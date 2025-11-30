Nemzeti Sportrádió

La Liga: Girona–Real Madrid

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.11.30. 22:58
Vanat (középen) lehetőségei révén a győzelmre is meg lett volna az esélye a Gironának (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 14. fordulójában a Girona hazai pályán fogadja a Real Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
GIRONA–REAL MADRID 1–1 (1–0) – élőben az NSO-n!
Girona, Estadio Municipal de Montilivi, 14 005 néző. Vezeti: Ricardo de Burgos
GIRONA:  Gazzaniga – A. Martínez, Rincón (Frances, 72.), Vitor Reis, Á. Moreno – Unahi (A. Ruiz, 83.), Witsel, I. Martín – Cihankov (Asprilla, 72.), Vanat (Lass, 83.), B. Gil (Roca, 72.). Vezetőedző: Míchel
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (G. García, 90.), Militao, Rüdiger, Fran García (Carreras, 90.) – Valverde, Tchouaméni (Rodrygo, 73.), Jude Bellingham – Arda Güler (Camavinga, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Unahi (45.), ill. Mbappé (67. – 11-esből)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

