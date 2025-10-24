A Fenerbahce nyerte az isztambuli derbit a férfi kosár Euroligában
Négy mérkőzést rendeztek a férfi kosárlabda Euroliga pénteki játéknapján.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Fenerbahce (török) 69–79 (24–18, 19–26, 15–14, 11–21)
Virtus Bologna (olasz)–Panathinaikosz (görög) 92–75 (19–15, 29–20, 21–18, 23–22)
Partizan Beograd (szerb)–Paris Basketball (francia) 83–101 (26–26, 20–22, 14–23, 23–30)
Bayern München (német)–Olympiakosz (görög) 71–96 (15–23, 14–24, 23–22, 19–27)
