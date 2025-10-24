Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában

A két csapat egyszer már találkozott egymással az idény során, akkor Klagenfurtban simán, 4–0-ra nyert hazai pályán a KAC. Egyelőre egyik csapat sem tudott hosszabb győzelmi, vagy legalábbis pontszerző sorozatot felmutatni, a két gárdát mindössze négy pont választotta el egymástól a találkozót megelőzőleg.

Ebben az idényben többször előfordult már, hogy a Fehérvár beragadt a mérkőzés elején, így pedig akár a végeredményt is befolyásoló hátrányba is került. Ezúttal azonban élesen jött ki az öltözőből, és bár a vendégek ütőjén járt többet a pakk, az első komolyabb lehetőséget azonnal gólra váltotta a hazai gárda. Terbócs István szerzett korongot a támadó harmadban, Bartalis Istvánhoz passzolt, aki a rövidnél a kapust kicsalta egy kicsit a ketrec elől és a túloldalon üresen érkező Stipsicz Bencéhez passzolt, aki az üresen hagyott kapuba lőtt.

Ezután kiegyenlítettebbé vált az összecsapás, a Fehérvár gyorsan és pontosan kontrázott, Florian Vorauer és Rasmus Reijola sem unatkozott. A játékrész végén kivédekeztek egy emberhátrányt a kék-fehérek, aztán öt az öt ellen Jesper Jensen Aabo veszélyeztetett a dudaszó előtt, de Reijola résen volt.

A második játékrészt is nagyobb iramban kezdte a KAC, de aztán a Fehérvár ismét felépítette magát, és izgalmas mérkőzést láthattak a nézők, jó néhány lehetőséggel, magas tempóval. A hazaiak részéről Terbócs István és Varga Balázs került néhányszor helyzetbe, akár egy támadáson belül többször is, de gól egyikből sem lett. Két és fél perccel a szünet előtt egyenlítettek a vendégek, egy távoli lövés Jordan Murray botjáról került Reijola kapujába.

Nem vettek vissza a felek az utolsó húsz percre sem, ám ezúttal már az első pillanattól fogva érkeztek a fehérvári lehetőségek, a Volánban mindegyik sor tudott veszélyt kialakítani a piros-fehérek kapuja előtt. A harmad derekán emberelőnybe került a Klagenfurt, nagy nyomás volt a hazai védelmen, de Reijola nagy tartást adott hátulról.

Hiába a nagy helyzetek mindkét oldalon, a rendes játékidő nem hozott döntést, jöhetett a hosszabbítás, a gólok azonban nem érkeztek meg, így a bónuszpontok sorsáról a szétlövés döntött. Ebben a műfajban a vendégek bizonyultak a jobbnak, így a tavalyi döntős ellen be kellett érnie egy ponttal a Volánnak.

Ami a ligaújonc FTC-t illeti:bármilyen furcsak kimondani, az FTC várta jobb formában a pénteki bajnokit, igaz a zöld-fehérek az elmúlt hetekben inkább a mezőny második feléhez tartozó együttesek ellen bizonyíthattak.

Rengeteg néző előtt, mezőnyfölényben kezdett a Salzburg, ez pedig a harmad második felében már gólokban is megmutatkozott. Először a kapu mögül középre tett pakkra érkezett Dennis Robertson, majd elhúzta Bálizs Bence mellett, és a keresztvas alá emelt. Az FTC megpróbált ritmust váltani, mégis a hazaiak szereztek újabb gólt, Peter Schneider távoli lövése beakadt a botos alsóba. A szünet előtti pillanatokra is jutott még osztrák gól, Troy Wayne Bourke volt eredményes.

A pihenés után sem lassított a Salzburg, Bourke ismét beköszönt. Pár perccel később Paavo Tyni szépített, majd lendületben maradt az FTC és villámgyors támadás végén ismét betalált Jussi Tammela révén. Feltámadás azonban nem lett a gyors gólokból, az osztrákok két perc alatt visszaállították a négygólos különbséget.

Az utolsó harmadban már csak az volt a kérdés, mennyi lesz a vége, az 50. percben még Robertson egyet hozzátett, a vége így 7–2-es vereség lett – ha úgy tetszik visszavágtak a labdarúgók csütörtöki vereségéért.

ICEHL

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Székesfehérvár, MET Aréna, 4026 néző. V: Hronsky (szlovák), Siegel (osztrák), Jedlicka (szlovák), Muzsik.

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Campbell / STIPSICZ 1, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, Rymsha / Cheek, BARTALIS (1), TERBÓCS (1) / VARGA B., Hári, Erdély / Kulmala, Németh K., Magosi. Edző: Kiss Dávid

KAC: VORAUER – Unterweger, Nickl / Aabo, Sablattnig / MURRAY 2, PREIML (1) – KEMPE , Hundertpfund, Herburger / FROM (1), Aabo, Petersen / Schwinger, van Ee, Fraser / Waschnig, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 34–39.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0

RED BULL SALZBURG (osztrák)–FTC-TELEKOM 7–2 (3–0, 3–2, 1–0)

Salzburg, 3400 néző. V: Nagy A., Zrnic (szlovén), Bärenthaler, Gatol (osztrákok).

SALZBURG: Kickert – ROBERTSON 2, Corcoran (2) / Nienhuis, Lewington / Schreier (1), Kirchebner (1) / Hörl – BOURKE 2, NISSNER 1 (3), Schneider 1 (1) / M. Raffl, St. Denis 1, Thaler (1) / T. Raffl, Baltram (1), M. Huber / Kraus, Auer, Coe. Edző: Manny Viveiros

FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / TYNI 1, Lindgren / Koskela, Horváth M. / Hadobás (1) – Shaw, Coulter (1), Sofron (1) / Molnár D., Kestilä, TAMMELA 1 / Mihalik A., Nagy K, Laskawy / Galajda, Mattyasovszky, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 52–25. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Úgy gondolom, készen álltunk a kezdésre, a kihívásra, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Salzburg milyen régóta élcsapata a ligának. Jó lecke volt ez számunkra, nagyszerű hangulatú mérkőzést játszottunk, szinte telt ház előtt, de a hét kapott gól túl sok. Sokat tanulhatunk ebből az összecsapásból.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 3–2

HC TIWAG Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Bolzano (olasz) 1–4

HC Pustertal (olasz)–EC Villach (osztrák) 4–3 – hosszabbítás után

M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Pustertal Wölfe 12 7 2 1 2 42–26 +16 26 2. Olimpija Ljubljana 12 6 3 1 2 62–34 +28 25 3. Bozen Südtirol 11 8 – – 3 40–22 +18 24 4. Salzburg 13 6 2 2 3 41–30 +11 24 5. Graz 12 5 1 5 1 42–30 +12 22 6. Villach 13 6 1 2 4 46–44 +2 22 7. Klagenfurt 11 5 3 – 3 31–25 +6 21 8. FTC 12 4 1 2 5 35–38 –3 16 9. Fehérvár AV19 12 4 1 2 5 24–37 –13 16 10. Vienna Capitals 11 3 1 2 5 31–40 –9 13 11. Innsbruck 12 1 2 1 8 29–57 –28 8 12. Linz 11 1 2 – 8 31–43 –12 7 13. Vorarlberg 12 2 – 1 9 21–49 –28 7 AZ ÁLLÁS

Tabella később!