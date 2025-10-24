Nemzeti Sportrádió

Kristoffer Zachariassen: Szeretném bebizonyítani, hogy a csapat hasznára vagyok; Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.24. 23:41
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Kristoffer Zachariassen: Szeretném bebizonyítani, hogy a csapat hasznára vagyok. Az utóbbi időszakban kevés lehetőséget kapó Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros norvég légiósa volt a Salzburg ellen 3–2-re megnyert Európa-liga-mérkőzés hőse. Az FTC nyolc perc leforgása alatt három gólt szerzett a Red Bull Arénában, s még Dibusz Dénes sem emlékszik ilyen bravúros teljesítményre a múltból. Judi Ádám összeállítása

Kata Mihály: Fő a kiegyensúlyozottság! Kata Mihály, az MTK Budapest középpályása beszélt a hullámzó eredményekről, a felcsútiak elleni szombati mérkőzésről, és hogy vissza akarja verekedni magát a válogatott keretébe. A futballistával Cserháti András beszélgetett

Cody Gakpo játéka hátráltatja Kerkez Milos kibontakozását. Noha Kerkez Milos sem élete formájában futballozik a Liverpoolban, Arne Slot menedzser szerint már jelezték Cody Gakpónak, hogy bizonyos helyzetekben a cselek és a lövés helyett a mögé kerülő balhátvédet is megjátszhatná. Mohai Dominik háttéranyaga

Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak. A Barcelona két kupadöntő mellett a bajnokságban is legyőzte kétszer a Real Madridot az előző idényben, a madridiak a 16 kapott gólért és a két súlyos vereségért is vissza akarnak vágni a vasárnapi csúcsrangadón. Mohai Dominik írása

A címvédő ETO Debrecenbe utazik, a hét meccsén javíthat a Fradi. Magyar rangadóval folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, a győriek visszavághatnak tavalyi vereségükért a Lokinak, míg a Ferencvárosra horvát túra vár. Jakus Barnabás beharangozója

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

„Ilyen nincs, és mégis van” – Egerszegi Krisztinát csodáljuk a legjobban

Úszás
15 órája

Fradi-ünnep a nemzeti ünnepen; Egerszegi Krisztina szöuli sikere a Csodák csodája

E-újság
2025.10.23. 23:04

Dupla Tízes: Mbappé vagy Yamal? Alonso vagy Flick? Régi fényében csillogva jön az el Clásico

Spanyol labdarúgás
2025.10.23. 16:51

A Liverpool győzelmi kényszerben Frankfurtban; Kovács Patrik: Nem akartam tv-n nézni a darts-vb-t

E-újság
2025.10.21. 23:50

Népharag zúdult Gróf Dávidra; Mészáros Krisztofer két döntőben lesz érdekelt

E-újság
2025.10.20. 23:45

Gödörben a Liverpool; Újpesti pontszerzés a Fradi ellen, Varga Barnabással a kapuban

E-újság
2025.10.19. 23:58

Liverpool: vissza a győztes útra!; Tíz év után nyerne ismét derbit az Újpest

E-újság
2025.10.18. 23:58

Még 1000 nap Los Angelesig; Teófilo Cubillas-exkluzív

E-újság
2025.10.17. 23:40
Ezek is érdekelhetik