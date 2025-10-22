Darts: Nem akartam mást nézni a tévében, ha én is ott lehetek – Kovács Patrik
– Hogyan érezte magát szombaton, milyen volt a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjében versenyezni a PDC-világbajnoki részvételért?
– Meglehetősen nehéz napom volt, reggel ébredés után már dolgozott bennem a feszültség, mégiscsak fontos esemény előtt álltam, az utóbbi időben pedig kevés versenyen indultam, így egy kicsit kiestem a ritmusból. De játék közben sikerült összpontosítanom, és végrehajtottam, amit elterveztem. Az idény korábbi lényeges versenyein mind elhasaltam, szóval különösen örülök annak, hogy ezúttal minden összejött, az elmúlt évek legfontosabb viadalát nyertem meg, ami nemcsak nekem volt jelentős: szerintem az utóbbi idők legfontosabb versenye volt ez Magyarországon.
– Az alapszakaszt másodikként zárva jutott be a nyolcas döntőbe. A negyeddöntőben a Tököli Darts Clubot erősítő Jehirszki György ellen győzött, az elődöntőben és a döntőben pedig Borbély Andrással, majd Kelemen Péterrel szemben, akik egyaránt klubtársai a Honvéd Auróra SE-ben. Még ha a versenyző elsősorban természetesen a saját pontjainak a fogyasztására is koncentrál, számított-e az, hogy az ő képességeiket csapattársként jobban ismerheti?
– Szerencsére a játék alatt már nem fordult meg a fejemben, hogy kikaphatok, és mindegy volt, hogy első leget játszunk, vagy döntő leget a továbbjutásért, mint Gyurka ellen, ugyanazzal a magabiztossággal játszottam. Andrissal régóta játszunk egymás ellen, de nem sűrűn találkoztunk az utóbbi időben a tábla előtt, Petivel talán hat-hét éve mérkőztünk meg sűrűbben, és azóta vele idén néztem szembe újra. Szóval ismerjük egymást mindhárman, de nem állíthatom, hogy tudtam, mire számíthatok ellenük. Így viszont el is tudtam vonatkoztatni attól, hogy az ellenfél klubtárs-e, vagy sem.
Kovács Patrik az első magyar induló 17 év után a PDC dartsvilágbajnokságán
– Márciusban jelentette be a PDC, hogy 128 tagúra bővíti a világbajnoki mezőnyt, de az új kvalifikációs rendszer csupán júniusban vált hivatalossá, ekkor derült ki, hogy biztosan lesz magyar résztvevője a vébének: a júliusban kezdődő, idén másodszorra kiírt Hungarian Darts Super League győztese. Viszonylag rövid idő állt tehát rendelkezésre felkészülni.
– Amikor lezajlott az első szuperliga tavasszal (ezen dőlt el, ki képviseli Magyarországot a júniusi PDC-csapat-világbajnokságon, a májusi nyolcas döntőben Jehirszki György és Lakatos Gergely harcolta ki a részvételt, Kovács a negyeddöntőben kiesett Prés Nándor ellen – a szerk.), utána már nem is terveztem nyilat fogni idén: nem szerettem volna ezt az évet is teljes egészében a dartsnak szentelni. De amikor ez az egész kiderült, próbáltam egyszerű célokat kitűzni: nyilvánvalóvá vált, hogy részt veszek a második szuperligán is, és mindent elkövetek, hogy kijussak. Megfogalmazódott bennem, hogy nem szeretnék mást nézni a tévében a vébén, miközben én is ott lehetek, így belevágtam. Mentálisan nagyon sokat dolgoztam magamon, erre több energiát fordítottam, mint a tábla előtti gyakorlásra, abba leginkább az elmúlt egy hónapban fektettem több munkát.
– A tavalyi lakeside-i WDF-világbajnokságon beszélgethettünk, akkor az első fordulóban búcsúzott, és nagyon csalódottan úgy fogalmazott, 2025-ben mérsékeltebb figyelmet szentel a dartsnak – ahogy arra most is többször utalt. Milyen utat járt be az azóta eltelt egy évben? A család és a munka előtérbe került?
– Igen, teljes mértékben. Miután befejeztem a középiskolát, időszakosan vállaltam munkát, de azon kívül kizárólag a dartscal foglalkoztam, semmi mással – még az idő tájt is, amikor megismerkedtünk a párommal majdnem öt éve. Tavaly kezdtem el érezni, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy továbbra is száz százalékig erre tegyem fel az életemet. Arra gondoltam, ki kell lépnem a komfortzónámból, és mással is kell foglalkoznom, ahogy egy átlagember teszi. Kicsit átértékeltem a dolgokat, és igen, a munkára és a családra fektettem nagyobb hangsúlyt. A tavaszi szuperligán kívül nem indultam el WDF-versenyeken, a nemzeti bajnokság fordulóin, és mint mondtam, a fontos versenyek nem jöttek össze (Kovács augusztus 31-én még szerepelt a Hungarian Darts Trophyra szóló, a rendező ország versenyzőinek megtartott selejtezőn, de a nyolc között kikapott Major Nándortól, így nem lehetett ott a négy magyar induló között – a szerk.). Nagyon jókor jött ez a szombati siker. Idén jóval kevesebbet gondolkodtam olyan fölösleges dolgokon, amelyekkel korábban a folyamatos versenyzés alatt terheltem magam, így kevesebb sallang is volt bennem a tábla előtt. A támogatóim szerencsére nem hátráltak ki mögülem. Nem árultam zsákbamacskát, elmondtam nekik előre, hogy kevesebbet játszom majd munka mellett, de a fontos versenyekre kiállok – és végig bíztak bennem.
– Bezzeg Nándor 2008. decemberi szereplése után tizenhét évvel ön a következő, a második magyar dartsos, aki az Alexandra Palace színpadára állhat a PDC-vébén. Mit jelent ez önnek?
– Igazán nagyon boldog vagyok, nagy örömmel tölt el ennek a tudata, bár szerintem még nem is ülepedett le teljesen – hazudnék, ha azt mondanám, nem voltak bennem kételyek, de szerencsére sikerült elérnem a céljaimat. Persze az elkövetkező két hónapban lesz még min dolgoznom bőven.