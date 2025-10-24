Nemzeti Sportrádió

Az osztrák sajtó szerint a Fradi az egyik legverhetőbb ellenfele volt a Salzburgnak

2025.10.24. 08:15
Ötvös Bence (jobbra) és társai mindhárom pontot elhozták Salzburgból (Fotó: Dömötör Csaba)
Érthetően kritikus volt az osztrák sportsajtó a Red Bull Salzburggal, amely hazai pályán 3–2-re kikapott a Ferencvárostól az Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában csütörtökön.

„Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf kilenc percen belül feje tetejére állította a mérkőzést, a csereként beálló Yorbe Vertessen gólja túl későn érkezett… Keserű lehet a salzburgi játékosok szájíze, hiszen a mérkőzés elején megszerezték a vezetést és az ellenfél büntetőt is hibázott, mégis vereség lett belőle” – fogalmazott beszámolójában az osztrák hírügynökség, az APA.

Európa-liga
14 órája

Hátrányból felállva, Salzburgban tett hatalmas lépést a továbbjutás irányába a Ferencváros

Varga Barnabás ezúttal is tizenegyest hibázott, Kristoffer Zachariassen gólt szerzett és gólpasszt adott – a zöld-fehérek sorozatban másodszor arattak bravúros győzelmet idegenben az El-ben.

A Sky Sport Austria kiemelte, hogy az esős időben rendezett találkozón kevesebb mint 9 ezer néző vett részt, közülük ezren a Ferencvárosnak szurkoltak. A forrás megemlítette azt is, hogy a zöld-fehérek első gólját szerző Varga Barnabás korábban Ausztriában játszott a Mattersburg színeiben.

„Nyolcperces rövidzárlat” – nagyjából így lehet magyarra fordítani a Kurier címét. A lap a hazai vezetőedző, Thomas Letsch kísérletezésére hívta fel a figyelmet, aki 4–3–3-as rendszerrel próbálkozott. „Nagyon mély sokk volt, de fel kell állnia a Salzubrgnak” – tették hozzá.

Európa-liga
11 órája

Robbie Keane: Többek között azért kapom a fizetésemet, hogy megtaláljam az ellenfél gyenge pontjait

Az FTC vezetőedzője nem döngölte földbe játékosait a szünetben, a Salzburg mesterét nem lepte meg a magyar bajnok.

A Laola1 könyörtelen volt a Red Bull Salzburggal szemben, hiszen az újabb kellemetlen eredmény után felemlegette az idény előtti célokat: „Nyáron magabiztosak voltak az Európa-ligát illetően. Azt sem tartották kizártnak, hogy elérhetik az elődöntőt. Ezzel szemben a valóság: három forduló, nulla pont, 34. hely a 36-ból…” Igaz, a cikk a Ferencvárosnak is odaszúrt: „Ezúttal a vereséget olyan csapattól szenvedték el, amely valószínűleg az egyik legverhetőbb a mezőnyben. Elajándékozott meccs volt…”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0) 
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

1. Midtjylland338–2+69
2. Braga335–0+59
3. Lyon335–0+59
4. Dinamo Zagreb3217–3+47
5. Viktoria Plzen3216–2+47
6. Freiburg3215–2+37
7. FERENCVÁROS3215–3+27
8. Brann Bergen3215–2+36
9. Celta Vigo3216–4+26
10. Aston Villa3214–2+26
11. Lille3216–5+16
12. Go Ahead Eagles3214–3+16
13. Young Boys3216–606
14. Fenerbahce3214–406
15. Porto3213–306
16. Real Betis3124–2+25
17. Nottingham Forest31116–5+14
18. Bologna31113–304
19. Genk31111–104
20. PAOK31115–6–14
21. Celtic31113–4–14
22. Panathinaikosz3126–603
23. Roma3123–4–13
24. Basel3123–4–13
25. Feyenoord3123–4–13
26. Ludogorec3124–6–23
27. Sturm Graz3123–5–23
28. FCSB3122–4–23
29. Stuttgart3122–4–23
30. Crvena Zvezda3122–5–31
31. Malmö3122–6–41
32. Maccabi Tel-Aviv3121–6–51
33. Nice333–6–30
34. Salzburg332–6–40
35. Utrecht330–4–40
36. Rangers331–6–50
az alapszakasz állása

 

