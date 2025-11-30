Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: hat gólt szerzett Pergel Andrej

2025.11.30. 20:06
Pergel Andrej (zöld mezben) hat gólt szerzett a hétvégén (Fotó: Szabó Miklós)
A magyar válogatott Pergel Andrej hat góllal vette ki részét a CS Ciudad de Logrono 42–39-es győzelméhez az Ángel Ximénez Puente Genil otthonában a spanyol férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

Remekelt a a CS Ciudad de Logronóban Pergel Andrej, aki hat góllal járult hozzá csapata, CS Ciudad de Logrono 42–39-es győzelméhez az Ángel Ximénez Puente Genil otthonában a spanyol férfi kézilabda-bajnokságban. A liga honlapja szerint a balátlövőként és irányítóként is bevethető, junior világbajnoki ezüstérmes Pergel csak egy lövést rontott a meccsen.

Décsi Gábornak négy védése volt a Bada Huescában, amely otthon 40–29-re kikapott a címvédő és listavezető Barcelonától. A Logrono a második, a Huesca a 12. helyen áll a tabellán.

Rosta Miklós öt gólt lőtt a címvédő Dinamo Bucuresti-ben, amely házigazdaként 34–23-ra nyert az SCM Politehnica Timisoara ellen a román élvonalban.

 

