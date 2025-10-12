Nemzeti Sportrádió

Luke Littler megnyerte az angol házidöntőt, az első sikerét aratta a darts World Grand Prix-n

2025.10.12.
Luke Littler a trófeával (Fotó: Getty Images)
Leicesterben a darts World Grand Prix angol házidöntőjében Luke Littler diadalmaskodott, 6:1-re múlta felül a két évvel ezelőtti győztes Luke Humphriest.

Luke Humphries sorozatban harmadik döntőjét játszotta a World Grand Prix-t, miközben a világbajnok Luke Littler eddig még a fináléba sem jutott be ezen a viadalon, mégis remekül kezdett, ugyanis az első négy szettet egyaránt behúzta 3–2-vel. A két évvel ezelőtti győztes az 5. játszmában 3–1-gyel szépített, de a következő két felvonásban ismét ellenfele bizonyult jobbnak annak ellenére, hogy összességében gyengébb átlagot hozott.

A győztes Littler 120 ezer fonttal gazdagodik, míg a döntőben alulmaradó Humphries markát 60 ezer font üti.

DARTS
PDC World Grand Prix, Leicester
Döntő
Luke Littler (angol, 2., 92.15)–Luke Humphries (angol, 1., 93.61) 6:1

 

