Tóth Dávid: Képesek vagyunk megszerezni az összes kvótát

– A kajak szakág hat arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett a racicei Európa-bajnokságon, majd a milánói világbajnokságról négy arany-, két ezüst- és két bronzéremmel tért haza. Miként értékeli a magunk mögött hagyott szezont?

– A férfi kajak szakág teljesítményével elégedett vagyok, gyakorlatilag tökéletes idényt zártak a srácok. Bár az Eb-n kettesben és négyesben sem szereztünk érmet, ezt a vébére orvosoltuk. Kopasz Bálint, Csizmadia Kolos és Varga Ádám is rendkívüli teljesítményt nyújtott kajak egyesben, a Kurucz Levente, Nádas Bence páros világbajnok, a négyesünk vb-ezüstérmes lett Milánóban, ahol így mindegyik férfi sportolónk dobogóra állhatott, ami zseniális. Női szakágban Csikós Zsóka vitte a prímet, ugyanakkor azon mindenképpen dolgoznunk kell, hogy a négyesünk és a kettesünk is ütőképesebb, eredményesebb legyen. Előbbi számban vezéregyéniségre van szükség, amennyiben Csipes Tamara jövőre visszatér, erősítheti az egységet, bár erről szerintem még ő sem döntött. Ha nem is jön vissza, Gazsó Dorka akkor is ott lesz, szerintem vele mindenképp számolnunk kell – válaszolta Tóth Dávid, a kajakválogatott szövetségi kapitánya.

– Noha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság még nem fogadta el hivatalosan az ICF által elképzelt ötkarikás kvalifikációs rendszert, a kép nagyjából kirajzolódott: a versenyzők nem maguknak, hanem az országuknak szereznek ranglistapontokat, az olimpiai négyes, páros és egyéni számok mellett a világbajnoki egyes számok is pontot hoznak, a rangsorolást hajónemenként végzik.

– Ismerjük az irányvonalakat, a lehető legtöbb kvótát szeretnénk megszerezni, vagyis nemenként ötöt-ötöt. A négyes hajó szerepei felértékelődnek, itt tizenegy ország szerezhet négy-négy kvalifikációt, a maradék egyet egyesben lehet elérni, utóbbiban a világranglista első öt helyezettje kap kvótát. A kettesek világranglistája csak akkor számít, ha a négyesben nem tudott egy adott ország kvalifikálni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ebben nem leszünk érdekeltek.

– Miként fogadták az elképzelést?

– Szerintem nem lesz vele gond, képesek vagyunk mindegyik kvótát megszerezni. A nehézséget a sorozat anyagi vonzata jelenti, nemcsak nekünk, a többi országnak is. Eddig egy, maximum két világkupaversenyen szerepeltünk évente, a másodikon mindig kisebb csapattal. A mostani döntés értelmében viszont három vk-viadalon indulnunk kell, ezekből az egyik ráadásul tengerentúli, emellett ott van a vb és az Eb. Az elkövetkezendő két évben a tíz versenyből a nyolc legjobb eredményt nézik, szóval a cél az, hogy jövőre ötből öt versenyen nagyon eredményes legyen a csapat, mert ebben az esetben simán állhatunk úgy az első évet követően, hogy már „csak” mondjuk három jó szereplésre van szükségünk, így akár kihagyhatnánk például egy vk-t 2027-ben.

– A több verseny okozta többletköltség az edzőtáborok rovására megy?

– Mindent szeretnénk megadni a sportolóinknak, tervezünk meleg égövi összetartásokat, ám ezekre nem tudunk mindenkit elvinni. Súlyoznunk kell, ebben a tekintetben azokat tudjuk támogatni, akik az élvonalban vannak.

– Hamarosan, e hónap végén Sevillába utaznak. Mi a terv?

– Csapathajós teszteket tervezünk, már a jövő évet szem előtt tartva, ezzel is próbálunk segíteni, hogy kinek, milyen összetételben érdemes gondolkoznia a válogatóra.

– Mit lehet tudni a jövő évi válogatási elvekről?

– Sok versenyen kell kimagaslóan teljesíteni, nem szeretnénk még jobban megterhelni a sportolókat, ezért jövőre is egy válogatóviadalt rendezünk. Ezt követően kijelöljük a szegedi és brandenburgi világkupaversenyen szereplő csapatunkat és a három megméretés alapján teljesen kirajzolódik az Eb-válogatott. Aztán az Európa-bajnokságból a megfelelő tanulságokat levonva gondolkozhatunk a montreali világkupáról és a poznani világbajnokságról.

– Milyen eredményekkel lenne elégedett jövőre?

– Ha a női szakág előrelépne a csapathajókban és a férfiak hasonlóan jól teljesítenének, mint az idén, akkor nagyon boldog lennék.