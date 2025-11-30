La Liga: Girona–Real Madrid

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

GIRONA–REAL MADRID 1–1 (1–0) – élőben az NSO-n!

Girona, Estadio Municipal de Montilivi, 14 005 néző. Vezeti: Ricardo de Burgos

GIRONA: Gazzaniga – A. Martínez, Rincón (Frances, 72.), Vitor Reis, Á. Moreno – Unahi (A. Ruiz, 83.), Witsel, I. Martín – Cihankov (Asprilla, 72.), Vanat (Lass, 83.), B. Gil (Roca, 72.). Vezetőedző: Míchel

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (G. García, 90.), Militao, Rüdiger, Fran García (Carreras, 90.) – Valverde, Tchouaméni (Rodrygo, 73.), Jude Bellingham – Arda Güler (Camavinga, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Unahi (45.), ill. Mbappé (67. – 11-esből)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE