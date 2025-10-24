Az osztrák sajtó szerint a Fradi az egyik legverhetőbb ellenfele volt a Salzburgnak

A Sky Sport Austria kiemelte, hogy az esős időben rendezett találkozón kevesebb mint 9 ezer néző vett részt, közülük ezren a Ferencvárosnak szurkoltak. A forrás megemlítette azt is, hogy a zöld-fehérek első gólját szerző Varga Barnabás korábban Ausztriában játszott a Mattersburg színeiben.

„Nyolcperces rövidzárlat” – nagyjából így lehet magyarra fordítani a Kurier címét. A lap a hazai vezetőedző, Thomas Letsch kísérletezésére hívta fel a figyelmet, aki 4–3–3-as rendszerrel próbálkozott. „Nagyon mély sokk volt, de fel kell állnia a Salzubrgnak” – tették hozzá.