Darts: Nem akartam mást nézni a tévében, ha én is ott lehetek – Kovács Patrik

– Márciusban jelentette be a PDC, hogy 128 tagúra bővíti a világbajnoki mezőnyt, de az új kvalifikációs rendszer csupán júniusban vált hivatalossá, ekkor derült ki, hogy biztosan lesz magyar résztvevője a vébének: a júliusban kezdődő, idén másodszorra kiírt Hungarian Darts Super League győztese. Viszonylag rövid idő állt tehát rendelkezésre felkészülni.

– Amikor lezajlott az első szuperliga tavasszal (ezen dőlt el, ki képviseli Magyarországot a júniusi PDC-csapat-világbajnokságon, a májusi nyolcas döntőben Jehirszki György és Lakatos Gergely harcolta ki a részvételt, Kovács a negyeddöntőben kiesett Prés Nándor ellen – a szerk.), utána már nem is terveztem nyilat fogni idén: nem szerettem volna ezt az évet is teljes egészében a dartsnak szentelni. De amikor ez az egész kiderült, próbáltam egyszerű célokat kitűzni: nyilvánvalóvá vált, hogy részt veszek a második szuperligán is, és mindent elkövetek, hogy kijussak. Megfogalmazódott bennem, hogy nem szeretnék mást nézni a tévében a vébén, miközben én is ott lehetek, így belevágtam. Mentálisan nagyon sokat dolgoztam magamon, erre több energiát fordítottam, mint a tábla előtti gyakorlásra, abba leginkább az elmúlt egy hónapban fektettem több munkát.

– A tavalyi lakeside-i WDF-világbajnokságon beszélgethettünk, akkor az első fordulóban búcsúzott, és nagyon csalódottan úgy fogalmazott, 2025-ben mérsékeltebb figyelmet szentel a dartsnak – ahogy arra most is többször utalt. Milyen utat járt be az azóta eltelt egy évben? A család és a munka előtérbe került?

– Igen, teljes mértékben. Miután befejeztem a középiskolát, időszakosan vállaltam munkát, de azon kívül kizárólag a dartscal foglalkoztam, semmi mással – még az idő tájt is, amikor megismerkedtünk a párommal majdnem öt éve. Tavaly kezdtem el érezni, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy továbbra is száz százalékig erre tegyem fel az életemet. Arra gondoltam, ki kell lépnem a komfortzónámból, és mással is kell foglalkoznom, ahogy egy átlagember teszi. Kicsit átértékeltem a dolgokat, és igen, a munkára és a családra fektettem nagyobb hangsúlyt. A tavaszi szuperligán kívül nem indultam el WDF-versenyeken, a nemzeti bajnokság fordulóin, és mint mondtam, a fontos versenyek nem jöttek össze (Kovács augusztus 31-én még szerepelt a Hungarian Darts Trophyra szóló, a rendező ország versenyzőinek megtartott selejtezőn, de a nyolc között kikapott Major Nándortól, így nem lehetett ott a négy magyar induló között – a szerk.). Nagyon jókor jött ez a szombati siker. Idén jóval kevesebbet gondolkodtam olyan fölösleges dolgokon, amelyekkel korábban a folyamatos versenyzés alatt terheltem magam, így kevesebb sallang is volt bennem a tábla előtt. A támogatóim szerencsére nem hátráltak ki mögülem. Nem árultam zsákbamacskát, elmondtam nekik előre, hogy kevesebbet játszom majd munka mellett, de a fontos versenyekre kiállok – és végig bíztak bennem.

– Bezzeg Nándor 2008. decemberi szereplése után tizenhét évvel ön a következő, a második magyar dartsos, aki az Alexandra Palace színpadára állhat a PDC-vébén. Mit jelent ez önnek?

– Igazán nagyon boldog vagyok, nagy örömmel tölt el ennek a tudata, bár szerintem még nem is ülepedett le teljesen – hazudnék, ha azt mondanám, nem voltak bennem kételyek, de szerencsére sikerült elérnem a céljaimat. Persze az elkövetkező két hónapban lesz még min dolgoznom bőven.