A Fenerbahce nyerte az isztambuli derbit a férfi kosár Euroligában

2025.10.24. 22:50
Négy mérkőzést rendeztek a férfi kosárlabda Euroliga pénteki játéknapján.

Anadolu Efes (török)–Fenerbahce (török) 69–79 (24–18, 19–26, 15–14, 11–21) 
Virtus Bologna (olasz)–Panathinaikosz (görög) 92–75 (19–15, 29–20, 21–18, 23–22)
Partizan Beograd (szerb)–Paris Basketball (francia) 83–101 (26–26, 20–22, 14–23, 23–30)
Bayern München (német)–Olympiakosz (görög) 71–96 (15–23, 14–24, 23–22, 19–27)

 

Ezek is érdekelhetik