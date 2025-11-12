Los Angeles 2028: elkészült az úszóversenyek programja, Kós kétszer is döntőzhet egy nap

A kiadott program szerint a 200 méter hát és a 200 méter vegyes döntőjét egyaránt a hatodik úszónapon, azaz július 27-én, csütörtökön rendezik meg, a két finálé között körülbelül 75 perces pihenőre lenne csak ideje a magyar versenyzőnek, aki a szingapúri világbajnokságon utóbbi számhoz egy bronzéremmel tért vissza.

A Párizsban négy aranyérmet szerző francia Léon Marchand hazai környezetben a 200 mell, 200 pillangó duplájával hajtott végre sporttörténeti tettet, erre azonban Los Angelesben nem lesz szüksége, a két szám döntőjét ugyanis más napokon rendezik meg, ugyanakkor előbbi középdöntője közel van a 200 méter vegyes fináléjához.

Érdekesség, hogy az úszóversenyek zárónapján – amely egyben a játékok utolsó napja, július 30-a – négy női és csak egy férfi számban hirdetnek győztest, és rá másfél órával kezdődik a záróünnepség.

A teljes programot ide kattintva olvashatja el.