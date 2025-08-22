Nemzeti Sportrádió

Magyarország ad otthont a 2029-es godzsu-kaj karate-világbajnokságnak

2025.08.22. 13:11
Fotó: Magyar Karate Szakszövetség
Címkék
godzsu-kaj karate karate világbajnokság
Magyarország rendezheti meg az egyik legnépszerűbb karateirányzat, a godzsu-kaj 2029-es világbajnokságát.

Erről egyhangúlag döntöttek a szakág 8. vb-jén, amelyet Csibában tartottak – adott hírt a kongresszusi határozatról a Magyar Karate Szakszövetség honlapja.

A japán városban lebonyolított világbajnokságon eredményesen szerepelt a 32 fős magyar válogatott, amely a felnőttek mezőnyében öt első helyet szerzett, összességében pedig 27 éremmel zárta a 31 ország 1500 versenyzőjét felvonultató viadalt.

Világbajnok lett Szöllősi Patrik (67 kg), Hidasi Tibor (open kategória), dzsiju kümitében Molnár Dániel (plusz 80 kg) és Rónai Lili (60 kg), valamennyien az UTE karatésai, valamint a Szöllősi, Hidasi, Molnár, Szabó Levente, Lisal David, Kutas Béla, Mellau Bence, Huszár Márk alkotta felnőttcsapat. Ugyancsak aranyat érdemelt ki a junioroknál a honvédos Gombkötő Bálint (plusz 76 kg).

 

