak, hogy bizonyos helyzetekben a cselek és a lövés helyett a mögé kerülő balhátvédet is megjátszhatná. Mohai Dominik háttéranyaga

Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak. A Barcelona két kupadöntő mellett a bajnokságban is legyőzte kétszer a Real Madridot az előző idényben, a madridiak a 16 kapott gólért és a két súlyos vereségért is vissza akarnak vágni a vasárnapi csúcsrangadón. Mohai Dominik írása

A címvédő ETO Debrecenbe utazik, a hét meccsén javíthat a Fradi. Magyar rangadóval folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, a győriek visszavághatnak tavalyi vereségükért a Lokinak, míg a Ferencvárosra horvát túra vár. Jakus Barnabás beharangozója

